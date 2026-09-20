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Мышь A4Tech Fstyler FG30S Grey-Orange купить с доставкой в Москве
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Мышь A4Tech Fstyler FG30S Grey-Orange

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Мышь A4Tech Fstyler FG30S Grey-Orange - фото 2
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Мышь A4Tech Fstyler FG30S Grey-Orange - фото 6
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Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мышь
Для геймеров
да
Назначение
для ПК
Цвет
оранжевый, черный
Бесшумные кнопки
да
Тип сенсора
оптический
Разрешение оптического сенсора, dpi
2000
Общее количество кнопок
6
Интерфейс подключения
радиоканал
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  • Мышь A4Tech Fstyler FG30S Grey-Orange - фото 5
  • Мышь A4Tech Fstyler FG30S Grey-Orange - фото 6
  • Мышь A4Tech Fstyler FG30S Grey-Orange - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 110 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 654251
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Характеристики

Бренд
A4TECH
Тип товара
Мышь
Для геймеров
да
Назначение
для ПК
Цвет
оранжевый, черный
Бесшумные кнопки
да
Тип сенсора
оптический
Разрешение оптического сенсора, dpi
2000
Общее количество кнопок
6
Интерфейс подключения
радиоканал
Радиус действия беспроводной связи, м
10 м
Источник питания мыши
1xАА
Габариты (ШxВxД), мм
70x42x105
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
20х13х5
Вес, г.
200

Описание товара Мышь A4Tech Fstyler FG30S Grey-Orange

Мышь A4TECH представляет собой идеальный выбор для геймеров и пользователей ПК, ценящих качество и стиль. Элегантный оранжево-черный дизайн привлекает внимание и добавляет яркий акцент рабочему пространству. С весом всего 76 граммов, эта мышь легкая и удобная для длительного использования. Благодаря оптическому сенсору с разрешением 2000 dpi, A4TECH обеспечивает высокую точность позиционирования, что особенно важно в играх, требующих быстрой реакции и точности движений. Беспроводное подключение через радиоканал с радиусом действия до 10 метров позволяет свободно перемещаться без ограничений проводами, создавая комфортные условия для работы или игры. Источник питания мыши – одна батарейка AA, что обеспечивает длительное время использования без необходимости частой замены. Эта мышь станет надежным партнёром для тех, кто ищет сочетание функциональности, стиля и современного технологичного решения.

Отзывы о товаре Мышь A4Tech Fstyler FG30S Grey-Orange




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Характеристики
Бренд
A4TECH
Тип товара
Мышь
Для геймеров
да
Назначение
для ПК
Цвет
оранжевый, черный
Бесшумные кнопки
да
Тип сенсора
оптический
Разрешение оптического сенсора, dpi
2000
Общее количество кнопок
6
Интерфейс подключения
радиоканал
Радиус действия беспроводной связи, м
10 м
Источник питания мыши
1xАА
Развернуть
Габариты (ШxВxД), мм
70x42x105
Страна производитель
Китай
Описание
Мышь A4TECH представляет собой идеальный выбор для геймеров и пользователей ПК, ценящих качество и стиль. Элегантный оранжево-черный дизайн привлекает внимание и добавляет яркий акцент рабочему пространству. С весом всего 76 граммов, эта мышь легкая и удобная для длительного использования. Благодаря оптическому сенсору с разрешением 2000 dpi, A4TECH обеспечивает высокую точность позиционирования, что особенно важно в играх, требующих быстрой реакции и точности движений. Беспроводное подключение через радиоканал с радиусом действия до 10 метров позволяет свободно перемещаться без ограничений проводами, создавая комфортные условия для работы или игры. Источник питания мыши – одна батарейка AA, что обеспечивает длительное время использования без необходимости частой замены. Эта мышь станет надежным партнёром для тех, кто ищет сочетание функциональности, стиля и современного технологичного решения.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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