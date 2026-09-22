Top.Mail.Ru
Мышь Defender Delata GM-082 черный (52082) купить с доставкой в Москве
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Мышь Defender Delata GM-082 черный (52082)

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Мышь Defender Delata GM-082 черный (52082) - фото 1
Мышь Defender Delata GM-082 черный (52082) - фото 2
Мышь Defender Delata GM-082 черный (52082) - фото 3
Мышь Defender Delata GM-082 черный (52082) - фото 4
Мышь Defender Delata GM-082 черный (52082) - фото 5
Мышь Defender Delata GM-082 черный (52082) - фото 6
Мышь Defender Delata GM-082 черный (52082) - фото 7
Мышь Defender Delata GM-082 черный (52082) - фото 8
Мышь Defender Delata GM-082 черный (52082) - фото 9
Мышь Defender Delata GM-082 черный (52082) - фото 10
Мышь Defender Delata GM-082 черный (52082) - фото 11
Мышь Defender Delata GM-082 черный (52082) - фото 12
Мышь Defender Delata GM-082 черный (52082) - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мышь
Для геймеров
да
Назначение
для ПК
Цвет
черный
Бесшумные кнопки
нет
Тип сенсора
светодиодный
Разрешение оптического сенсора, dpi
12000
Общее количество кнопок
5
Интерфейс подключения
Радиоканал, Bluetooth
  • Мышь Defender Delata GM-082 черный (52082) - фото 1
  • Мышь Defender Delata GM-082 черный (52082) - фото 2
  • Мышь Defender Delata GM-082 черный (52082) - фото 3
  • Мышь Defender Delata GM-082 черный (52082) - фото 4
  • Мышь Defender Delata GM-082 черный (52082) - фото 5
  • Мышь Defender Delata GM-082 черный (52082) - фото 6
  • Мышь Defender Delata GM-082 черный (52082) - фото 7
  • Мышь Defender Delata GM-082 черный (52082) - фото 8
  • Мышь Defender Delata GM-082 черный (52082) - фото 9
  • Мышь Defender Delata GM-082 черный (52082) - фото 10
  • Мышь Defender Delata GM-082 черный (52082) - фото 11
  • Мышь Defender Delata GM-082 черный (52082) - фото 12
  • Мышь Defender Delata GM-082 черный (52082) - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 170 руб. 
Начислим 19 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 729953
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Мышь Defender Delata GM-082 черный (52082)
1 170 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
DEFENDER
Тип товара
Мышь
Для геймеров
да
Назначение
для ПК
Цвет
черный
Бесшумные кнопки
нет
Хват
для правой руки
Тип сенсора
светодиодный
Разрешение оптического сенсора, dpi
12000
Общее количество кнопок
5
Интерфейс подключения
Радиоканал, Bluetooth
Длина провода, м
1.7
Радиус действия беспроводной связи, м
10 м
Источник питания мыши
встроенный аккумулятор
Габариты (ШxВxД), мм
41.5x117x67
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
14х11х5
Вес, г.
150

Описание товара Мышь Defender Delata GM-082 черный (52082)

Ультралегкая игровая мышь Defender Delata GM-082 с 3 режимами подключения: проводной, беспроводной по радиоканалу, беспроводной по Bluetooth. Сенсор мыши обеспечивает высокое разрешение мыши - до 12000 dpi.Также данная модель имеет встроенный аккумулятор, 2 боковые кнопки и тефлоновые ножки для легкого скольжения по любой поверхности.

Отзывы о товаре Мышь Defender Delata GM-082 черный (52082)




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
DEFENDER
Тип товара
Мышь
Для геймеров
да
Назначение
для ПК
Цвет
черный
Бесшумные кнопки
нет
Хват
для правой руки
Тип сенсора
светодиодный
Разрешение оптического сенсора, dpi
12000
Общее количество кнопок
5
Интерфейс подключения
Радиоканал, Bluetooth
Длина провода, м
1.7
Развернуть
Радиус действия беспроводной связи, м
10 м
Источник питания мыши
встроенный аккумулятор
Габариты (ШxВxД), мм
41.5x117x67
Страна производитель
Китай
Описание
Ультралегкая игровая мышь Defender Delata GM-082 с 3 режимами подключения: проводной, беспроводной по радиоканалу, беспроводной по Bluetooth. Сенсор мыши обеспечивает высокое разрешение мыши - до 12000 dpi.Также данная модель имеет встроенный аккумулятор, 2 боковые кнопки и тефлоновые ножки для легкого скольжения по любой поверхности.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Купить Мышь Defender Delata GM-082 черный (52082) - по цене 1170 руб. в Москве с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(495)137-52-98. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Москве или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...