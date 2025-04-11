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Мышь A4Tech Bloody Q81 Curve черный купить с доставкой в Москве
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Мышь A4Tech Bloody Q81 Curve черный

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Мышь A4Tech Bloody Q81 Curve черный - фото 12
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Мышь A4Tech Bloody Q81 Curve черный - фото 14
Мышь A4Tech Bloody Q81 Curve черный - фото 15
Мышь A4Tech Bloody Q81 Curve черный - фото 16
Мышь A4Tech Bloody Q81 Curve черный - фото 17
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Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мышь
Для геймеров
да
Назначение
для ПК
Цвет
черный
Бесшумные кнопки
нет
Тип сенсора
оптический
Разрешение оптического сенсора, dpi
3200
Общее количество кнопок
8
Интерфейс подключения
USB Type-A
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  • Мышь A4Tech Bloody Q81 Curve черный - фото 7
  • Мышь A4Tech Bloody Q81 Curve черный - фото 8
  • Мышь A4Tech Bloody Q81 Curve черный - фото 9
  • Мышь A4Tech Bloody Q81 Curve черный - фото 10
  • Мышь A4Tech Bloody Q81 Curve черный - фото 11
  • Мышь A4Tech Bloody Q81 Curve черный - фото 12
  • Мышь A4Tech Bloody Q81 Curve черный - фото 13
  • Мышь A4Tech Bloody Q81 Curve черный - фото 14
  • Мышь A4Tech Bloody Q81 Curve черный - фото 15
  • Мышь A4Tech Bloody Q81 Curve черный - фото 16
  • Мышь A4Tech Bloody Q81 Curve черный - фото 17
  • Мышь A4Tech Bloody Q81 Curve черный - фото 18
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 330 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 420160
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Характеристики

Бренд
A4TECH
Тип товара
Мышь
Для геймеров
да
Назначение
для ПК
Цвет
черный
Бесшумные кнопки
нет
Хват
для правой руки
Тип сенсора
оптический
Разрешение оптического сенсора, dpi
3200
Общее количество кнопок
8
Интерфейс подключения
USB Type-A
Длина провода, м
1.8
Габариты (ШxВxД), мм
72х35х128
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
19х14х5
Вес, г.
300

Описание товара Мышь A4Tech Bloody Q81 Curve черный

Мышь проводная A4Tech Q81 Bloody Curve с классическим черным цветом корпуса, фирменной стилизацией Bloody и разноцветной неоновой подсветкой - отличное приобретение для любого геймера, которое подчеркнет его рабочее место. В оснащении этой модели присутствует восемь кнопок, включая кнопки вперед/назад и переключения разрешения сенсора. Возможности при прохождении игр будут значительно расширены, если вы запрограммируете кнопки на выполнение определенных последовательностей действий. 1.8-метровый кабель в тканевой оплетке с интерфейсом USB обеспечит подключение манипулятора к любому стационарному компьютеру или ноутбуку. Проводная мышь A4Tech Q81 Bloody Curve оборудована оптическим светодиодным сенсором Avago ADNS-3050 с шестью режимами работы (от 500 dpi до 3200 dpi). Частота опроса соответствует 125 Гц. Симметричная форма корпуса обеспечивает удобство управления как правой, так и левой рукой. Металлические ножки X'Glide с ресурсом более 300 км способствуют плавному скольжению мыши по поверхности.

Отзывы о товаре Мышь A4Tech Bloody Q81 Curve черный

Источник: Яндекс Маркет
11.04.2025
Никита М.

Достоинства:


Комментарий:
Из-за того что сломалось колесико на старой 7-ми летней мышке пришлось купить такую же модель. В этой мышке есть место под утяжелитель но самого утяжелителя не было. Зразу разобрал и переставил со старой. Мышка с утяжелителем теперь как моя старушка.
Источник: Яндекс Маркет
02.03.2025
Юрий С.

Достоинства:


Комментарий:
Очень нравится скольжение и чувствительность. Если когда-нибудь сломается, закажу такую же.
Источник: Яндекс Маркет
15.01.2025
Елена Б.

Достоинства:


Комментарий:
Хорошая мышка. Брала в подарок. Упаковка пришла целая. Все работает.
Источник: Яндекс Маркет
14.01.2025
Наталья С.

Достоинства:


Комментарий:
Ребенок доволен. Все работает замечательно.
Источник: Яндекс Маркет
17.12.2024
Даниил М.

Достоинства:


Комментарий:
Качество хорошее, работает исправно
Источник: Яндекс Маркет
15.12.2024
Сергей И.

Достоинства:


Комментарий:
боковые клавиши, в отличие от других моих мышек перепутаны значения местами. в том же браузере для возвращения на предыдущую страницу я жал всегда дальнюю клавишу, теперь жму ближнюю. сложно привыкнуть. Так же и играх приходится делать переназначение. если кто-то знает решение, прокомментируйте
Источник: Яндекс Маркет
14.12.2024
Дмитрий

Достоинства:


Комментарий:
Отличная мышка, похожа немного на q80. но также хорошо лежит в руке. Качество на высоте, как и у всего данного бренда. Подсветка работает.
Источник: Яндекс Маркет
07.11.2024
Вячеслав Еленев

Достоинства:


Комментарий:
нет полосок по бокам, в отличии от такой же мышки но по старее, клик пкм и лкм какой-то неприятный (сложно описать, но сравнивая две и те же мышки очень заметная разница), в основном вроде все так же
Источник: Яндекс Маркет
23.09.2024
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Хорошая мышь, удобная , работает отлично
Источник: Яндекс Маркет
20.08.2024
Екатерина П.

Достоинства:


Комментарий:
Отличная игравая мышь, всё работает
Источник: Яндекс Маркет
31.05.2024
Олег

Достоинства:


Комментарий:
Отличная мышка, сидит в руке удобно
Источник: Яндекс Маркет
24.05.2024
Даниил

Достоинства:


Комментарий:
Отличная игровая мышь, доволен!! Единственное что смущает, это режимы подсветки и отсутствие драйвера к мышке, но это уже дело к производителю. В целом перед тем как заказать, гляньте обзоры, если хотите менять цвет, лучше посмотреть вариант по дороже
Источник: Яндекс Маркет
20.05.2024
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Мышка хороша, приятный материал, из минусов только то, что настроить кнопки можно только через сторонее приложение
Источник: Яндекс Маркет
12.05.2024
Иван А.

Достоинства:


Комментарий:
До этого была мышь Bloody Q50, буду сравнивать с ней. В целом ощущается удешевление производства, как упаковки так и самой мыши. Пластик шершавый на ощупь не очень приятный, но это не софт тач пластик, производит впечатление дешевенького. По бокам нет прорезей для подсветки, хотя лично для меня это плюс, а не минус - на старой мыши есть углубления для пальцев и они очень быстро забиваются грязью, а чистить их крайне муторно. Наличие подсветки для меня ни плюс ни минус, хотя возможность ее отключить это конечно удобно. Колесо крутится достаточно мягко и без шума, еще были ли бесшумные кнопки) Провод стал чуть длиннее и потерял привычный черно-красный окрас, который смотрелся интереснее чем просто черный. На спинке мыши, где кнопки переключения подсветки и dpi огромные зазоры в которые будет набиваться пыль, хотя это скорее конструктивные особенности. Полиграфия коробки тоже оставляет желать лучшего. Если раньше коробка смотрелась дорого-богато, то теперь это просто маленькая коробчонка, дешевле наверное только заформовать в пластик. И зажали фирменные наклейки Bloody, что совсем не красит производителя. Экономят даже на такой мелочи.
Источник: Яндекс Маркет
03.05.2024
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Чувствуется дешёвый пластик
Источник: Яндекс Маркет
25.04.2024
Анна П.

Достоинства:


Комментарий:
Пока не пользовались, купили сыну в подарок. Но мышь данной марки брал брат и порекомендовал нам, говорит хорошая



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Характеристики
Бренд
A4TECH
Тип товара
Мышь
Для геймеров
да
Назначение
для ПК
Цвет
черный
Бесшумные кнопки
нет
Хват
для правой руки
Тип сенсора
оптический
Разрешение оптического сенсора, dpi
3200
Общее количество кнопок
8
Интерфейс подключения
USB Type-A
Длина провода, м
1.8
Развернуть
Габариты (ШxВxД), мм
72х35х128
Страна производитель
Китай
Описание
Мышь проводная A4Tech Q81 Bloody Curve с классическим черным цветом корпуса, фирменной стилизацией Bloody и разноцветной неоновой подсветкой - отличное приобретение для любого геймера, которое подчеркнет его рабочее место. В оснащении этой модели присутствует восемь кнопок, включая кнопки вперед/назад и переключения разрешения сенсора. Возможности при прохождении игр будут значительно расширены, если вы запрограммируете кнопки на выполнение определенных последовательностей действий. 1.8-метровый кабель в тканевой оплетке с интерфейсом USB обеспечит подключение манипулятора к любому стационарному компьютеру или ноутбуку. Проводная мышь A4Tech Q81 Bloody Curve оборудована оптическим светодиодным сенсором Avago ADNS-3050 с шестью режимами работы (от 500 dpi до 3200 dpi). Частота опроса соответствует 125 Гц. Симметричная форма корпуса обеспечивает удобство управления как правой, так и левой рукой. Металлические ножки X'Glide с ресурсом более 300 км способствуют плавному скольжению мыши по поверхности.
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Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
11.04.2025
Никита М.

Достоинства:


Комментарий:
Из-за того что сломалось колесико на старой 7-ми летней мышке пришлось купить такую же модель. В этой мышке есть место под утяжелитель но самого утяжелителя не было. Зразу разобрал и переставил со старой. Мышка с утяжелителем теперь как моя старушка.
Источник: Яндекс Маркет
02.03.2025
Юрий С.

Достоинства:


Комментарий:
Очень нравится скольжение и чувствительность. Если когда-нибудь сломается, закажу такую же.
Источник: Яндекс Маркет
15.01.2025
Елена Б.

Достоинства:


Комментарий:
Хорошая мышка. Брала в подарок. Упаковка пришла целая. Все работает.
Источник: Яндекс Маркет
14.01.2025
Наталья С.

Достоинства:


Комментарий:
Ребенок доволен. Все работает замечательно.
Источник: Яндекс Маркет
17.12.2024
Даниил М.

Достоинства:


Комментарий:
Качество хорошее, работает исправно
Источник: Яндекс Маркет
15.12.2024
Сергей И.

Достоинства:


Комментарий:
боковые клавиши, в отличие от других моих мышек перепутаны значения местами. в том же браузере для возвращения на предыдущую страницу я жал всегда дальнюю клавишу, теперь жму ближнюю. сложно привыкнуть. Так же и играх приходится делать переназначение. если кто-то знает решение, прокомментируйте
Источник: Яндекс Маркет
14.12.2024
Дмитрий

Достоинства:


Комментарий:
Отличная мышка, похожа немного на q80. но также хорошо лежит в руке. Качество на высоте, как и у всего данного бренда. Подсветка работает.
Источник: Яндекс Маркет
07.11.2024
Вячеслав Еленев

Достоинства:


Комментарий:
нет полосок по бокам, в отличии от такой же мышки но по старее, клик пкм и лкм какой-то неприятный (сложно описать, но сравнивая две и те же мышки очень заметная разница), в основном вроде все так же
Источник: Яндекс Маркет
23.09.2024
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Хорошая мышь, удобная , работает отлично
Источник: Яндекс Маркет
20.08.2024
Екатерина П.

Достоинства:


Комментарий:
Отличная игравая мышь, всё работает
Источник: Яндекс Маркет
31.05.2024
Олег

Достоинства:


Комментарий:
Отличная мышка, сидит в руке удобно
Источник: Яндекс Маркет
24.05.2024
Даниил

Достоинства:


Комментарий:
Отличная игровая мышь, доволен!! Единственное что смущает, это режимы подсветки и отсутствие драйвера к мышке, но это уже дело к производителю. В целом перед тем как заказать, гляньте обзоры, если хотите менять цвет, лучше посмотреть вариант по дороже
Источник: Яндекс Маркет
20.05.2024
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Мышка хороша, приятный материал, из минусов только то, что настроить кнопки можно только через сторонее приложение
Источник: Яндекс Маркет
12.05.2024
Иван А.

Достоинства:


Комментарий:
До этого была мышь Bloody Q50, буду сравнивать с ней. В целом ощущается удешевление производства, как упаковки так и самой мыши. Пластик шершавый на ощупь не очень приятный, но это не софт тач пластик, производит впечатление дешевенького. По бокам нет прорезей для подсветки, хотя лично для меня это плюс, а не минус - на старой мыши есть углубления для пальцев и они очень быстро забиваются грязью, а чистить их крайне муторно. Наличие подсветки для меня ни плюс ни минус, хотя возможность ее отключить это конечно удобно. Колесо крутится достаточно мягко и без шума, еще были ли бесшумные кнопки) Провод стал чуть длиннее и потерял привычный черно-красный окрас, который смотрелся интереснее чем просто черный. На спинке мыши, где кнопки переключения подсветки и dpi огромные зазоры в которые будет набиваться пыль, хотя это скорее конструктивные особенности. Полиграфия коробки тоже оставляет желать лучшего. Если раньше коробка смотрелась дорого-богато, то теперь это просто маленькая коробчонка, дешевле наверное только заформовать в пластик. И зажали фирменные наклейки Bloody, что совсем не красит производителя. Экономят даже на такой мелочи.
Источник: Яндекс Маркет
03.05.2024
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Чувствуется дешёвый пластик
Источник: Яндекс Маркет
25.04.2024
Анна П.

Достоинства:


Комментарий:
Пока не пользовались, купили сыну в подарок. Но мышь данной марки брал брат и порекомендовал нам, говорит хорошая


Мышь A4Tech Bloody Q81 Curve черный - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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