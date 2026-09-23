Мышь A4Tech Fstyler FB10C черный/синий
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Характеристики
Описание товара Мышь A4Tech Fstyler FB10C черный/синий
A4Tech представляет универсальную беспроводную мышь, которая сочетает в себе стиль и функциональность. Весом всего 175 грамм, эта мышь обеспечивает легкость использования без усталости в течение длительного времени. Оснащенная встроенным аккумулятором, она избавляет вас от необходимости постоянной замены батареек, обеспечивая непрерывную и надежную работу. Мышь поддерживает беспроводное подключение с радиусом действия до 10 метров, что позволяет вам свободно перемещаться по комнате или офису без ограничения длиной провода. Оптический сенсор с разрешением 2000 dpi обеспечивает высокую точность и плавность движения курсора, что делает этот гаджет идеальным выбором для повседневной работы и развлечений. Стильный синий цвет придаёт девайсу элегантный и современный вид, выделяясь на рабочем столе. Мышь A4Tech предназначена для универсального использования, подходя как для офисных задач, так и для игр или мультимедийных проектов. Это надежное устройство от известного бренда A4Tech станет полезным дополнением вашего рабочего процесса, обеспечивая комфорт и эффективность в каждом клике.
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Теги товара: С bluetooth, Для левшей, для дизайнеров
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Теги товара: С bluetooth, Для левшей, для дизайнеров
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