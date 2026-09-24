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Мышь Ugreen MU101 Blue 15807 купить с доставкой в Москве
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Мышь Ugreen MU101 Blue 15807

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Мышь Ugreen MU101 Blue 15807 - фото 1
Мышь Ugreen MU101 Blue 15807 - фото 2
Мышь Ugreen MU101 Blue 15807 - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мышь
  • Мышь Ugreen MU101 Blue 15807 - фото 1
  • Мышь Ugreen MU101 Blue 15807 - фото 2
  • Мышь Ugreen MU101 Blue 15807 - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 140 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 654403
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Характеристики

Бренд
UGREEN
Тип товара
Мышь
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
15х10х5
Вес, г.
100

Описание товара Мышь Ugreen MU101 Blue 15807

Мышь компьютерная UGREEN MU101 (15807) Ergonomic Contoured-Shape Design Wireless Mouse - это беспроводная мышка, которая предлагает два режима подключения: Bluetooth 5.0 и беспроводной 2.4G. Она поддерживает плавное переключение между этими двумя режимами с помощью простого нажатия кнопки, избавляя от необходимости повторного подключения. Для большего удобства, она обладает функцией автоматического появления всплывающего окна при подключении к WIN10 и выше.

Отзывы о товаре Мышь Ugreen MU101 Blue 15807




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Характеристики
Бренд
UGREEN
Тип товара
Мышь
Страна производитель
Китай
Описание
Мышь компьютерная UGREEN MU101 (15807) Ergonomic Contoured-Shape Design Wireless Mouse - это беспроводная мышка, которая предлагает два режима подключения: Bluetooth 5.0 и беспроводной 2.4G. Она поддерживает плавное переключение между этими двумя режимами с помощью простого нажатия кнопки, избавляя от необходимости повторного подключения. Для большего удобства, она обладает функцией автоматического появления всплывающего окна при подключении к WIN10 и выше.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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