Мышь беспроводная Logitech Pebble M350 Pink (910-005575)
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Мышь беспроводная Logitech Pebble M350 Pink (910-005575)
Описание: Мышь LOGITECH – это стильное и функциональное устройство, идеально подходящее для работы и развлечений на персональном компьютере. Этот беспроводной аксессуар выполнен в нежном розовом цвете, который привнесет нотку индивидуальности в ваш рабочий или домашний интерьер. С легким весом в 100 грамм, мышь является эргономичной и удобной для длительного использования. Она подключается к ПК через интерфейс Bluetooth, обеспечивая свободу движения и исключая путаницу с проводами. Работает мышь на одной батарейке типа АА, что позволяет легко и быстро заменить источник питания при необходимости. Оснащенная оптическим сенсором с разрешением 1000 dpi, мышь гарантирует точное и плавное перемещение курсора на экране. Это делает её подходящей как для выполнения стандартных офисных задач, так и для работы с графикой, а также других приложений, требующих высокой точности. Благодаря радиусу действия беспроводной связи до 10 метров, устройство обеспечивает надежную работу на расстоянии, что особенно удобно при демонстрациях или управлении презентациями. Мышь LOGITECH – это отличный выбор для пользователей, ценящих качество, надежность и современный дизайн.
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Теги товара: С bluetooth, Розовые
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Теги товара: С bluetooth, Розовые
Достоинства:
Комментарий:
Компактная, бесшумная, экономичная. Из-за малых габаритов может быть кому-то и не слишком удобной, но занимает мало места, что хорошо ,когда приходиться носить с собой
Отзывы о товаре Мышь беспроводная Logitech Pebble M350 Pink (910-005575)
Достоинства:
Комментарий:
Компактная, бесшумная, экономичная. Из-за малых габаритов может быть кому-то и не слишком удобной, но занимает мало места, что хорошо ,когда приходиться носить с собой