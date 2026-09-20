Мышь A4Tech Fstyler FB35CS USB Icy White
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Мышь A4Tech Fstyler FB35CS USB Icy White
Мышь беспроводная A4Tech Fstyler FB35CS белого цвета получила светодиодный сенсор с разрешением до 2000 dpi и частотой опроса 125 Гц. Она подходит для работы с офисными программами, браузеров, простыми программами. Три режима работы позволяют выбирать уровень чувствительности: при 1200 dpi курсор двигается медленно и помогает прицеливаться, 1600 dpi удобно для работы на экране Full HD, 2000 dpi подходит для быстрого перемещения по большому монитору 4К. Мышь беспроводная A4Tech Fstyler FB35CS имеет 6 бесшумных кнопок, одна из которых отвечает за смену DPI/CPI без стороннего ПО. Модель подключается к ПК двумя способами: по беспроводному каналу Bluetooth для управления с расстояния или с помощью кабеля USB Type-A для стабильного соединения. Одновременно мышка синхронизируется с тремя устройствами. Это позволяет одновременно работать с компьютером, ноутбуком, телевизором без отключения и повторного сопряжения.
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Теги товара: С bluetooth, Бесшумные игровые мыши, Белые
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Теги товара: С bluetooth, Бесшумные игровые мыши, Белые
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