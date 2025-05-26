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Мышь Logitech G102 LIGHTSYNC Black (910-005808) купить с доставкой в Москве
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Мышь Logitech G102 LIGHTSYNC Black (910-005808)

25 Отзывы
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Мышь Logitech G102 LIGHTSYNC Black (910-005808) - фото 1
Мышь Logitech G102 LIGHTSYNC Black (910-005808) - фото 2
Мышь Logitech G102 LIGHTSYNC Black (910-005808) - фото 3
Мышь Logitech G102 LIGHTSYNC Black (910-005808) - фото 4
Мышь Logitech G102 LIGHTSYNC Black (910-005808) - фото 5
Мышь Logitech G102 LIGHTSYNC Black (910-005808) - фото 6
Мышь Logitech G102 LIGHTSYNC Black (910-005808) - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мышь
Для геймеров
да
Назначение
для ПК
Цвет
черный
Бесшумные кнопки
нет
Тип сенсора
оптический
Разрешение оптического сенсора, dpi
8000
Общее количество кнопок
6
Интерфейс подключения
USB Type-A
  • Мышь Logitech G102 LIGHTSYNC Black (910-005808) - фото 1
  • Мышь Logitech G102 LIGHTSYNC Black (910-005808) - фото 2
  • Мышь Logitech G102 LIGHTSYNC Black (910-005808) - фото 3
  • Мышь Logitech G102 LIGHTSYNC Black (910-005808) - фото 4
  • Мышь Logitech G102 LIGHTSYNC Black (910-005808) - фото 5
  • Мышь Logitech G102 LIGHTSYNC Black (910-005808) - фото 6
  • Мышь Logitech G102 LIGHTSYNC Black (910-005808) - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 350 руб. 
Начислим 22 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 640485
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Мышь Logitech G102 LIGHTSYNC Black (910-005808)
1 350 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
LOGITECH
Тип товара
Мышь
Для геймеров
да
Назначение
для ПК
Цвет
черный
Бесшумные кнопки
нет
Хват
для правой руки
Тип сенсора
оптический
Разрешение оптического сенсора, dpi
8000
Общее количество кнопок
6
Интерфейс подключения
USB Type-A
Длина провода, м
2.1
Габариты (ШxВxД), мм
38.2x116.6x62.15
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
18х11х6
Вес, г.
140

Описание товара Мышь Logitech G102 LIGHTSYNC Black (910-005808)

Мышь Logitech — это надежное и стильное устройство, идеально подходящее как для геймеров, так и для повседневного использования на ПК. Она весит всего 85 грамм, что обеспечивает удобство и легкость в управлении даже при длительных игровых сессиях. С проводом длиной 2.1 метра вы получите свободу перемещения и гибкость в организации рабочего пространства. Используемый оптический сенсор с разрешением до 8000 dpi гарантирует высокую точность и быструю реакцию, что особенно важно для профессиональных геймеров и требовательных пользователей. Эта мышь выполнена в классическом черном цвете, что позволяет ей гармонично вписаться в любой рабочий или игровой сетап. Проводное подключение через USB Type-A обеспечивает стабильное соединение и минимальную задержку, что делает эту мышь идеальным выбором для тех, кто ценит надежность и комфорт. Доверие бренду Logitech и высокие технические характеристики делают эту модель отличным вариантом для повышения вашей продуктивности и улучшения игрового опыта.

Отзывы о товаре Мышь Logitech G102 LIGHTSYNC Black (910-005808)

Источник: Яндекс Маркет
26.05.2025
Константин К.

Достоинства:


Комментарий:
Купил сыну, потом себе. Работает без нареканий.
Источник: Яндекс Маркет
26.05.2025
Андрей С.

Достоинства:


Комментарий:
Хорошая, качественная мышь с приятным дизайном и эргономикой.
Источник: Яндекс Маркет
21.05.2025
Екатерина Ц.

Достоинства:


Комментарий:
Удобная, аккуратная, красивая
Источник: Яндекс Маркет
20.05.2025
Александр Ш.

Достоинства:


Комментарий:
отличная яркая и красивая мышь по доступной цене
Источник: Яндекс Маркет
15.05.2025
Ренат Р.

Достоинства:


Комментарий:
отличная мышка,все было хорошо запечатано, продавцу спасибо
Источник: Яндекс Маркет
12.05.2025
Владимир Ш.

Достоинства:


Комментарий:
отличная мышь компьютерная
Источник: Яндекс Маркет
10.05.2025
Александр С.

Достоинства:


Комментарий:
приятная мышка с приятным софтом, за 1500 лучше не найдете
Источник: Яндекс Маркет
09.05.2025
Елизавета К.

Достоинства:


Комментарий:
Мышь покупала на замену такой же старой, которая уже летала пару сотен раз и всё-таки сломалась:) люблю эту модель, так как она для моей маленькой руки идеальна, мягкий легкий клик, быстрая. Подключилась моментально, в G HUB определилась сразу и цветовая программа сразу сама настроилась, как была
Источник: Яндекс Маркет
09.05.2025
Рамиз И.

Достоинства:


Комментарий:
Отличная мышка,в Logitech пробивается,оригинал
Источник: Яндекс Маркет
06.05.2025
Евгений В.

Достоинства:


Комментарий:
отличная мышь, уже вторая такая в семье
Источник: Яндекс Маркет
05.05.2025
Влад М.

Достоинства:


Комментарий:
обычная g102, оригинал. и нечего сказать, для меня - идеальная мышка. т.к. я пользовался g100s, потом g102 prodigy, и сейчас вот этой. Единственный минус в том, что у этой мышки провод черный, что не гармонирует с синим цветом, а так кайф.
Источник: Яндекс Маркет
04.05.2025
Иван Б.

Достоинства:


Комментарий:
хорошая мышка , немного надо времени , чтобы рука привыкла , после блади кажется меньше
Источник: Яндекс Маркет
03.05.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Всё как надо, колёсико с четкими позициями. Своих денег однозначно стоит. Окраска шикарная, разбавляет монохромную палитру.
Источник: Яндекс Маркет
03.05.2025
Евгений А.

Достоинства:


Комментарий:
вторая такая мышь, первая отходила года три-четыре
Источник: Яндекс Маркет
30.04.2025
Наталья П.

Достоинства:


Комментарий:
Отличная мышь! Пользуемся уже 4 месяца, все супер! Всем советую!
Источник: Яндекс Маркет
22.04.2025
Александр А.

Достоинства:


Комментарий:
крутая мышка, пользуюсь год!
Источник: Яндекс Маркет
18.04.2025
Алексей К.

Достоинства:


Комментарий:
Отличная мышь, одинаково хороша и для офисных програм и для игр.
Источник: Яндекс Маркет
18.04.2025
Алёна Н.

Достоинства:


Комментарий:
хорошая,светится,приятно лежит в руке
Источник: Яндекс Маркет
18.04.2025
Артём К.

Достоинства:


Комментарий:
Мышь довольна хорошая, превзошла ожидания. Качество, внешний вид, возможность настроить под себя (подсветка), увесистая в меру. Оригинал. Советую всем. НО! При включённой подсветке мышь нагревается и доставляет дискомфорт пользования. Скачав софт от логитек легко отключить или настроить под себя
Источник: Яндекс Маркет
16.04.2025
Nikita

Достоинства:


Комментарий:
Четкая . Для фортнайта самое то
Источник: Яндекс Маркет
15.04.2025
Самир Г.

Достоинства:


Комментарий:
хорошая мышь сенсор не срывает
Источник: Яндекс Маркет
13.04.2025
Жаргал Ж.

Достоинства:


Комментарий:
самое лучшая мышь по соотношению цена-качество
Источник: Яндекс Маркет
09.04.2025
Сергей М.

Достоинства:


Комментарий:
Отличная мышь . Танки стали попадать )))) Спасибо.
Источник: Яндекс Маркет
04.04.2025
Вадим К.

Достоинства:


Комментарий:
Отличная мышка! Стоит своих денег. Подсветка приятная, в руке сидит хорошо. Рекомендую
Источник: Яндекс Маркет
28.03.2025
Bermet A.

Достоинства:


Комментарий:
пользуюсь уже третий месяц. эргономичный, удобен для рук, макро работает идеально. очень довольна



Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

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Характеристики
Бренд
LOGITECH
Тип товара
Мышь
Для геймеров
да
Назначение
для ПК
Цвет
черный
Бесшумные кнопки
нет
Хват
для правой руки
Тип сенсора
оптический
Разрешение оптического сенсора, dpi
8000
Общее количество кнопок
6
Интерфейс подключения
USB Type-A
Длина провода, м
2.1
Развернуть
Габариты (ШxВxД), мм
38.2x116.6x62.15
Страна производитель
Китай
Описание
Мышь Logitech — это надежное и стильное устройство, идеально подходящее как для геймеров, так и для повседневного использования на ПК. Она весит всего 85 грамм, что обеспечивает удобство и легкость в управлении даже при длительных игровых сессиях. С проводом длиной 2.1 метра вы получите свободу перемещения и гибкость в организации рабочего пространства. Используемый оптический сенсор с разрешением до 8000 dpi гарантирует высокую точность и быструю реакцию, что особенно важно для профессиональных геймеров и требовательных пользователей. Эта мышь выполнена в классическом черном цвете, что позволяет ей гармонично вписаться в любой рабочий или игровой сетап. Проводное подключение через USB Type-A обеспечивает стабильное соединение и минимальную задержку, что делает эту мышь идеальным выбором для тех, кто ценит надежность и комфорт. Доверие бренду Logitech и высокие технические характеристики делают эту модель отличным вариантом для повышения вашей продуктивности и улучшения игрового опыта.
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
26.05.2025
Константин К.

Достоинства:


Комментарий:
Купил сыну, потом себе. Работает без нареканий.
Источник: Яндекс Маркет
26.05.2025
Андрей С.

Достоинства:


Комментарий:
Хорошая, качественная мышь с приятным дизайном и эргономикой.
Источник: Яндекс Маркет
21.05.2025
Екатерина Ц.

Достоинства:


Комментарий:
Удобная, аккуратная, красивая
Источник: Яндекс Маркет
20.05.2025
Александр Ш.

Достоинства:


Комментарий:
отличная яркая и красивая мышь по доступной цене
Источник: Яндекс Маркет
15.05.2025
Ренат Р.

Достоинства:


Комментарий:
отличная мышка,все было хорошо запечатано, продавцу спасибо
Источник: Яндекс Маркет
12.05.2025
Владимир Ш.

Достоинства:


Комментарий:
отличная мышь компьютерная
Источник: Яндекс Маркет
10.05.2025
Александр С.

Достоинства:


Комментарий:
приятная мышка с приятным софтом, за 1500 лучше не найдете
Источник: Яндекс Маркет
09.05.2025
Елизавета К.

Достоинства:


Комментарий:
Мышь покупала на замену такой же старой, которая уже летала пару сотен раз и всё-таки сломалась:) люблю эту модель, так как она для моей маленькой руки идеальна, мягкий легкий клик, быстрая. Подключилась моментально, в G HUB определилась сразу и цветовая программа сразу сама настроилась, как была
Источник: Яндекс Маркет
09.05.2025
Рамиз И.

Достоинства:


Комментарий:
Отличная мышка,в Logitech пробивается,оригинал
Источник: Яндекс Маркет
06.05.2025
Евгений В.

Достоинства:


Комментарий:
отличная мышь, уже вторая такая в семье
Источник: Яндекс Маркет
05.05.2025
Влад М.

Достоинства:


Комментарий:
обычная g102, оригинал. и нечего сказать, для меня - идеальная мышка. т.к. я пользовался g100s, потом g102 prodigy, и сейчас вот этой. Единственный минус в том, что у этой мышки провод черный, что не гармонирует с синим цветом, а так кайф.
Источник: Яндекс Маркет
04.05.2025
Иван Б.

Достоинства:


Комментарий:
хорошая мышка , немного надо времени , чтобы рука привыкла , после блади кажется меньше
Источник: Яндекс Маркет
03.05.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Всё как надо, колёсико с четкими позициями. Своих денег однозначно стоит. Окраска шикарная, разбавляет монохромную палитру.
Источник: Яндекс Маркет
03.05.2025
Евгений А.

Достоинства:


Комментарий:
вторая такая мышь, первая отходила года три-четыре
Источник: Яндекс Маркет
30.04.2025
Наталья П.

Достоинства:


Комментарий:
Отличная мышь! Пользуемся уже 4 месяца, все супер! Всем советую!
Источник: Яндекс Маркет
22.04.2025
Александр А.

Достоинства:


Комментарий:
крутая мышка, пользуюсь год!
Источник: Яндекс Маркет
18.04.2025
Алексей К.

Достоинства:


Комментарий:
Отличная мышь, одинаково хороша и для офисных програм и для игр.
Источник: Яндекс Маркет
18.04.2025
Алёна Н.

Достоинства:


Комментарий:
хорошая,светится,приятно лежит в руке
Источник: Яндекс Маркет
18.04.2025
Артём К.

Достоинства:


Комментарий:
Мышь довольна хорошая, превзошла ожидания. Качество, внешний вид, возможность настроить под себя (подсветка), увесистая в меру. Оригинал. Советую всем. НО! При включённой подсветке мышь нагревается и доставляет дискомфорт пользования. Скачав софт от логитек легко отключить или настроить под себя
Источник: Яндекс Маркет
16.04.2025
Nikita

Достоинства:


Комментарий:
Четкая . Для фортнайта самое то
Источник: Яндекс Маркет
15.04.2025
Самир Г.

Достоинства:


Комментарий:
хорошая мышь сенсор не срывает
Источник: Яндекс Маркет
13.04.2025
Жаргал Ж.

Достоинства:


Комментарий:
самое лучшая мышь по соотношению цена-качество
Источник: Яндекс Маркет
09.04.2025
Сергей М.

Достоинства:


Комментарий:
Отличная мышь . Танки стали попадать )))) Спасибо.
Источник: Яндекс Маркет
04.04.2025
Вадим К.

Достоинства:


Комментарий:
Отличная мышка! Стоит своих денег. Подсветка приятная, в руке сидит хорошо. Рекомендую
Источник: Яндекс Маркет
28.03.2025
Bermet A.

Достоинства:


Комментарий:
пользуюсь уже третий месяц. эргономичный, удобен для рук, макро работает идеально. очень довольна


Мышь Logitech G102 LIGHTSYNC Black (910-005808) - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 1350 руб., вам надо позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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