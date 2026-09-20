Мышь A4Tech Fstyler FG30S Grey-Blue
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Характеристики
Описание товара Мышь A4Tech Fstyler FG30S Grey-Blue
Мышь A4TECH станет отличным выбором для пользователей, которые ценят надежность и удобство в игровом процессе. Сочетая в себе стильный дизайн и современные технологии, эта мышь предлагает высокую производительность и комфорт. С весом всего 76 г, она легкая и маневренная, что делает ее идеальной для продолжительных игровых сессий. Беспроводное подключение через радиоканал обеспечивает свободу движений и рабочий радиус действия до 10 метров, что позволяет не беспокоиться о кабелях и сосредоточиться только на игре. Эта модель питается от стандартной батарейки типа АА, что упрощает замену и обеспечивает длительное время работы. Оптический сенсор с разрешением 2000 dpi гарантирует точность и быстрый отклик, что особенно важно для профессиональных геймеров. Мышь выполнена в стильных голубом и черном цветах, что придает ей современный и привлекательный вид. Она предназначена для использования с ПК и станет отличным дополнением к любой компьютерной системе, обеспечивая комфорт и надежность в каждой игровой или рабочей ситуации. A4TECH – это бренд, который ценится за качество и инновации, и эта модель полностью соответствует высоким ожиданиям пользователей.
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Теги товара: Игровые, Бесшумные игровые мыши, игровые Logitech
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Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, A4Tech, Asus, Acer, Logitech, С bluetooth, Для ноутбука, Вертикальные, Для левшей, Белые, Розовые, для дизайнеров
Теги товара: Игровые, Бесшумные игровые мыши, игровые Logitech
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