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Мышь Logitech M171, Blue/Gray (910-006866) купить с доставкой в Москве
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Мышь Logitech M171, Blue/Gray (910-006866)

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Мышь Logitech M171, Blue/Gray (910-006866) - фото 1
Мышь Logitech M171, Blue/Gray (910-006866) - фото 2
Мышь Logitech M171, Blue/Gray (910-006866) - фото 3
Мышь Logitech M171, Blue/Gray (910-006866) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мышь
Назначение
для ПК
Цвет
синий
Тип сенсора
светодиодный
Разрешение оптического сенсора, dpi
1000
Общее количество кнопок
2
Интерфейс подключения
радиоканал
  • Мышь Logitech M171, Blue/Gray (910-006866) - фото 1
  • Мышь Logitech M171, Blue/Gray (910-006866) - фото 2
  • Мышь Logitech M171, Blue/Gray (910-006866) - фото 3
  • Мышь Logitech M171, Blue/Gray (910-006866) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
740 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 727319
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Характеристики

Бренд
LOGITECH
Тип товара
Мышь
Назначение
для ПК
Цвет
синий
Хват
для правой и левой руки
Тип сенсора
светодиодный
Разрешение оптического сенсора, dpi
1000
Общее количество кнопок
2
Интерфейс подключения
радиоканал
Радиус действия беспроводной связи, м
10 м
Источник питания мыши
1xАА
Габариты (ШxВxД), мм
62х35х98
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
16х11х8
Вес, г.
300

Описание товара Мышь Logitech M171, Blue/Gray (910-006866)

Мышь беспроводная Logitech M171 точно реагирует на каждое движение, делает взаимодействие с компьютером четким и комфортным. Продуманная эргономика снижает нагрузку на кисть, позволяя полностью сосредоточиться на задачах.



Теги товара: Для левшей

Отзывы о товаре Мышь Logitech M171, Blue/Gray (910-006866)




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Характеристики
Бренд
LOGITECH
Тип товара
Мышь
Назначение
для ПК
Цвет
синий
Хват
для правой и левой руки
Тип сенсора
светодиодный
Разрешение оптического сенсора, dpi
1000
Общее количество кнопок
2
Интерфейс подключения
радиоканал
Радиус действия беспроводной связи, м
10 м
Источник питания мыши
1xАА
Габариты (ШxВxД), мм
62х35х98
Развернуть
Страна производитель
Китай
Описание
Мышь беспроводная Logitech M171 точно реагирует на каждое движение, делает взаимодействие с компьютером четким и комфортным. Продуманная эргономика снижает нагрузку на кисть, позволяя полностью сосредоточиться на задачах.


Теги товара: Для левшей
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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