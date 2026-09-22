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Мышь проводная Defender Redragon Trident Lite black (72018) купить с доставкой в Москве
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Мышь проводная Defender Redragon Trident Lite black (72018)

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Мышь проводная Defender Redragon Trident Lite black (72018)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мышь
Назначение
универсальная
Цвет
черный
Бесшумные кнопки
нет
Тип сенсора
оптический
Разрешение оптического сенсора, dpi
8000
Общее количество кнопок
7
Интерфейс подключения
USB Type-A
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 010 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 727519
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Характеристики

Бренд
DEFENDER
Тип товара
Мышь
Назначение
универсальная
Цвет
черный
Бесшумные кнопки
нет
Хват
для правой и левой руки
Тип сенсора
оптический
Разрешение оптического сенсора, dpi
8000
Общее количество кнопок
7
Интерфейс подключения
USB Type-A
Длина провода, м
1.8
Источник питания мыши
по проводу
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
18х11х6
Вес, г.
150

Описание товара Мышь проводная Defender Redragon Trident Lite black (72018)

Мышь проводная Redragon Trident отличается небольшим весом 110 г, который обеспечит комфорт при многочасовых игровых сессиях. Размеры 64.5x124x40.5 мм и форма корпуса удобна для уверенного хвата правой или левой рукой. Для подключения к компьютеру модель использует 1.8-метровый кабель с интерфейсом USB Type-A

Отзывы о товаре Мышь проводная Defender Redragon Trident Lite black (72018)




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Характеристики
Бренд
DEFENDER
Тип товара
Мышь
Назначение
универсальная
Цвет
черный
Бесшумные кнопки
нет
Хват
для правой и левой руки
Тип сенсора
оптический
Разрешение оптического сенсора, dpi
8000
Общее количество кнопок
7
Интерфейс подключения
USB Type-A
Длина провода, м
1.8
Источник питания мыши
по проводу
Развернуть
Страна производитель
Китай
Описание
Мышь проводная Redragon Trident отличается небольшим весом 110 г, который обеспечит комфорт при многочасовых игровых сессиях. Размеры 64.5x124x40.5 мм и форма корпуса удобна для уверенного хвата правой или левой рукой. Для подключения к компьютеру модель использует 1.8-метровый кабель с интерфейсом USB Type-A
Самовывоз
Доставка
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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