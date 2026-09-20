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Мышь A4Tech Fstyler FG30S Grey-Blue купить с доставкой в Москве
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Мышь A4Tech Fstyler FG30S Grey-Blue

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Мышь A4Tech Fstyler FG30S Grey-Blue - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мышь
Для геймеров
да
Назначение
для ПК
Цвет
голубой, черный
Бесшумные кнопки
нет
Тип сенсора
оптический
Разрешение оптического сенсора, dpi
2000
Общее количество кнопок
6
Интерфейс подключения
радиоканал
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  • Мышь A4Tech Fstyler FG30S Grey-Blue - фото 5
  • Мышь A4Tech Fstyler FG30S Grey-Blue - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 130 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 654250
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Характеристики

Бренд
A4TECH
Тип товара
Мышь
Для геймеров
да
Назначение
для ПК
Цвет
голубой, черный
Бесшумные кнопки
нет
Тип сенсора
оптический
Разрешение оптического сенсора, dpi
2000
Общее количество кнопок
6
Интерфейс подключения
радиоканал
Радиус действия беспроводной связи, м
10 м
Источник питания мыши
1xАА
Габариты (ШxВxД), мм
70x42x105
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
17х14х3
Вес, г.
177

Описание товара Мышь A4Tech Fstyler FG30S Grey-Blue

Мышь A4TECH станет отличным выбором для пользователей, которые ценят надежность и удобство в игровом процессе. Сочетая в себе стильный дизайн и современные технологии, эта мышь предлагает высокую производительность и комфорт. С весом всего 76 г, она легкая и маневренная, что делает ее идеальной для продолжительных игровых сессий. Беспроводное подключение через радиоканал обеспечивает свободу движений и рабочий радиус действия до 10 метров, что позволяет не беспокоиться о кабелях и сосредоточиться только на игре. Эта модель питается от стандартной батарейки типа АА, что упрощает замену и обеспечивает длительное время работы. Оптический сенсор с разрешением 2000 dpi гарантирует точность и быстрый отклик, что особенно важно для профессиональных геймеров. Мышь выполнена в стильных голубом и черном цветах, что придает ей современный и привлекательный вид. Она предназначена для использования с ПК и станет отличным дополнением к любой компьютерной системе, обеспечивая комфорт и надежность в каждой игровой или рабочей ситуации. A4TECH – это бренд, который ценится за качество и инновации, и эта модель полностью соответствует высоким ожиданиям пользователей.

Отзывы о товаре Мышь A4Tech Fstyler FG30S Grey-Blue




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Характеристики
Бренд
A4TECH
Тип товара
Мышь
Для геймеров
да
Назначение
для ПК
Цвет
голубой, черный
Бесшумные кнопки
нет
Тип сенсора
оптический
Разрешение оптического сенсора, dpi
2000
Общее количество кнопок
6
Интерфейс подключения
радиоканал
Радиус действия беспроводной связи, м
10 м
Источник питания мыши
1xАА
Развернуть
Габариты (ШxВxД), мм
70x42x105
Страна производитель
Китай
Описание
Мышь A4TECH станет отличным выбором для пользователей, которые ценят надежность и удобство в игровом процессе. Сочетая в себе стильный дизайн и современные технологии, эта мышь предлагает высокую производительность и комфорт. С весом всего 76 г, она легкая и маневренная, что делает ее идеальной для продолжительных игровых сессий. Беспроводное подключение через радиоканал обеспечивает свободу движений и рабочий радиус действия до 10 метров, что позволяет не беспокоиться о кабелях и сосредоточиться только на игре. Эта модель питается от стандартной батарейки типа АА, что упрощает замену и обеспечивает длительное время работы. Оптический сенсор с разрешением 2000 dpi гарантирует точность и быстрый отклик, что особенно важно для профессиональных геймеров. Мышь выполнена в стильных голубом и черном цветах, что придает ей современный и привлекательный вид. Она предназначена для использования с ПК и станет отличным дополнением к любой компьютерной системе, обеспечивая комфорт и надежность в каждой игровой или рабочей ситуации. A4TECH – это бренд, который ценится за качество и инновации, и эта модель полностью соответствует высоким ожиданиям пользователей.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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