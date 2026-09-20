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Мышь A4Tech Fstyler FG12S белый купить с доставкой в Москве
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Мышь A4Tech Fstyler FG12S белый

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Мышь A4Tech Fstyler FG12S белый - фото 1
Мышь A4Tech Fstyler FG12S белый - фото 2
Мышь A4Tech Fstyler FG12S белый - фото 3
Мышь A4Tech Fstyler FG12S белый - фото 4
Мышь A4Tech Fstyler FG12S белый - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мышь
Общее количество кнопок
3
  • Мышь A4Tech Fstyler FG12S белый - фото 1
  • Мышь A4Tech Fstyler FG12S белый - фото 2
  • Мышь A4Tech Fstyler FG12S белый - фото 3
  • Мышь A4Tech Fstyler FG12S белый - фото 4
  • Мышь A4Tech Fstyler FG12S белый - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
740 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 499028
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Характеристики

Бренд
A4TECH
Тип товара
Мышь
Общее количество кнопок
3
Габариты (ШxВxД), мм
108х35х64
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
12х6х3
Вес, г.
163

Описание товара Мышь A4Tech Fstyler FG12S белый

Беспроводная компьютерная мышь A4Tech Fstyler работает от одной батарейки АА. Подходит как для правой, так и для левой руки.

Отзывы о товаре Мышь A4Tech Fstyler FG12S белый




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Характеристики
Бренд
A4TECH
Тип товара
Мышь
Общее количество кнопок
3
Габариты (ШxВxД), мм
108х35х64
Страна производитель
Китай
Описание
Беспроводная компьютерная мышь A4Tech Fstyler работает от одной батарейки АА. Подходит как для правой, так и для левой руки.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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