Мышь A4Tech Fstyler FG10 белый/серый
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Характеристики
Описание товара Мышь A4Tech Fstyler FG10 белый/серый
Мышь A4TECH — это стильное и функциональное устройство, идеально подходящее для работы с ПК. Выполненная в элегантном белом цвете, она станет отличным дополнением к любому рабочему месту. Благодаря своему симметричному дизайну, она подходит как для правой, так и для левой руки, обеспечивая комфортное использование всем пользователям. Мышь оснащена высокоточным оптическим сенсором с разрешением 2000 dpi, что гарантирует плавное и точное перемещение курсора на экране. Беспроводное подключение через радиоканал обеспечивает свободу передвижения в радиусе до 15 метров, что позволяет удобно работать без необходимости следить за проводами. С легкой конструкцией весом всего 67 граммов, мышь не утяжеляет руку при длительном использовании. Работает устройство от одной батарейки типа AA, что обеспечивает долгую автономную работу. Внимание: кнопки мыши не являются бесшумными, но их четкий тактильный отклик обеспечивает уверенность при работе. Мышь A4TECH — это надежное и доступное решение для ежедневных задач на компьютере.
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Теги товара: Для левшей, Белые
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Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, A4Tech, Asus, Acer, Logitech, Игровые, С bluetooth, Для ноутбука, Вертикальные, Бесшумные игровые мыши, Розовые, для дизайнеров
Теги товара: Для левшей, Белые
Достоинства:
Комментарий:
Шикарные мышки за свои деньги.
Достоинства:
Комментарий:
Хорошо упакована, товар рабочий
Достоинства:
Комментарий:
Отличная мышка, но я бы не сказала, что она беззвучная. Но по сравнению с моей старой мышкой звучит тише
Достоинства:
Комментарий:
Для простых офисных рабочих задач сойдет.
Достоинства:
Комментарий:
В общем и целом нормальнач мышь
Достоинства:
Комментарий:
классная мышка, удобная, компактная, точная, жкономит батарейку
Достоинства:
Комментарий:
Классная мышка, в руке как влитая, работает без нареканий
Достоинства:
Комментарий:
Меня мышь устраивает - искала небольшую к рабочему ноутбуку. Выглядит аккуратно, работает без сбоев. Есть кнопка выключения - удобно, если нужно срочно куда-то бежать с ноутом. Немного жаль, что приемник от нее темный - брала специально белую, к белому ноуту, а тут такое несовпадение.
Достоинства:
Комментарий:
Хорошая мышь, но лучше брать беззвучную этой серии и бренда, чуть подороже. Если вам не принципиален звук клавиш, то этот вариант будет идеальным.
Достоинства:
Комментарий:
Легко и мягко нажимать на кнопки, нажатие сопровождается тихим звуком клика. Все устраивает!
Достоинства:
Комментарий:
Хорошая бюджетная беспроводная мыша. Если игровые мыши a4tech и вызывают вопросы, то обычные офисные грызуны у них достаточно надежны и дешевы.
Достоинства:
Комментарий:
Отличная мышь до 500₽ Одна из лучших соеди конкурентов
Достоинства:
Комментарий:
хорошая удобная мышь, никаких дефектов
Достоинства:
Комментарий:
Классная беспроводная мышь, подойдёт для работы и учебы идеально.
Отзывы о товаре Мышь A4Tech Fstyler FG10 белый/серый
Достоинства:
Комментарий:
Шикарные мышки за свои деньги.
Достоинства:
Комментарий:
Хорошо упакована, товар рабочий
Достоинства:
Комментарий:
Отличная мышка, но я бы не сказала, что она беззвучная. Но по сравнению с моей старой мышкой звучит тише
Достоинства:
Комментарий:
Для простых офисных рабочих задач сойдет.
Достоинства:
Комментарий:
В общем и целом нормальнач мышь
Достоинства:
Комментарий:
классная мышка, удобная, компактная, точная, жкономит батарейку
Достоинства:
Комментарий:
Классная мышка, в руке как влитая, работает без нареканий
Достоинства:
Комментарий:
Меня мышь устраивает - искала небольшую к рабочему ноутбуку. Выглядит аккуратно, работает без сбоев. Есть кнопка выключения - удобно, если нужно срочно куда-то бежать с ноутом. Немного жаль, что приемник от нее темный - брала специально белую, к белому ноуту, а тут такое несовпадение.
Достоинства:
Комментарий:
Хорошая мышь, но лучше брать беззвучную этой серии и бренда, чуть подороже. Если вам не принципиален звук клавиш, то этот вариант будет идеальным.
Достоинства:
Комментарий:
Легко и мягко нажимать на кнопки, нажатие сопровождается тихим звуком клика. Все устраивает!
Достоинства:
Комментарий:
Хорошая бюджетная беспроводная мыша. Если игровые мыши a4tech и вызывают вопросы, то обычные офисные грызуны у них достаточно надежны и дешевы.
Достоинства:
Комментарий:
Отличная мышь до 500₽ Одна из лучших соеди конкурентов
Достоинства:
Комментарий:
хорошая удобная мышь, никаких дефектов
Достоинства:
Комментарий:
Классная беспроводная мышь, подойдёт для работы и учебы идеально.