Top.Mail.Ru
Мышь Logitech G102 Lightsync RGB Blue (910-005810) купить с доставкой в Москве
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Мышь Logitech G102 Lightsync RGB Blue (910-005810)

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Мышь Logitech G102 Lightsync RGB Blue (910-005810) - фото 1
Мышь Logitech G102 Lightsync RGB Blue (910-005810) - фото 2
Мышь Logitech G102 Lightsync RGB Blue (910-005810) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мышь
Для геймеров
да
Назначение
для ПК
Цвет
синий
Бесшумные кнопки
нет
Тип сенсора
оптический
Разрешение оптического сенсора, dpi
8000
Общее количество кнопок
6
Интерфейс подключения
USB Type-A
  • Мышь Logitech G102 Lightsync RGB Blue (910-005810) - фото 1
  • Мышь Logitech G102 Lightsync RGB Blue (910-005810) - фото 2
  • Мышь Logitech G102 Lightsync RGB Blue (910-005810) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 280 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 729426
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
LOGITECH
Тип товара
Мышь
Для геймеров
да
Назначение
для ПК
Цвет
синий
Бесшумные кнопки
нет
Хват
для правой руки
Тип сенсора
оптический
Разрешение оптического сенсора, dpi
8000
Общее количество кнопок
6
Интерфейс подключения
USB Type-A
Длина провода, м
2.1
Габариты (ШxВxД), мм
116.6 х 62.15 х 38.2 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
24х17х15
Вес, кг.
2.56

Описание товара Мышь Logitech G102 Lightsync RGB Blue (910-005810)

**Мышь Logitech G102 Lightsync RGB Gaming Mouse Blue** — это игровая мышь с подсветкой RGB. Она имеет эргономичный дизайн и подходит для правшей. Мышь оснащена шестью кнопками, включая колесо прокрутки и две боковые кнопки. Основные характеристики: * **Тип**: проводная оптическая мышь. * **Сенсор**: оптический. * **Разрешение сенсора**: 8000 dpi. * **Количество кнопок**: шесть. * **Подсветка**: RGB. * **Интерфейс подключения**: USB. * **Длина провода**: 2,1 м. * **Размеры**: 62 x 38,2 x 116,6 мм. * **Вес**: 85 г. Мышь совместима с операционными системами Windows и macOS. Она обеспечивает точное и быстрое управление в играх благодаря высокой чувствительности сенсора и удобному расположению кнопок. Кроме того, мышь имеет настраиваемую подсветку, которая позволяет выбрать любой цвет или режим подсветки. Logitech G102 Lightsync — это надёжная и функциональная мышь, которая подойдёт как начинающим геймерам, так и опытным игрокам.

Отзывы о товаре Мышь Logitech G102 Lightsync RGB Blue (910-005810)




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
LOGITECH
Тип товара
Мышь
Для геймеров
да
Назначение
для ПК
Цвет
синий
Бесшумные кнопки
нет
Хват
для правой руки
Тип сенсора
оптический
Разрешение оптического сенсора, dpi
8000
Общее количество кнопок
6
Интерфейс подключения
USB Type-A
Длина провода, м
2.1
Развернуть
Габариты (ШxВxД), мм
116.6 х 62.15 х 38.2 мм
Страна производитель
Китай
Описание
**Мышь Logitech G102 Lightsync RGB Gaming Mouse Blue** — это игровая мышь с подсветкой RGB. Она имеет эргономичный дизайн и подходит для правшей. Мышь оснащена шестью кнопками, включая колесо прокрутки и две боковые кнопки. Основные характеристики: * **Тип**: проводная оптическая мышь. * **Сенсор**: оптический. * **Разрешение сенсора**: 8000 dpi. * **Количество кнопок**: шесть. * **Подсветка**: RGB. * **Интерфейс подключения**: USB. * **Длина провода**: 2,1 м. * **Размеры**: 62 x 38,2 x 116,6 мм. * **Вес**: 85 г. Мышь совместима с операционными системами Windows и macOS. Она обеспечивает точное и быстрое управление в играх благодаря высокой чувствительности сенсора и удобному расположению кнопок. Кроме того, мышь имеет настраиваемую подсветку, которая позволяет выбрать любой цвет или режим подсветки. Logitech G102 Lightsync — это надёжная и функциональная мышь, которая подойдёт как начинающим геймерам, так и опытным игрокам.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Мышь Logitech G102 Lightsync RGB Blue (910-005810) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...