Мышь Logitech G102 Lightsync RGB Blue (910-005810)
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Мышь Logitech G102 Lightsync RGB Blue (910-005810)
**Мышь Logitech G102 Lightsync RGB Gaming Mouse Blue** — это игровая мышь с подсветкой RGB. Она имеет эргономичный дизайн и подходит для правшей. Мышь оснащена шестью кнопками, включая колесо прокрутки и две боковые кнопки. Основные характеристики: * **Тип**: проводная оптическая мышь. * **Сенсор**: оптический. * **Разрешение сенсора**: 8000 dpi. * **Количество кнопок**: шесть. * **Подсветка**: RGB. * **Интерфейс подключения**: USB. * **Длина провода**: 2,1 м. * **Размеры**: 62 x 38,2 x 116,6 мм. * **Вес**: 85 г. Мышь совместима с операционными системами Windows и macOS. Она обеспечивает точное и быстрое управление в играх благодаря высокой чувствительности сенсора и удобному расположению кнопок. Кроме того, мышь имеет настраиваемую подсветку, которая позволяет выбрать любой цвет или режим подсветки. Logitech G102 Lightsync — это надёжная и функциональная мышь, которая подойдёт как начинающим геймерам, так и опытным игрокам.
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Теги товара: Игровые, Бесшумные игровые мыши, игровые Logitech
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Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, A4Tech, Asus, Acer, Logitech, С bluetooth, Для ноутбука, Вертикальные, Для левшей, Белые, Розовые, для дизайнеров
Теги товара: Игровые, Бесшумные игровые мыши, игровые Logitech
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