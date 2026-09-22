Мышь Acer OMR503 черный (ZL.MCE11.01B)
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Характеристики
Тип товара
Мышь
Назначение
для ПК
Цвет
черный
Тип сенсора
светодиодный
Разрешение оптического сенсора, dpi
3200
Общее количество кнопок
4
Интерфейс подключения
Радиоканал, Bluetooth
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
840 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 729915
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Мышь
Назначение
для ПК
Цвет
черный
Хват
для правой руки
Тип сенсора
светодиодный
Разрешение оптического сенсора, dpi
3200
Общее количество кнопок
4
Интерфейс подключения
Радиоканал, Bluetooth
Радиус действия беспроводной связи, м
10 м
Источник питания мыши
1xАА
Габариты (ШxВxД), мм
97x58x190
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
13х7х2
Вес, г.
171
Описание товара Мышь Acer OMR503 черный (ZL.MCE11.01B)
Acer OMR503 — это современная беспроводная мышь, которая обеспечит комфортную работу как в офисе, так и дома. Главная особенность модели — гибридное подключение: вы можете использовать как быстрый радиоканал через USB-ресивер 2.4 ГГц, так и Bluetooth 5.1 для подключения к ноутбукам и планшетам без занятого порта. Мышь оснащена точным оптическим сенсором INSTANT S201 с регулировкой разрешения от 800 до 3200 DPI, что позволяет легко подстроить скорость курсора под любые задачи. Эргономичный корпус (117 ? 70 ? 41 мм) удобно лежит в руке, а пять кнопок обеспечат базовую навигацию.
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Теги товара: С bluetooth
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Бренд
Тип товара
Мышь
Назначение
для ПК
Цвет
черный
Хват
для правой руки
Тип сенсора
светодиодный
Разрешение оптического сенсора, dpi
3200
Общее количество кнопок
4
Интерфейс подключения
Радиоканал, Bluetooth
Радиус действия беспроводной связи, м
10 м
Источник питания мыши
1xАА
Габариты (ШxВxД), мм
97x58x190
Развернуть
Страна производитель
Китай
Acer OMR503 — это современная беспроводная мышь, которая обеспечит комфортную работу как в офисе, так и дома. Главная особенность модели — гибридное подключение: вы можете использовать как быстрый радиоканал через USB-ресивер 2.4 ГГц, так и Bluetooth 5.1 для подключения к ноутбукам и планшетам без занятого порта. Мышь оснащена точным оптическим сенсором INSTANT S201 с регулировкой разрешения от 800 до 3200 DPI, что позволяет легко подстроить скорость курсора под любые задачи. Эргономичный корпус (117 ? 70 ? 41 мм) удобно лежит в руке, а пять кнопок обеспечат базовую навигацию.
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, A4Tech, Asus, Acer, Logitech, Игровые, Для ноутбука, Вертикальные, Бесшумные игровые мыши, Для левшей, Белые, Розовые
Теги товара: С bluetooth
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, A4Tech, Asus, Acer, Logitech, Игровые, Для ноутбука, Вертикальные, Бесшумные игровые мыши, Для левшей, Белые, Розовые
Теги товара: С bluetooth
Мышь Acer OMR503 черный (ZL.MCE11.01B) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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