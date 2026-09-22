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Мышь A4Tech Fstyler FG45CS Air2 белый/серебристый (FG45CS AIR2 USB (SILVER WHITE)) купить с доставкой в Москве
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Мышь A4Tech Fstyler FG45CS Air2 белый/серебристый (FG45CS AIR2 USB (SILVER WHITE))

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Мышь A4Tech Fstyler FG45CS Air2 белый/серебристый (FG45CS AIR2 USB (SILVER WHITE)) - фото 1
Мышь A4Tech Fstyler FG45CS Air2 белый/серебристый (FG45CS AIR2 USB (SILVER WHITE)) - фото 2
Мышь A4Tech Fstyler FG45CS Air2 белый/серебристый (FG45CS AIR2 USB (SILVER WHITE)) - фото 3
Мышь A4Tech Fstyler FG45CS Air2 белый/серебристый (FG45CS AIR2 USB (SILVER WHITE)) - фото 4
Мышь A4Tech Fstyler FG45CS Air2 белый/серебристый (FG45CS AIR2 USB (SILVER WHITE)) - фото 5
Мышь A4Tech Fstyler FG45CS Air2 белый/серебристый (FG45CS AIR2 USB (SILVER WHITE)) - фото 6
Мышь A4Tech Fstyler FG45CS Air2 белый/серебристый (FG45CS AIR2 USB (SILVER WHITE)) - фото 7
Мышь A4Tech Fstyler FG45CS Air2 белый/серебристый (FG45CS AIR2 USB (SILVER WHITE)) - фото 8
Мышь A4Tech Fstyler FG45CS Air2 белый/серебристый (FG45CS AIR2 USB (SILVER WHITE)) - фото 9
Мышь A4Tech Fstyler FG45CS Air2 белый/серебристый (FG45CS AIR2 USB (SILVER WHITE)) - фото 10
Мышь A4Tech Fstyler FG45CS Air2 белый/серебристый (FG45CS AIR2 USB (SILVER WHITE)) - фото 11
Мышь A4Tech Fstyler FG45CS Air2 белый/серебристый (FG45CS AIR2 USB (SILVER WHITE)) - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мышь
Для геймеров
да
Назначение
для ПК
Цвет
белый, серебристый
Бесшумные кнопки
да
Тип сенсора
оптический
Разрешение оптического сенсора, dpi
2000
Общее количество кнопок
7
  • Мышь A4Tech Fstyler FG45CS Air2 белый/серебристый (FG45CS AIR2 USB (SILVER WHITE)) - фото 1
  • Мышь A4Tech Fstyler FG45CS Air2 белый/серебристый (FG45CS AIR2 USB (SILVER WHITE)) - фото 2
  • Мышь A4Tech Fstyler FG45CS Air2 белый/серебристый (FG45CS AIR2 USB (SILVER WHITE)) - фото 3
  • Мышь A4Tech Fstyler FG45CS Air2 белый/серебристый (FG45CS AIR2 USB (SILVER WHITE)) - фото 4
  • Мышь A4Tech Fstyler FG45CS Air2 белый/серебристый (FG45CS AIR2 USB (SILVER WHITE)) - фото 5
  • Мышь A4Tech Fstyler FG45CS Air2 белый/серебристый (FG45CS AIR2 USB (SILVER WHITE)) - фото 6
  • Мышь A4Tech Fstyler FG45CS Air2 белый/серебристый (FG45CS AIR2 USB (SILVER WHITE)) - фото 7
  • Мышь A4Tech Fstyler FG45CS Air2 белый/серебристый (FG45CS AIR2 USB (SILVER WHITE)) - фото 8
  • Мышь A4Tech Fstyler FG45CS Air2 белый/серебристый (FG45CS AIR2 USB (SILVER WHITE)) - фото 9
  • Мышь A4Tech Fstyler FG45CS Air2 белый/серебристый (FG45CS AIR2 USB (SILVER WHITE)) - фото 10
  • Мышь A4Tech Fstyler FG45CS Air2 белый/серебристый (FG45CS AIR2 USB (SILVER WHITE)) - фото 11
  • Мышь A4Tech Fstyler FG45CS Air2 белый/серебристый (FG45CS AIR2 USB (SILVER WHITE)) - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 130 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 727526
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Характеристики

Бренд
A4TECH
Тип товара
Мышь
Для геймеров
да
Назначение
для ПК
Цвет
белый, серебристый
Бесшумные кнопки
да
Хват
для правой руки
Тип сенсора
оптический
Разрешение оптического сенсора, dpi
2000
Общее количество кнопок
7
Радиус действия беспроводной связи, м
15 м
Источник питания мыши
встроенный аккумулятор
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
17х14х3
Вес, г.
213

Описание товара Мышь A4Tech Fstyler FG45CS Air2 белый/серебристый (FG45CS AIR2 USB (SILVER WHITE))

Мышь A4TECH создана для тех, кто ищет сочетание комфорта и современных технологий. Эргономичная форма под правую руку позволяет работать и играть без усталости. Благодаря разрешению оптического сенсора 2000 dpi мышь мгновенно реагирует на каждое движение — отличное решение для геймеров и тех, кто ценит точность. Бесшумные кнопки обеспечивают полное погружение в процесс, не отвлекая посторонними звуками. Беспроводное подключение с радиусом до 15 метров открывает свободу движений, а встроенный аккумулятор избавляет от постоянной смены батареек. Бело-серебристый дизайн подчёркивает современный стиль устройства и отлично впишется в любой интерьер.

Отзывы о товаре Мышь A4Tech Fstyler FG45CS Air2 белый/серебристый (FG45CS AIR2 USB (SILVER WHITE))




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Характеристики
Бренд
A4TECH
Тип товара
Мышь
Для геймеров
да
Назначение
для ПК
Цвет
белый, серебристый
Бесшумные кнопки
да
Хват
для правой руки
Тип сенсора
оптический
Разрешение оптического сенсора, dpi
2000
Общее количество кнопок
7
Радиус действия беспроводной связи, м
15 м
Источник питания мыши
встроенный аккумулятор
Развернуть
Страна производитель
Китай
Описание
Мышь A4TECH создана для тех, кто ищет сочетание комфорта и современных технологий. Эргономичная форма под правую руку позволяет работать и играть без усталости. Благодаря разрешению оптического сенсора 2000 dpi мышь мгновенно реагирует на каждое движение — отличное решение для геймеров и тех, кто ценит точность. Бесшумные кнопки обеспечивают полное погружение в процесс, не отвлекая посторонними звуками. Беспроводное подключение с радиусом до 15 метров открывает свободу движений, а встроенный аккумулятор избавляет от постоянной смены батареек. Бело-серебристый дизайн подчёркивает современный стиль устройства и отлично впишется в любой интерьер.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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