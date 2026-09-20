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Мышь A4Tech Fstyler FB35CS USB Icy White купить с доставкой в Москве
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Мышь A4Tech Fstyler FB35CS USB Icy White

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Мышь A4Tech Fstyler FB35CS USB Icy White - фото 1
Мышь A4Tech Fstyler FB35CS USB Icy White - фото 2
Мышь A4Tech Fstyler FB35CS USB Icy White - фото 3
Мышь A4Tech Fstyler FB35CS USB Icy White - фото 4
Мышь A4Tech Fstyler FB35CS USB Icy White - фото 5
Мышь A4Tech Fstyler FB35CS USB Icy White - фото 6
Мышь A4Tech Fstyler FB35CS USB Icy White - фото 7
Мышь A4Tech Fstyler FB35CS USB Icy White - фото 8
Мышь A4Tech Fstyler FB35CS USB Icy White - фото 9
Мышь A4Tech Fstyler FB35CS USB Icy White - фото 10
Мышь A4Tech Fstyler FB35CS USB Icy White - фото 11
Мышь A4Tech Fstyler FB35CS USB Icy White - фото 12
Мышь A4Tech Fstyler FB35CS USB Icy White - фото 13
Мышь A4Tech Fstyler FB35CS USB Icy White - фото 14
Мышь A4Tech Fstyler FB35CS USB Icy White - фото 15
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мышь
Назначение
для ПК
Цвет
белый
Бесшумные кнопки
да
Тип сенсора
светодиодный
Разрешение оптического сенсора, dpi
2000
Общее количество кнопок
5
Интерфейс подключения
Радиоканал, Bluetooth
  • Мышь A4Tech Fstyler FB35CS USB Icy White - фото 1
  • Мышь A4Tech Fstyler FB35CS USB Icy White - фото 2
  • Мышь A4Tech Fstyler FB35CS USB Icy White - фото 3
  • Мышь A4Tech Fstyler FB35CS USB Icy White - фото 4
  • Мышь A4Tech Fstyler FB35CS USB Icy White - фото 5
  • Мышь A4Tech Fstyler FB35CS USB Icy White - фото 6
  • Мышь A4Tech Fstyler FB35CS USB Icy White - фото 7
  • Мышь A4Tech Fstyler FB35CS USB Icy White - фото 8
  • Мышь A4Tech Fstyler FB35CS USB Icy White - фото 9
  • Мышь A4Tech Fstyler FB35CS USB Icy White - фото 10
  • Мышь A4Tech Fstyler FB35CS USB Icy White - фото 11
  • Мышь A4Tech Fstyler FB35CS USB Icy White - фото 12
  • Мышь A4Tech Fstyler FB35CS USB Icy White - фото 13
  • Мышь A4Tech Fstyler FB35CS USB Icy White - фото 14
  • Мышь A4Tech Fstyler FB35CS USB Icy White - фото 15
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 170 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 654228
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Характеристики

Бренд
A4TECH
Тип товара
Мышь
Назначение
для ПК
Цвет
белый
Бесшумные кнопки
да
Хват
для правой руки
Тип сенсора
светодиодный
Разрешение оптического сенсора, dpi
2000
Общее количество кнопок
5
Интерфейс подключения
Радиоканал, Bluetooth
Радиус действия беспроводной связи, м
10 м
Источник питания мыши
встроенный аккумулятор
Габариты (ШxВxД), мм
70x42x105
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
17х14х3
Вес, г.
195

Описание товара Мышь A4Tech Fstyler FB35CS USB Icy White

Мышь беспроводная A4Tech Fstyler FB35CS белого цвета получила светодиодный сенсор с разрешением до 2000 dpi и частотой опроса 125 Гц. Она подходит для работы с офисными программами, браузеров, простыми программами. Три режима работы позволяют выбирать уровень чувствительности: при 1200 dpi курсор двигается медленно и помогает прицеливаться, 1600 dpi удобно для работы на экране Full HD, 2000 dpi подходит для быстрого перемещения по большому монитору 4К. Мышь беспроводная A4Tech Fstyler FB35CS имеет 6 бесшумных кнопок, одна из которых отвечает за смену DPI/CPI без стороннего ПО. Модель подключается к ПК двумя способами: по беспроводному каналу Bluetooth для управления с расстояния или с помощью кабеля USB Type-A для стабильного соединения. Одновременно мышка синхронизируется с тремя устройствами. Это позволяет одновременно работать с компьютером, ноутбуком, телевизором без отключения и повторного сопряжения.

Отзывы о товаре Мышь A4Tech Fstyler FB35CS USB Icy White




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Характеристики
Бренд
A4TECH
Тип товара
Мышь
Назначение
для ПК
Цвет
белый
Бесшумные кнопки
да
Хват
для правой руки
Тип сенсора
светодиодный
Разрешение оптического сенсора, dpi
2000
Общее количество кнопок
5
Интерфейс подключения
Радиоканал, Bluetooth
Радиус действия беспроводной связи, м
10 м
Источник питания мыши
встроенный аккумулятор
Развернуть
Габариты (ШxВxД), мм
70x42x105
Страна производитель
Китай
Описание
Мышь беспроводная A4Tech Fstyler FB35CS белого цвета получила светодиодный сенсор с разрешением до 2000 dpi и частотой опроса 125 Гц. Она подходит для работы с офисными программами, браузеров, простыми программами. Три режима работы позволяют выбирать уровень чувствительности: при 1200 dpi курсор двигается медленно и помогает прицеливаться, 1600 dpi удобно для работы на экране Full HD, 2000 dpi подходит для быстрого перемещения по большому монитору 4К. Мышь беспроводная A4Tech Fstyler FB35CS имеет 6 бесшумных кнопок, одна из которых отвечает за смену DPI/CPI без стороннего ПО. Модель подключается к ПК двумя способами: по беспроводному каналу Bluetooth для управления с расстояния или с помощью кабеля USB Type-A для стабильного соединения. Одновременно мышка синхронизируется с тремя устройствами. Это позволяет одновременно работать с компьютером, ноутбуком, телевизором без отключения и повторного сопряжения.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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