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Мышь Acer OMW134 черный (ZL.MCEEE.018) купить с доставкой в Москве
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Мышь Acer OMW134 черный (ZL.MCEEE.018)

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Мышь Acer OMW134 черный (ZL.MCEEE.018) - фото 1
Мышь Acer OMW134 черный (ZL.MCEEE.018) - фото 2
Мышь Acer OMW134 черный (ZL.MCEEE.018) - фото 3
Мышь Acer OMW134 черный (ZL.MCEEE.018) - фото 4
Мышь Acer OMW134 черный (ZL.MCEEE.018) - фото 5
Мышь Acer OMW134 черный (ZL.MCEEE.018) - фото 6
Мышь Acer OMW134 черный (ZL.MCEEE.018) - фото 7
Мышь Acer OMW134 черный (ZL.MCEEE.018) - фото 8
Мышь Acer OMW134 черный (ZL.MCEEE.018) - фото 9
Мышь Acer OMW134 черный (ZL.MCEEE.018) - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мышь
Для геймеров
да
Назначение
универсальная
Цвет
черный
Бесшумные кнопки
нет
Тип сенсора
оптический
Разрешение оптического сенсора, dpi
6400
Общее количество кнопок
6
Интерфейс подключения
USB Type-A
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  • Мышь Acer OMW134 черный (ZL.MCEEE.018) - фото 2
  • Мышь Acer OMW134 черный (ZL.MCEEE.018) - фото 3
  • Мышь Acer OMW134 черный (ZL.MCEEE.018) - фото 4
  • Мышь Acer OMW134 черный (ZL.MCEEE.018) - фото 5
  • Мышь Acer OMW134 черный (ZL.MCEEE.018) - фото 6
  • Мышь Acer OMW134 черный (ZL.MCEEE.018) - фото 7
  • Мышь Acer OMW134 черный (ZL.MCEEE.018) - фото 8
  • Мышь Acer OMW134 черный (ZL.MCEEE.018) - фото 9
  • Мышь Acer OMW134 черный (ZL.MCEEE.018) - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 040 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 718458
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Характеристики

Бренд
Acer
Тип товара
Мышь
Для геймеров
да
Назначение
универсальная
Цвет
черный
Бесшумные кнопки
нет
Хват
для правой руки
Тип сенсора
оптический
Разрешение оптического сенсора, dpi
6400
Общее количество кнопок
6
Интерфейс подключения
USB Type-A
Длина провода, м
1.5
Габариты (ШxВxД), мм
115.2 х 63 х 37.6
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
14х9х5
Вес, г.
183

Описание товара Мышь Acer OMW134 черный (ZL.MCEEE.018)

Мышь Acer OMW134 черный (ZL.MCEEE.018)

Отзывы о товаре Мышь Acer OMW134 черный (ZL.MCEEE.018)




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Характеристики
Бренд
Acer
Тип товара
Мышь
Для геймеров
да
Назначение
универсальная
Цвет
черный
Бесшумные кнопки
нет
Хват
для правой руки
Тип сенсора
оптический
Разрешение оптического сенсора, dpi
6400
Общее количество кнопок
6
Интерфейс подключения
USB Type-A
Длина провода, м
1.5
Развернуть
Габариты (ШxВxД), мм
115.2 х 63 х 37.6
Страна производитель
Китай
Описание
Мышь Acer OMW134 черный (ZL.MCEEE.018)
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Мышь Acer OMW134 черный (ZL.MCEEE.018) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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