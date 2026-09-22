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Мышь Lenovo 540 синий (GY51D20878) купить с доставкой в Москве
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Мышь Lenovo 540 синий (GY51D20878)

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Мышь Lenovo 540 синий (GY51D20878) - фото 2
Мышь Lenovo 540 синий (GY51D20878) - фото 3
Мышь Lenovo 540 синий (GY51D20878) - фото 4
Мышь Lenovo 540 синий (GY51D20878) - фото 5
Мышь Lenovo 540 синий (GY51D20878) - фото 6
Мышь Lenovo 540 синий (GY51D20878) - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мышь
Назначение
универсальная
Цвет
синий
Бесшумные кнопки
нет
Тип сенсора
оптический
Разрешение оптического сенсора, dpi
2400
Общее количество кнопок
3
Интерфейс подключения
USB Type-C
  • Мышь Lenovo 540 синий (GY51D20878) - фото 1
  • Мышь Lenovo 540 синий (GY51D20878) - фото 2
  • Мышь Lenovo 540 синий (GY51D20878) - фото 3
  • Мышь Lenovo 540 синий (GY51D20878) - фото 4
  • Мышь Lenovo 540 синий (GY51D20878) - фото 5
  • Мышь Lenovo 540 синий (GY51D20878) - фото 6
  • Мышь Lenovo 540 синий (GY51D20878) - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 140 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 727534
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Характеристики

Бренд
Lenovo
Тип товара
Мышь
Назначение
универсальная
Цвет
синий
Бесшумные кнопки
нет
Хват
для правой и левой руки
Тип сенсора
оптический
Разрешение оптического сенсора, dpi
2400
Общее количество кнопок
3
Интерфейс подключения
USB Type-C
Длина провода, м
1.8
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
17х14х3
Вес, г.
175

Описание товара Мышь Lenovo 540 синий (GY51D20878)

Представляем универсальную проводную мышь Lenovo — идеальное сочетание стиля, функциональности и эргономики. Эта модель отличается современным дизайном в стильном синем цвете и обеспечивает удобный хват как для правой, так и для левой руки, что делает ее подходящей для всех пользователей. Легкая и компактная, мышь весит всего 67 граммов, обеспечивая комфортное использование в течение длительного времени без нагрузки на кисть. Длина провода составляет 1.8 метра, что предоставляет вам свободу движений и удобство подключения к устройствам. Мышь оснащена высокоточным оптическим сенсором с разрешением 2400 dpi, обеспечивая плавное и точное перемещение курсора на любой поверхности. Проводное подключение через интерфейс USB Type-C гарантирует стабильную передачу данных и быстроту отклика, что особенно важно для игр и работы, требующих высокой скорости реакции. Пусть отсутствие бесшумных кнопок вас не смущает — каждое нажатие будет четким и отзывчивым, помогая вам уверенно управлять вашим компьютером. Этот надежный и стильный аксессуар от бренда Lenovo станет вашим незаменимым помощником как дома, так и в офисе, обеспечивая высочайший комфорт и эффективность в работе и развлечениях.

Отзывы о товаре Мышь Lenovo 540 синий (GY51D20878)




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Характеристики
Бренд
Lenovo
Тип товара
Мышь
Назначение
универсальная
Цвет
синий
Бесшумные кнопки
нет
Хват
для правой и левой руки
Тип сенсора
оптический
Разрешение оптического сенсора, dpi
2400
Общее количество кнопок
3
Интерфейс подключения
USB Type-C
Длина провода, м
1.8
Страна производитель
Китай
Описание
Представляем универсальную проводную мышь Lenovo — идеальное сочетание стиля, функциональности и эргономики. Эта модель отличается современным дизайном в стильном синем цвете и обеспечивает удобный хват как для правой, так и для левой руки, что делает ее подходящей для всех пользователей. Легкая и компактная, мышь весит всего 67 граммов, обеспечивая комфортное использование в течение длительного времени без нагрузки на кисть. Длина провода составляет 1.8 метра, что предоставляет вам свободу движений и удобство подключения к устройствам. Мышь оснащена высокоточным оптическим сенсором с разрешением 2400 dpi, обеспечивая плавное и точное перемещение курсора на любой поверхности. Проводное подключение через интерфейс USB Type-C гарантирует стабильную передачу данных и быстроту отклика, что особенно важно для игр и работы, требующих высокой скорости реакции. Пусть отсутствие бесшумных кнопок вас не смущает — каждое нажатие будет четким и отзывчивым, помогая вам уверенно управлять вашим компьютером. Этот надежный и стильный аксессуар от бренда Lenovo станет вашим незаменимым помощником как дома, так и в офисе, обеспечивая высочайший комфорт и эффективность в работе и развлечениях.
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