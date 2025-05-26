Мышь Logitech G102 LIGHTSYNC Black (910-005808)
|
Доставка в Москве
Загружаем...
|
Самовывоз в Москве
Загружаем...
- Гарантия производителя: 1 год
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Мышь Logitech G102 LIGHTSYNC Black (910-005808)
Мышь Logitech — это надежное и стильное устройство, идеально подходящее как для геймеров, так и для повседневного использования на ПК. Она весит всего 85 грамм, что обеспечивает удобство и легкость в управлении даже при длительных игровых сессиях. С проводом длиной 2.1 метра вы получите свободу перемещения и гибкость в организации рабочего пространства. Используемый оптический сенсор с разрешением до 8000 dpi гарантирует высокую точность и быструю реакцию, что особенно важно для профессиональных геймеров и требовательных пользователей. Эта мышь выполнена в классическом черном цвете, что позволяет ей гармонично вписаться в любой рабочий или игровой сетап. Проводное подключение через USB Type-A обеспечивает стабильное соединение и минимальную задержку, что делает эту мышь идеальным выбором для тех, кто ценит надежность и комфорт. Доверие бренду Logitech и высокие технические характеристики делают эту модель отличным вариантом для повышения вашей продуктивности и улучшения игрового опыта.
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, A4Tech, Asus, Acer, Logitech, С bluetooth, Для ноутбука, Вертикальные, Для левшей, Белые, Розовые, для дизайнеров
Теги товара: Игровые, Бесшумные игровые мыши, игровые Logitech
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 1 300 руб.325 руб. в СплитМышь Defender MIRAGE PRO GAMING BLACK (71432)
-
В наличииЦена 1 320 руб.330 руб. в СплитМышь A4Tech Fstyler FB10C белый/серый
-
В наличииЦена 1 330 руб.333 руб. в СплитМышь A4Tech Bloody Q81 Curve черный
-
В наличииЦена 1 340 руб.335 руб. в СплитМышь MSI Clutch GM11 черный
-
В наличииЦена 1 390 руб.348 руб. в СплитМышь Logitech M330 Silent Plus Black USB
-
В наличииЦена 1 390 руб. 2 000 руб.348 руб. в СплитМышь Logitech G102 LIGHTSYNC BLACK (910-005823)
-
В наличииЦена 1 400 руб.350 руб. в СплитМышь A4Tech X89 Maze черный
-
В наличииЦена 1 410 руб.353 руб. в СплитМышь беспроводная Logitech M350 Pebble Mouse, white (910-005716)
-
В наличииЦена 1 410 руб.353 руб. в СплитМышь беспроводная Logitech M350 Pebble Mouse, black (910-005718)
-
В наличииЦена 1 450 руб.363 руб. в СплитМышь Logitech WRL M240 SILENT W/USB BLACK 910-007078 LOGITECH
-
В наличииЦена 1 480 руб.370 руб. в СплитНабор мышь+коврик+гарнитура+клавиатура Defender MKP-118 (52118)
-
В наличииЦена 1 520 руб.380 руб. в СплитМышь A4Tech Bloody Q80 черный
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, A4Tech, Asus, Acer, Logitech, С bluetooth, Для ноутбука, Вертикальные, Для левшей, Белые, Розовые, для дизайнеров
Теги товара: Игровые, Бесшумные игровые мыши, игровые Logitech
Достоинства:
Комментарий:
Купил сыну, потом себе. Работает без нареканий.
Достоинства:
Комментарий:
Хорошая, качественная мышь с приятным дизайном и эргономикой.
Достоинства:
Комментарий:
Удобная, аккуратная, красивая
Достоинства:
Комментарий:
отличная яркая и красивая мышь по доступной цене
Достоинства:
Комментарий:
отличная мышка,все было хорошо запечатано, продавцу спасибо
Достоинства:
Комментарий:
отличная мышь компьютерная
Достоинства:
Комментарий:
приятная мышка с приятным софтом, за 1500 лучше не найдете
Достоинства:
Комментарий:
Мышь покупала на замену такой же старой, которая уже летала пару сотен раз и всё-таки сломалась:) люблю эту модель, так как она для моей маленькой руки идеальна, мягкий легкий клик, быстрая. Подключилась моментально, в G HUB определилась сразу и цветовая программа сразу сама настроилась, как была
Достоинства:
Комментарий:
Отличная мышка,в Logitech пробивается,оригинал
Достоинства:
Комментарий:
отличная мышь, уже вторая такая в семье
Достоинства:
Комментарий:
обычная g102, оригинал. и нечего сказать, для меня - идеальная мышка. т.к. я пользовался g100s, потом g102 prodigy, и сейчас вот этой. Единственный минус в том, что у этой мышки провод черный, что не гармонирует с синим цветом, а так кайф.
Достоинства:
Комментарий:
хорошая мышка , немного надо времени , чтобы рука привыкла , после блади кажется меньше
Достоинства:
Комментарий:
Всё как надо, колёсико с четкими позициями. Своих денег однозначно стоит. Окраска шикарная, разбавляет монохромную палитру.
Достоинства:
Комментарий:
вторая такая мышь, первая отходила года три-четыре
Достоинства:
Комментарий:
Отличная мышь! Пользуемся уже 4 месяца, все супер! Всем советую!
Достоинства:
Комментарий:
крутая мышка, пользуюсь год!
Достоинства:
Комментарий:
Отличная мышь, одинаково хороша и для офисных програм и для игр.
Достоинства:
Комментарий:
хорошая,светится,приятно лежит в руке
Достоинства:
Комментарий:
Мышь довольна хорошая, превзошла ожидания. Качество, внешний вид, возможность настроить под себя (подсветка), увесистая в меру. Оригинал. Советую всем. НО! При включённой подсветке мышь нагревается и доставляет дискомфорт пользования. Скачав софт от логитек легко отключить или настроить под себя
Достоинства:
Комментарий:
Четкая . Для фортнайта самое то
Достоинства:
Комментарий:
хорошая мышь сенсор не срывает
Достоинства:
Комментарий:
самое лучшая мышь по соотношению цена-качество
Достоинства:
Комментарий:
Отличная мышь . Танки стали попадать )))) Спасибо.
Достоинства:
Комментарий:
Отличная мышка! Стоит своих денег. Подсветка приятная, в руке сидит хорошо. Рекомендую
Достоинства:
Комментарий:
пользуюсь уже третий месяц. эргономичный, удобен для рук, макро работает идеально. очень довольна
Отзывы о товаре Мышь Logitech G102 LIGHTSYNC Black (910-005808)
Достоинства:
Комментарий:
Купил сыну, потом себе. Работает без нареканий.
Достоинства:
Комментарий:
Хорошая, качественная мышь с приятным дизайном и эргономикой.
Достоинства:
Комментарий:
Удобная, аккуратная, красивая
Достоинства:
Комментарий:
отличная яркая и красивая мышь по доступной цене
Достоинства:
Комментарий:
отличная мышка,все было хорошо запечатано, продавцу спасибо
Достоинства:
Комментарий:
отличная мышь компьютерная
Достоинства:
Комментарий:
приятная мышка с приятным софтом, за 1500 лучше не найдете
Достоинства:
Комментарий:
Мышь покупала на замену такой же старой, которая уже летала пару сотен раз и всё-таки сломалась:) люблю эту модель, так как она для моей маленькой руки идеальна, мягкий легкий клик, быстрая. Подключилась моментально, в G HUB определилась сразу и цветовая программа сразу сама настроилась, как была
Достоинства:
Комментарий:
Отличная мышка,в Logitech пробивается,оригинал
Достоинства:
Комментарий:
отличная мышь, уже вторая такая в семье
Достоинства:
Комментарий:
обычная g102, оригинал. и нечего сказать, для меня - идеальная мышка. т.к. я пользовался g100s, потом g102 prodigy, и сейчас вот этой. Единственный минус в том, что у этой мышки провод черный, что не гармонирует с синим цветом, а так кайф.
Достоинства:
Комментарий:
хорошая мышка , немного надо времени , чтобы рука привыкла , после блади кажется меньше
Достоинства:
Комментарий:
Всё как надо, колёсико с четкими позициями. Своих денег однозначно стоит. Окраска шикарная, разбавляет монохромную палитру.
Достоинства:
Комментарий:
вторая такая мышь, первая отходила года три-четыре
Достоинства:
Комментарий:
Отличная мышь! Пользуемся уже 4 месяца, все супер! Всем советую!
Достоинства:
Комментарий:
крутая мышка, пользуюсь год!
Достоинства:
Комментарий:
Отличная мышь, одинаково хороша и для офисных програм и для игр.
Достоинства:
Комментарий:
хорошая,светится,приятно лежит в руке
Достоинства:
Комментарий:
Мышь довольна хорошая, превзошла ожидания. Качество, внешний вид, возможность настроить под себя (подсветка), увесистая в меру. Оригинал. Советую всем. НО! При включённой подсветке мышь нагревается и доставляет дискомфорт пользования. Скачав софт от логитек легко отключить или настроить под себя
Достоинства:
Комментарий:
Четкая . Для фортнайта самое то
Достоинства:
Комментарий:
хорошая мышь сенсор не срывает
Достоинства:
Комментарий:
самое лучшая мышь по соотношению цена-качество
Достоинства:
Комментарий:
Отличная мышь . Танки стали попадать )))) Спасибо.
Достоинства:
Комментарий:
Отличная мышка! Стоит своих денег. Подсветка приятная, в руке сидит хорошо. Рекомендую
Достоинства:
Комментарий:
пользуюсь уже третий месяц. эргономичный, удобен для рук, макро работает идеально. очень довольна