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Мышка компьютерная беспроводная UGREEN MU101 (90395) Black купить с доставкой в Москве
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Мышка компьютерная беспроводная UGREEN MU101 (90395) Black

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Мышка компьютерная беспроводная UGREEN MU101 (90395) Black - фото 1
Мышка компьютерная беспроводная UGREEN MU101 (90395) Black - фото 2
Мышка компьютерная беспроводная UGREEN MU101 (90395) Black - фото 3
Мышка компьютерная беспроводная UGREEN MU101 (90395) Black - фото 4
Мышка компьютерная беспроводная UGREEN MU101 (90395) Black - фото 5
Мышка компьютерная беспроводная UGREEN MU101 (90395) Black - фото 6
Мышка компьютерная беспроводная UGREEN MU101 (90395) Black - фото 7
Мышка компьютерная беспроводная UGREEN MU101 (90395) Black - фото 8
Мышка компьютерная беспроводная UGREEN MU101 (90395) Black - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мышь
Назначение
для ПК
Цвет
черный
Бесшумные кнопки
да
Тип сенсора
оптический
Разрешение оптического сенсора, dpi
4000
Общее количество кнопок
6
Интерфейс подключения
USB Type-A
  • Мышка компьютерная беспроводная UGREEN MU101 (90395) Black - фото 1
  • Мышка компьютерная беспроводная UGREEN MU101 (90395) Black - фото 2
  • Мышка компьютерная беспроводная UGREEN MU101 (90395) Black - фото 3
  • Мышка компьютерная беспроводная UGREEN MU101 (90395) Black - фото 4
  • Мышка компьютерная беспроводная UGREEN MU101 (90395) Black - фото 5
  • Мышка компьютерная беспроводная UGREEN MU101 (90395) Black - фото 6
  • Мышка компьютерная беспроводная UGREEN MU101 (90395) Black - фото 7
  • Мышка компьютерная беспроводная UGREEN MU101 (90395) Black - фото 8
  • Мышка компьютерная беспроводная UGREEN MU101 (90395) Black - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 200 руб. 
Начислим 20 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 614725
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Мышка компьютерная беспроводная UGREEN MU101 (90395) Black
1 200 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
UGREEN
Тип товара
Мышь
Назначение
для ПК
Цвет
черный
Бесшумные кнопки
да
Хват
для правой руки
Тип сенсора
оптический
Разрешение оптического сенсора, dpi
4000
Общее количество кнопок
6
Интерфейс подключения
USB Type-A
Радиус действия беспроводной связи, м
15 м
Источник питания мыши
1xАА
Габариты (ШxВxД), мм
110x70.6x39 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
12х8х3
Вес, г.
110

Описание товара Мышка компьютерная беспроводная UGREEN MU101 (90395) Black

Мышь беспроводная UGREEN MU101 [90395] отличается тщательно выверенной формой, которая удобна для захвата правой рукой. Корпус из пластика с матовым покрытием не допускает скольжения ладоней и не накапливает загрязнения. Конфигурацией предусмотрено 6 кнопок, в том числе колесико прокрутки. Оно придется как нельзя кстати во время навигации по Сети и просмотра материалов. Мышь беспроводная UGREEN MU101 [90395] синхронизируется с подходящим устройством путем подключения ресивера к разъему USB Type-A. Автономная работа осуществляется от батарейки типа АА. Необходимость в замене возникнет спустя 18 месяцев эксплуатации манипулятора. Главное звено модели – оптический светодиодный сенсор. Он способствует точному наведению курсора, маневренному управлению, мгновенному отклику на запросы пользователя.

Отзывы о товаре Мышка компьютерная беспроводная UGREEN MU101 (90395) Black




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Характеристики
Бренд
UGREEN
Тип товара
Мышь
Назначение
для ПК
Цвет
черный
Бесшумные кнопки
да
Хват
для правой руки
Тип сенсора
оптический
Разрешение оптического сенсора, dpi
4000
Общее количество кнопок
6
Интерфейс подключения
USB Type-A
Радиус действия беспроводной связи, м
15 м
Источник питания мыши
1xАА
Развернуть
Габариты (ШxВxД), мм
110x70.6x39 мм
Страна производитель
Китай
Описание
Мышь беспроводная UGREEN MU101 [90395] отличается тщательно выверенной формой, которая удобна для захвата правой рукой. Корпус из пластика с матовым покрытием не допускает скольжения ладоней и не накапливает загрязнения. Конфигурацией предусмотрено 6 кнопок, в том числе колесико прокрутки. Оно придется как нельзя кстати во время навигации по Сети и просмотра материалов. Мышь беспроводная UGREEN MU101 [90395] синхронизируется с подходящим устройством путем подключения ресивера к разъему USB Type-A. Автономная работа осуществляется от батарейки типа АА. Необходимость в замене возникнет спустя 18 месяцев эксплуатации манипулятора. Главное звено модели – оптический светодиодный сенсор. Он способствует точному наведению курсора, маневренному управлению, мгновенному отклику на запросы пользователя.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Мышка компьютерная беспроводная UGREEN MU101 (90395) Black - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 1200 руб., вам надо позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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