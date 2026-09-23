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Мышь A4Tech Fstyler FB10C черный/синий купить с доставкой в Москве
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Мышь A4Tech Fstyler FB10C черный/синий

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Мышь A4Tech Fstyler FB10C черный/синий - фото 1
Мышь A4Tech Fstyler FB10C черный/синий - фото 2
Мышь A4Tech Fstyler FB10C черный/синий - фото 3
Мышь A4Tech Fstyler FB10C черный/синий - фото 4
Мышь A4Tech Fstyler FB10C черный/синий - фото 5
Мышь A4Tech Fstyler FB10C черный/синий - фото 6
Мышь A4Tech Fstyler FB10C черный/синий - фото 7
Мышь A4Tech Fstyler FB10C черный/синий - фото 8
Мышь A4Tech Fstyler FB10C черный/синий - фото 9
Мышь A4Tech Fstyler FB10C черный/синий - фото 10
Мышь A4Tech Fstyler FB10C черный/синий - фото 11
Мышь A4Tech Fstyler FB10C черный/синий - фото 12
Мышь A4Tech Fstyler FB10C черный/синий - фото 13
Мышь A4Tech Fstyler FB10C черный/синий - фото 14
Мышь A4Tech Fstyler FB10C черный/синий - фото 15
Мышь A4Tech Fstyler FB10C черный/синий - фото 16
Мышь A4Tech Fstyler FB10C черный/синий - фото 17
Мышь A4Tech Fstyler FB10C черный/синий - фото 18
Мышь A4Tech Fstyler FB10C черный/синий - фото 19
Мышь A4Tech Fstyler FB10C черный/синий - фото 20
Мышь A4Tech Fstyler FB10C черный/синий - фото 21
Мышь A4Tech Fstyler FB10C черный/синий - фото 22
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мышь
Назначение
универсальная
Цвет
синий
Тип сенсора
оптический
Разрешение оптического сенсора, dpi
2000
Общее количество кнопок
4
Интерфейс подключения
Bluetooth
  • Мышь A4Tech Fstyler FB10C черный/синий - фото 1
  • Мышь A4Tech Fstyler FB10C черный/синий - фото 2
  • Мышь A4Tech Fstyler FB10C черный/синий - фото 3
  • Мышь A4Tech Fstyler FB10C черный/синий - фото 4
  • Мышь A4Tech Fstyler FB10C черный/синий - фото 5
  • Мышь A4Tech Fstyler FB10C черный/синий - фото 6
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  • Мышь A4Tech Fstyler FB10C черный/синий - фото 11
  • Мышь A4Tech Fstyler FB10C черный/синий - фото 12
  • Мышь A4Tech Fstyler FB10C черный/синий - фото 13
  • Мышь A4Tech Fstyler FB10C черный/синий - фото 14
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  • Мышь A4Tech Fstyler FB10C черный/синий - фото 16
  • Мышь A4Tech Fstyler FB10C черный/синий - фото 17
  • Мышь A4Tech Fstyler FB10C черный/синий - фото 18
  • Мышь A4Tech Fstyler FB10C черный/синий - фото 19
  • Мышь A4Tech Fstyler FB10C черный/синий - фото 20
  • Мышь A4Tech Fstyler FB10C черный/синий - фото 21
  • Мышь A4Tech Fstyler FB10C черный/синий - фото 22
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 130 руб. 
Начислим 19 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 541363
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Мышь A4Tech Fstyler FB10C черный/синий
1 130 руб.
  • Гарантия производителя: 6 месяцев
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
A4TECH
Тип товара
Мышь
Назначение
универсальная
Цвет
синий
Хват
для правой и левой руки
Тип сенсора
оптический
Разрешение оптического сенсора, dpi
2000
Общее количество кнопок
4
Интерфейс подключения
Bluetooth
Радиус действия беспроводной связи, м
10 м
Источник питания мыши
встроенный аккумулятор
Габариты (ШxВxД), мм
108x64x35
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
20х18х4
Вес, г.
180

Описание товара Мышь A4Tech Fstyler FB10C черный/синий

A4Tech представляет универсальную беспроводную мышь, которая сочетает в себе стиль и функциональность. Весом всего 175 грамм, эта мышь обеспечивает легкость использования без усталости в течение длительного времени. Оснащенная встроенным аккумулятором, она избавляет вас от необходимости постоянной замены батареек, обеспечивая непрерывную и надежную работу. Мышь поддерживает беспроводное подключение с радиусом действия до 10 метров, что позволяет вам свободно перемещаться по комнате или офису без ограничения длиной провода. Оптический сенсор с разрешением 2000 dpi обеспечивает высокую точность и плавность движения курсора, что делает этот гаджет идеальным выбором для повседневной работы и развлечений. Стильный синий цвет придаёт девайсу элегантный и современный вид, выделяясь на рабочем столе. Мышь A4Tech предназначена для универсального использования, подходя как для офисных задач, так и для игр или мультимедийных проектов. Это надежное устройство от известного бренда A4Tech станет полезным дополнением вашего рабочего процесса, обеспечивая комфорт и эффективность в каждом клике.

Отзывы о товаре Мышь A4Tech Fstyler FB10C черный/синий




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Курьерская доставка в Москве

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Характеристики
Бренд
A4TECH
Тип товара
Мышь
Назначение
универсальная
Цвет
синий
Хват
для правой и левой руки
Тип сенсора
оптический
Разрешение оптического сенсора, dpi
2000
Общее количество кнопок
4
Интерфейс подключения
Bluetooth
Радиус действия беспроводной связи, м
10 м
Источник питания мыши
встроенный аккумулятор
Габариты (ШxВxД), мм
108x64x35
Развернуть
Страна производитель
Китай
Описание
A4Tech представляет универсальную беспроводную мышь, которая сочетает в себе стиль и функциональность. Весом всего 175 грамм, эта мышь обеспечивает легкость использования без усталости в течение длительного времени. Оснащенная встроенным аккумулятором, она избавляет вас от необходимости постоянной замены батареек, обеспечивая непрерывную и надежную работу. Мышь поддерживает беспроводное подключение с радиусом действия до 10 метров, что позволяет вам свободно перемещаться по комнате или офису без ограничения длиной провода. Оптический сенсор с разрешением 2000 dpi обеспечивает высокую точность и плавность движения курсора, что делает этот гаджет идеальным выбором для повседневной работы и развлечений. Стильный синий цвет придаёт девайсу элегантный и современный вид, выделяясь на рабочем столе. Мышь A4Tech предназначена для универсального использования, подходя как для офисных задач, так и для игр или мультимедийных проектов. Это надежное устройство от известного бренда A4Tech станет полезным дополнением вашего рабочего процесса, обеспечивая комфорт и эффективность в каждом клике.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Мышь A4Tech Fstyler FB10C черный/синий - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 1130 руб., позвонив по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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