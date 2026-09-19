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Мышь беспроводная A4Tech Fstyler FB35 Smoky Grey купить с доставкой в Москве
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Мышь беспроводная A4Tech Fstyler FB35 Smoky Grey

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Мышь беспроводная A4Tech Fstyler FB35 Smoky Grey - фото 1
Мышь беспроводная A4Tech Fstyler FB35 Smoky Grey - фото 2
Мышь беспроводная A4Tech Fstyler FB35 Smoky Grey - фото 3
Мышь беспроводная A4Tech Fstyler FB35 Smoky Grey - фото 4
Мышь беспроводная A4Tech Fstyler FB35 Smoky Grey - фото 5
Мышь беспроводная A4Tech Fstyler FB35 Smoky Grey - фото 6
Мышь беспроводная A4Tech Fstyler FB35 Smoky Grey - фото 7
Мышь беспроводная A4Tech Fstyler FB35 Smoky Grey - фото 8
Мышь беспроводная A4Tech Fstyler FB35 Smoky Grey - фото 9
Мышь беспроводная A4Tech Fstyler FB35 Smoky Grey - фото 10
Мышь беспроводная A4Tech Fstyler FB35 Smoky Grey - фото 11
Мышь беспроводная A4Tech Fstyler FB35 Smoky Grey - фото 12
Мышь беспроводная A4Tech Fstyler FB35 Smoky Grey - фото 13
Мышь беспроводная A4Tech Fstyler FB35 Smoky Grey - фото 14
Мышь беспроводная A4Tech Fstyler FB35 Smoky Grey - фото 15
Мышь беспроводная A4Tech Fstyler FB35 Smoky Grey - фото 16
Мышь беспроводная A4Tech Fstyler FB35 Smoky Grey - фото 17
Мышь беспроводная A4Tech Fstyler FB35 Smoky Grey - фото 18
Мышь беспроводная A4Tech Fstyler FB35 Smoky Grey - фото 19
Мышь беспроводная A4Tech Fstyler FB35 Smoky Grey - фото 20
Мышь беспроводная A4Tech Fstyler FB35 Smoky Grey - фото 21
Мышь беспроводная A4Tech Fstyler FB35 Smoky Grey - фото 22
Мышь беспроводная A4Tech Fstyler FB35 Smoky Grey - фото 23
Мышь беспроводная A4Tech Fstyler FB35 Smoky Grey - фото 24
Мышь беспроводная A4Tech Fstyler FB35 Smoky Grey - фото 25
Мышь беспроводная A4Tech Fstyler FB35 Smoky Grey - фото 26
Мышь беспроводная A4Tech Fstyler FB35 Smoky Grey - фото 27
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мышь
Назначение
для ПК
Цвет
серый, черный
Бесшумные кнопки
нет
Тип сенсора
оптический
Разрешение оптического сенсора, dpi
2000
Общее количество кнопок
6
Интерфейс подключения
Радиоканал, Bluetooth
  • Мышь беспроводная A4Tech Fstyler FB35 Smoky Grey - фото 1
  • Мышь беспроводная A4Tech Fstyler FB35 Smoky Grey - фото 2
  • Мышь беспроводная A4Tech Fstyler FB35 Smoky Grey - фото 3
  • Мышь беспроводная A4Tech Fstyler FB35 Smoky Grey - фото 4
  • Мышь беспроводная A4Tech Fstyler FB35 Smoky Grey - фото 5
  • Мышь беспроводная A4Tech Fstyler FB35 Smoky Grey - фото 6
  • Мышь беспроводная A4Tech Fstyler FB35 Smoky Grey - фото 7
  • Мышь беспроводная A4Tech Fstyler FB35 Smoky Grey - фото 8
  • Мышь беспроводная A4Tech Fstyler FB35 Smoky Grey - фото 9
  • Мышь беспроводная A4Tech Fstyler FB35 Smoky Grey - фото 10
  • Мышь беспроводная A4Tech Fstyler FB35 Smoky Grey - фото 11
  • Мышь беспроводная A4Tech Fstyler FB35 Smoky Grey - фото 12
  • Мышь беспроводная A4Tech Fstyler FB35 Smoky Grey - фото 13
  • Мышь беспроводная A4Tech Fstyler FB35 Smoky Grey - фото 14
  • Мышь беспроводная A4Tech Fstyler FB35 Smoky Grey - фото 15
  • Мышь беспроводная A4Tech Fstyler FB35 Smoky Grey - фото 16
  • Мышь беспроводная A4Tech Fstyler FB35 Smoky Grey - фото 17
  • Мышь беспроводная A4Tech Fstyler FB35 Smoky Grey - фото 18
  • Мышь беспроводная A4Tech Fstyler FB35 Smoky Grey - фото 19
  • Мышь беспроводная A4Tech Fstyler FB35 Smoky Grey - фото 20
  • Мышь беспроводная A4Tech Fstyler FB35 Smoky Grey - фото 21
  • Мышь беспроводная A4Tech Fstyler FB35 Smoky Grey - фото 22
  • Мышь беспроводная A4Tech Fstyler FB35 Smoky Grey - фото 23
  • Мышь беспроводная A4Tech Fstyler FB35 Smoky Grey - фото 24
  • Мышь беспроводная A4Tech Fstyler FB35 Smoky Grey - фото 25
  • Мышь беспроводная A4Tech Fstyler FB35 Smoky Grey - фото 26
  • Мышь беспроводная A4Tech Fstyler FB35 Smoky Grey - фото 27
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 010 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 492986
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Характеристики

Бренд
A4TECH
Тип товара
Мышь
Назначение
для ПК
Цвет
серый, черный
Бесшумные кнопки
нет
Хват
для правой руки
Тип сенсора
оптический
Разрешение оптического сенсора, dpi
2000
Общее количество кнопок
6
Интерфейс подключения
Радиоканал, Bluetooth
Радиус действия беспроводной связи, м
10 м
Источник питания мыши
1xАА
Габариты (ШxВxД), мм
105х70х42
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
12х6х4
Вес, г.
175

Описание товара Мышь беспроводная A4Tech Fstyler FB35 Smoky Grey

Мышь A4TECH FSTYLER FB35 SMOKY GREY в черно-сером корпусе с нестандартным скошенным краем выглядит достаточно необычно. Но от этого она не стала менее удобной – наоборот, держать ее в ладони можно часами, не опасаясь чувства усталости руки. Особенно это оценят те, кто подолгу работает за компьютером. В конструкции модели предусмотрено 6 кнопок. Они служат для ее включения, выключения, смены разрешение оптического светодиодного сенсора с 1000 на 2000 dpi и обратно. Последний обеспечивает высокую точность позиционирования курсора на экране. Ресурс кнопок рассчитан на 5 млн нажатий.



Теги товара: С bluetooth

Отзывы о товаре Мышь беспроводная A4Tech Fstyler FB35 Smoky Grey




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Характеристики
Бренд
A4TECH
Тип товара
Мышь
Назначение
для ПК
Цвет
серый, черный
Бесшумные кнопки
нет
Хват
для правой руки
Тип сенсора
оптический
Разрешение оптического сенсора, dpi
2000
Общее количество кнопок
6
Интерфейс подключения
Радиоканал, Bluetooth
Радиус действия беспроводной связи, м
10 м
Источник питания мыши
1xАА
Развернуть
Габариты (ШxВxД), мм
105х70х42
Страна производитель
Китай
Описание
Мышь A4TECH FSTYLER FB35 SMOKY GREY в черно-сером корпусе с нестандартным скошенным краем выглядит достаточно необычно. Но от этого она не стала менее удобной – наоборот, держать ее в ладони можно часами, не опасаясь чувства усталости руки. Особенно это оценят те, кто подолгу работает за компьютером. В конструкции модели предусмотрено 6 кнопок. Они служат для ее включения, выключения, смены разрешение оптического светодиодного сенсора с 1000 на 2000 dpi и обратно. Последний обеспечивает высокую точность позиционирования курсора на экране. Ресурс кнопок рассчитан на 5 млн нажатий.


Теги товара: С bluetooth
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Доставка
Отзывы


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