Мышь Lenovo 540 синий (GY51D20878)
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Мышь Lenovo 540 синий (GY51D20878)
Представляем универсальную проводную мышь Lenovo — идеальное сочетание стиля, функциональности и эргономики. Эта модель отличается современным дизайном в стильном синем цвете и обеспечивает удобный хват как для правой, так и для левой руки, что делает ее подходящей для всех пользователей. Легкая и компактная, мышь весит всего 67 граммов, обеспечивая комфортное использование в течение длительного времени без нагрузки на кисть. Длина провода составляет 1.8 метра, что предоставляет вам свободу движений и удобство подключения к устройствам. Мышь оснащена высокоточным оптическим сенсором с разрешением 2400 dpi, обеспечивая плавное и точное перемещение курсора на любой поверхности. Проводное подключение через интерфейс USB Type-C гарантирует стабильную передачу данных и быстроту отклика, что особенно важно для игр и работы, требующих высокой скорости реакции. Пусть отсутствие бесшумных кнопок вас не смущает — каждое нажатие будет четким и отзывчивым, помогая вам уверенно управлять вашим компьютером. Этот надежный и стильный аксессуар от бренда Lenovo станет вашим незаменимым помощником как дома, так и в офисе, обеспечивая высочайший комфорт и эффективность в работе и развлечениях.
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Теги товара: Для левшей, для дизайнеров
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Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, A4Tech, Asus, Acer, Logitech, Игровые, С bluetooth, Для ноутбука, Вертикальные, Бесшумные игровые мыши, Белые, Розовые
Теги товара: Для левшей, для дизайнеров
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