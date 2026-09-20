Мышь A4Tech Fstyler FG30S Grey-Orange
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Мышь A4Tech Fstyler FG30S Grey-Orange
Мышь A4TECH представляет собой идеальный выбор для геймеров и пользователей ПК, ценящих качество и стиль. Элегантный оранжево-черный дизайн привлекает внимание и добавляет яркий акцент рабочему пространству. С весом всего 76 граммов, эта мышь легкая и удобная для длительного использования. Благодаря оптическому сенсору с разрешением 2000 dpi, A4TECH обеспечивает высокую точность позиционирования, что особенно важно в играх, требующих быстрой реакции и точности движений. Беспроводное подключение через радиоканал с радиусом действия до 10 метров позволяет свободно перемещаться без ограничений проводами, создавая комфортные условия для работы или игры. Источник питания мыши – одна батарейка AA, что обеспечивает длительное время использования без необходимости частой замены. Эта мышь станет надежным партнёром для тех, кто ищет сочетание функциональности, стиля и современного технологичного решения.
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Теги товара: Игровые, Бесшумные игровые мыши, игровые Logitech
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Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, A4Tech, Asus, Acer, Logitech, С bluetooth, Для ноутбука, Вертикальные, Для левшей, Белые, Розовые, для дизайнеров
Теги товара: Игровые, Бесшумные игровые мыши, игровые Logitech
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