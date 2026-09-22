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Мышь Acer Nitro OMR305 черный (ZL.MCECC.020) купить с доставкой в Москве
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Мышь Acer Nitro OMR305 черный (ZL.MCECC.020)

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Мышь Acer Nitro OMR305 черный (ZL.MCECC.020) - фото 1
Мышь Acer Nitro OMR305 черный (ZL.MCECC.020) - фото 2
Мышь Acer Nitro OMR305 черный (ZL.MCECC.020) - фото 3
Мышь Acer Nitro OMR305 черный (ZL.MCECC.020) - фото 4
Мышь Acer Nitro OMR305 черный (ZL.MCECC.020) - фото 5
Мышь Acer Nitro OMR305 черный (ZL.MCECC.020) - фото 6
Мышь Acer Nitro OMR305 черный (ZL.MCECC.020) - фото 7
Мышь Acer Nitro OMR305 черный (ZL.MCECC.020) - фото 8
Мышь Acer Nitro OMR305 черный (ZL.MCECC.020) - фото 9
Мышь Acer Nitro OMR305 черный (ZL.MCECC.020) - фото 10
Мышь Acer Nitro OMR305 черный (ZL.MCECC.020) - фото 11
Мышь Acer Nitro OMR305 черный (ZL.MCECC.020) - фото 12
Мышь Acer Nitro OMR305 черный (ZL.MCECC.020) - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мышь
Для геймеров
да
Назначение
универсальная
Цвет
черный
Бесшумные кнопки
нет
Тип сенсора
оптический
Разрешение оптического сенсора, dpi
3200
Общее количество кнопок
6
Интерфейс подключения
Радиоканал, Bluetooth
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  • Мышь Acer Nitro OMR305 черный (ZL.MCECC.020) - фото 2
  • Мышь Acer Nitro OMR305 черный (ZL.MCECC.020) - фото 3
  • Мышь Acer Nitro OMR305 черный (ZL.MCECC.020) - фото 4
  • Мышь Acer Nitro OMR305 черный (ZL.MCECC.020) - фото 5
  • Мышь Acer Nitro OMR305 черный (ZL.MCECC.020) - фото 6
  • Мышь Acer Nitro OMR305 черный (ZL.MCECC.020) - фото 7
  • Мышь Acer Nitro OMR305 черный (ZL.MCECC.020) - фото 8
  • Мышь Acer Nitro OMR305 черный (ZL.MCECC.020) - фото 9
  • Мышь Acer Nitro OMR305 черный (ZL.MCECC.020) - фото 10
  • Мышь Acer Nitro OMR305 черный (ZL.MCECC.020) - фото 11
  • Мышь Acer Nitro OMR305 черный (ZL.MCECC.020) - фото 12
  • Мышь Acer Nitro OMR305 черный (ZL.MCECC.020) - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 280 руб. 
Начислим 21 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 727584
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Мышь Acer Nitro OMR305 черный (ZL.MCECC.020)
1 280 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Acer
Тип товара
Мышь
Для геймеров
да
Назначение
универсальная
Цвет
черный
Бесшумные кнопки
нет
Хват
для правой руки
Тип сенсора
оптический
Разрешение оптического сенсора, dpi
3200
Общее количество кнопок
6
Интерфейс подключения
Радиоканал, Bluetooth
Радиус действия беспроводной связи, м
10 м
Источник питания мыши
встроенный аккумулятор
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
17х15х3
Вес, г.
200

Описание товара Мышь Acer Nitro OMR305 черный (ZL.MCECC.020)

Мышь Acer – это универсальное беспроводное устройство, которое идеально подойдет как для повседневной работы, так и для игровых сессий. Благодаря современному оптическому сенсору с разрешением 3200 dpi, вы сможете насладиться высокой точностью и отзывчивостью, что особенно важно в динамичных играх. Мышь оснащена радиоканалом и Bluetooth интерфейсами, что обеспечивает стабильную беспроводную связь на расстоянии до 10 метров. Это позволяет использовать мышь не только у компьютера, но и на большом расстоянии, например, для управления мультимедиа с дивана. Дизайн мыши разработан с учетом эргономики и подходит для правой руки, что обеспечивает комфорт даже при длительном использовании. Черный цвет корпуса добавляет устройству стильный и строгий вид, который прекрасно дополнит любой рабочий или игровой сетап. Хотя мышь не оснащена бесшумными кнопками, ее удобство и функциональность делают ее отличным выбором для тех, кто ищет надежного спутника для игр и работы. Бренд Acer гарантирует качество и долговечность своей продукции, что делает эту модель отличным выбором для ценителей надежной техники.

Отзывы о товаре Мышь Acer Nitro OMR305 черный (ZL.MCECC.020)




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Характеристики
Бренд
Acer
Тип товара
Мышь
Для геймеров
да
Назначение
универсальная
Цвет
черный
Бесшумные кнопки
нет
Хват
для правой руки
Тип сенсора
оптический
Разрешение оптического сенсора, dpi
3200
Общее количество кнопок
6
Интерфейс подключения
Радиоканал, Bluetooth
Радиус действия беспроводной связи, м
10 м
Развернуть
Источник питания мыши
встроенный аккумулятор
Страна производитель
Китай
Описание
Мышь Acer – это универсальное беспроводное устройство, которое идеально подойдет как для повседневной работы, так и для игровых сессий. Благодаря современному оптическому сенсору с разрешением 3200 dpi, вы сможете насладиться высокой точностью и отзывчивостью, что особенно важно в динамичных играх. Мышь оснащена радиоканалом и Bluetooth интерфейсами, что обеспечивает стабильную беспроводную связь на расстоянии до 10 метров. Это позволяет использовать мышь не только у компьютера, но и на большом расстоянии, например, для управления мультимедиа с дивана. Дизайн мыши разработан с учетом эргономики и подходит для правой руки, что обеспечивает комфорт даже при длительном использовании. Черный цвет корпуса добавляет устройству стильный и строгий вид, который прекрасно дополнит любой рабочий или игровой сетап. Хотя мышь не оснащена бесшумными кнопками, ее удобство и функциональность делают ее отличным выбором для тех, кто ищет надежного спутника для игр и работы. Бренд Acer гарантирует качество и долговечность своей продукции, что делает эту модель отличным выбором для ценителей надежной техники.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Купить Мышь Acer Nitro OMR305 черный (ZL.MCECC.020) - по цене 1280 руб. в Москве с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(495)137-52-98. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Москве или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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