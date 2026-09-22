Мышь Defender Delata GM-082 черный (52082)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мышь
Для геймеров
да
Назначение
для ПК
Цвет
черный
Бесшумные кнопки
нет
Тип сенсора
светодиодный
Разрешение оптического сенсора, dpi
12000
Общее количество кнопок
5
Интерфейс подключения
Радиоканал, Bluetooth
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 170 руб.
В наличии
Код товара: 729953
|
Доставка в Москве
Загружаем...
|
Самовывоз в Москве
Загружаем...
1 170 руб.
- Гарантия производителя
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Тип товара
Мышь
Для геймеров
да
Назначение
для ПК
Цвет
черный
Бесшумные кнопки
нет
Хват
для правой руки
Тип сенсора
светодиодный
Разрешение оптического сенсора, dpi
12000
Общее количество кнопок
5
Интерфейс подключения
Радиоканал, Bluetooth
Длина провода, м
1.7
Радиус действия беспроводной связи, м
10 м
Источник питания мыши
встроенный аккумулятор
Габариты (ШxВxД), мм
41.5x117x67
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
14х11х5
Вес, г.
150
Описание товара Мышь Defender Delata GM-082 черный (52082)
Ультралегкая игровая мышь Defender Delata GM-082 с 3 режимами подключения: проводной, беспроводной по радиоканалу, беспроводной по Bluetooth. Сенсор мыши обеспечивает высокое разрешение мыши - до 12000 dpi.Также данная модель имеет встроенный аккумулятор, 2 боковые кнопки и тефлоновые ножки для легкого скольжения по любой поверхности.
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, A4Tech, Asus, Acer, Logitech, Для ноутбука, Вертикальные, Для левшей, Белые, Розовые, для дизайнеров, Asus rog
Теги товара: Игровые, С bluetooth, Бесшумные игровые мыши, игровые Logitech
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 1 130 руб.283 руб. в СплитМышь A4Tech Fstyler FB10C черный/синий
-
В наличииЦена 1 160 руб.290 руб. в СплитМышь Logitech M280 RED (910-004308)
-
В наличииЦена 1 180 руб.295 руб. в СплитМышь A4Tech Fstyler FB10CS черный (FB10CS USB STONE BLACK)
-
В наличииЦена 1 180 руб.295 руб. в СплитМышь A4Tech Fstyler FB10C черный (FB10C STONE BLACK)
-
В наличииЦена 1 200 руб.300 руб. в СплитМышь A4Tech Fstyler FG30S серый silent беспроводная USB (6but)
-
В наличииЦена 1 200 руб.300 руб. в СплитМышка компьютерная беспроводная UGREEN MU101 (90395) Black
-
В наличииЦена 1 230 руб.308 руб. в СплитМышь A4Tech X-710BK Black USB
-
В наличииЦена 1 250 руб.313 руб. в СплитМышь Logitech M240 SILENT - OFF WHITE (910-007120)
-
В наличииЦена 1 280 руб.320 руб. в СплитМышь Acer Nitro OMR305 черный (ZL.MCECC.020)
-
В наличииЦена 1 300 руб.325 руб. в СплитМышь Defender MIRAGE PRO GAMING BLACK (71432)
-
В наличииЦена 1 320 руб.330 руб. в СплитМышь A4Tech Fstyler FB10C белый/серый
-
В наличииЦена 1 330 руб.333 руб. в СплитМышь A4Tech Bloody Q81 Curve черный
Бренд
Тип товара
Мышь
Для геймеров
да
Назначение
для ПК
Цвет
черный
Бесшумные кнопки
нет
Хват
для правой руки
Тип сенсора
светодиодный
Разрешение оптического сенсора, dpi
12000
Общее количество кнопок
5
Интерфейс подключения
Радиоканал, Bluetooth
Длина провода, м
1.7
Развернуть
Радиус действия беспроводной связи, м
10 м
Источник питания мыши
встроенный аккумулятор
Габариты (ШxВxД), мм
41.5x117x67
Страна производитель
Китай
Ультралегкая игровая мышь Defender Delata GM-082 с 3 режимами подключения: проводной, беспроводной по радиоканалу, беспроводной по Bluetooth. Сенсор мыши обеспечивает высокое разрешение мыши - до 12000 dpi.Также данная модель имеет встроенный аккумулятор, 2 боковые кнопки и тефлоновые ножки для легкого скольжения по любой поверхности.
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, A4Tech, Asus, Acer, Logitech, Для ноутбука, Вертикальные, Для левшей, Белые, Розовые, для дизайнеров, Asus rog
Теги товара: Игровые, С bluetooth, Бесшумные игровые мыши, игровые Logitech
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, A4Tech, Asus, Acer, Logitech, Для ноутбука, Вертикальные, Для левшей, Белые, Розовые, для дизайнеров, Asus rog
Теги товара: Игровые, С bluetooth, Бесшумные игровые мыши, игровые Logitech
Купить Мышь Defender Delata GM-082 черный (52082) - по цене 1170 руб. в Москве с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(495)137-52-98. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Москве или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Мышь Defender Delata GM-082 черный (52082)