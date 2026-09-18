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Мышь A4Tech Fstyler FG10 черный/серый купить с доставкой в Москве
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Мышь A4Tech Fstyler FG10 черный/серый

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Мышь A4Tech Fstyler FG10 черный/серый - фото 1
Мышь A4Tech Fstyler FG10 черный/серый - фото 2
Мышь A4Tech Fstyler FG10 черный/серый - фото 3
Мышь A4Tech Fstyler FG10 черный/серый - фото 4
Мышь A4Tech Fstyler FG10 черный/серый - фото 5
Мышь A4Tech Fstyler FG10 черный/серый - фото 6
Мышь A4Tech Fstyler FG10 черный/серый - фото 7
Мышь A4Tech Fstyler FG10 черный/серый - фото 8
Мышь A4Tech Fstyler FG10 черный/серый - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мышь
Назначение
для ПК
Цвет
серый, черный
Бесшумные кнопки
нет
Тип сенсора
оптический
Разрешение оптического сенсора, dpi
2000
Общее количество кнопок
4
Интерфейс подключения
радиоканал
  • Мышь A4Tech Fstyler FG10 черный/серый - фото 1
  • Мышь A4Tech Fstyler FG10 черный/серый - фото 2
  • Мышь A4Tech Fstyler FG10 черный/серый - фото 3
  • Мышь A4Tech Fstyler FG10 черный/серый - фото 4
  • Мышь A4Tech Fstyler FG10 черный/серый - фото 5
  • Мышь A4Tech Fstyler FG10 черный/серый - фото 6
  • Мышь A4Tech Fstyler FG10 черный/серый - фото 7
  • Мышь A4Tech Fstyler FG10 черный/серый - фото 8
  • Мышь A4Tech Fstyler FG10 черный/серый - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
860 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 256068
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Характеристики

Бренд
A4TECH
Тип товара
Мышь
Назначение
для ПК
Цвет
серый, черный
Бесшумные кнопки
нет
Хват
для правой и левой руки
Тип сенсора
оптический
Разрешение оптического сенсора, dpi
2000
Общее количество кнопок
4
Интерфейс подключения
радиоканал
Радиус действия беспроводной связи, м
15 м
Источник питания мыши
1xАА
Габариты (ШxВxД), мм
35х64х108
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
20х13х4
Вес, г.
400

Описание товара Мышь A4Tech Fstyler FG10 черный/серый

Мышь A4TECH — это беспроводное устройство, обеспечивающее удобство и надежность в работе за вашим ПК. Эта мышь весит всего 67 граммов, что делает ее легкой и приятной в использовании, позволяя легко перемещать ее по любой поверхности. Благодаря симметричному дизайну, устройство подходит как для правой, так и для левой руки, предлагая универсальность в использовании. Оптический сенсор с разрешением 2000 dpi обеспечивает точный и плавный контроль курсора, позволяя эффективно работать и играть. Беспроводное подключение через радиоканал гарантирует надежное соединение на расстоянии до 15 метров, что исключает необходимость в проводах и обеспечивает больше свободы движений. Элегантное сочетание серого и черного цветов придает мыши стильный и современный внешний вид, который дополнит любой рабочий стол. Мышь не оснащена бесшумными кнопками, однако предлагает стандартное тактильное ощущение при нажатии. Бренд A4Tech известен своей надежностью, так что вы можете быть уверены в достойном качестве и долговечности этого устройства. Независимо от того, нужна вам мышь для работы или развлечений, A4TECH станет отличным выбором для повседневного использования.



Теги товара: Для левшей

Отзывы о товаре Мышь A4Tech Fstyler FG10 черный/серый




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Характеристики
Бренд
A4TECH
Тип товара
Мышь
Назначение
для ПК
Цвет
серый, черный
Бесшумные кнопки
нет
Хват
для правой и левой руки
Тип сенсора
оптический
Разрешение оптического сенсора, dpi
2000
Общее количество кнопок
4
Интерфейс подключения
радиоканал
Радиус действия беспроводной связи, м
15 м
Источник питания мыши
1xАА
Развернуть
Габариты (ШxВxД), мм
35х64х108
Страна производитель
Китай
Описание
Мышь A4TECH — это беспроводное устройство, обеспечивающее удобство и надежность в работе за вашим ПК. Эта мышь весит всего 67 граммов, что делает ее легкой и приятной в использовании, позволяя легко перемещать ее по любой поверхности. Благодаря симметричному дизайну, устройство подходит как для правой, так и для левой руки, предлагая универсальность в использовании. Оптический сенсор с разрешением 2000 dpi обеспечивает точный и плавный контроль курсора, позволяя эффективно работать и играть. Беспроводное подключение через радиоканал гарантирует надежное соединение на расстоянии до 15 метров, что исключает необходимость в проводах и обеспечивает больше свободы движений. Элегантное сочетание серого и черного цветов придает мыши стильный и современный внешний вид, который дополнит любой рабочий стол. Мышь не оснащена бесшумными кнопками, однако предлагает стандартное тактильное ощущение при нажатии. Бренд A4Tech известен своей надежностью, так что вы можете быть уверены в достойном качестве и долговечности этого устройства. Независимо от того, нужна вам мышь для работы или развлечений, A4TECH станет отличным выбором для повседневного использования.


Теги товара: Для левшей
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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