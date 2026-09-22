Мышь Оклик 503MW черный (1885274)
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Мышь Оклик 503MW черный (1885274)
Мышь Oklick сочетает в себе стильный дизайн и передовые технологии, обеспечивая комфортную и эффективную работу. Эта универсальная мышь оснащена оптическим сенсором с разрешением 2400 dpi, что позволяет ей точно отслеживать движения на любой поверхности. Цветовое исполнение в классическом черном цвете придает устройству элегантный и строгий вид, идеально подходящий для любого рабочего места. Мышь специально разработана для использования правой рукой, обеспечивая максимально комфортный хват в течение длительного времени. Благодаря радиоканалу и Bluetooth, мышь предлагает гибкие возможности подключения, а радиус действия беспроводной связи до 10 метров позволяет вам быть более мобильным и свободным в передвижении. Подключение осуществляется всего с помощью одной батарейки типа АА, что делает устройство весьма экономичным в использовании. Отдельного упоминания заслуживают бесшумные кнопки, которые обеспечивают комфортное и тихое использование устройства в любом окружении, будь то офис или домашняя обстановка. Легкий вес в 122 грамма делает мышь Oklick незаметной и удобной в использовании. Это устройство станет идеальным выбором для тех, кто ценит качество, надежность и удобство в одном флаконе.
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Теги товара: С bluetooth, Бесшумные игровые мыши, для дизайнеров
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Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, A4Tech, Asus, Acer, Logitech, Игровые, Для ноутбука, Вертикальные, Для левшей, Белые, Розовые, игровые Logitech
Теги товара: С bluetooth, Бесшумные игровые мыши, для дизайнеров
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