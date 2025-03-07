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Мышь A4Tech X-710MK Black USB купить с доставкой в Москве
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Мышь A4Tech X-710MK Black USB

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Мышь A4Tech X-710MK Black USB - фото 1
Мышь A4Tech X-710MK Black USB - фото 2
Мышь A4Tech X-710MK Black USB - фото 3
Мышь A4Tech X-710MK Black USB - фото 4
Мышь A4Tech X-710MK Black USB - фото 5
Мышь A4Tech X-710MK Black USB - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мышь
Назначение
для ПК
Цвет
черный
Бесшумные кнопки
нет
Тип сенсора
оптический
Разрешение оптического сенсора, dpi
2000
Общее количество кнопок
7
Интерфейс подключения
USB Type-A
  • Мышь A4Tech X-710MK Black USB - фото 1
  • Мышь A4Tech X-710MK Black USB - фото 2
  • Мышь A4Tech X-710MK Black USB - фото 3
  • Мышь A4Tech X-710MK Black USB - фото 4
  • Мышь A4Tech X-710MK Black USB - фото 5
  • Мышь A4Tech X-710MK Black USB - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 520 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 155671
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Характеристики

Бренд
A4TECH
Тип товара
Мышь
Назначение
для ПК
Цвет
черный
Бесшумные кнопки
нет
Хват
для правой и левой руки
Тип сенсора
оптический
Разрешение оптического сенсора, dpi
2000
Общее количество кнопок
7
Интерфейс подключения
USB Type-A
Длина провода, м
1.8
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
19х13х5
Вес, г.
340

Описание товара Мышь A4Tech X-710MK Black USB

Мышь A4TECH представляет собой надежное решение для пользователей, ищущих качественное и удобное устройство для работы за компьютером. Эта модель оснащена проводом длиной 1.8 метра, что обеспечивает свободу движения без путаницы в проводах. Проводное подключение гарантирует стабильное соединение без задержек, а интерфейс USB Type-A делает мышь совместимой с большинством современных компьютеров и ноутбуков. Мышь оснащена высокоэффективным оптическим сенсором с разрешением 2000 dpi, что обеспечивает точное и плавное отслеживание движений. Благодаря симметричному дизайну, устройство подходит как для правой, так и для левой руки, обеспечивая комфортное использование для всех пользователей. Ее стильный черный цвет добавляет устройству элегантности и делает его идеальным дополнением к любому рабочему пространству. Вес мыши составляет 130 г, что создает оптимальный баланс между стабильностью и легкостью перемещения. Это устройство бренда A4Tech - отличный выбор для тех, кто ищет качественную и функциональную мышь для ПК.



Теги товара: Для левшей, A4Tech x7

Отзывы о товаре Мышь A4Tech X-710MK Black USB

Источник: Яндекс Маркет
07.03.2025
Степченков Владимир

Достоинства:


Комментарий:
Много лет пользуюсь этими мышами, рука у меня меньше стандартной, поэтому очень удобно. Служит долго, так что я всем доволен.



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Характеристики
Бренд
A4TECH
Тип товара
Мышь
Назначение
для ПК
Цвет
черный
Бесшумные кнопки
нет
Хват
для правой и левой руки
Тип сенсора
оптический
Разрешение оптического сенсора, dpi
2000
Общее количество кнопок
7
Интерфейс подключения
USB Type-A
Длина провода, м
1.8
Страна производитель
Китай
Описание
Мышь A4TECH представляет собой надежное решение для пользователей, ищущих качественное и удобное устройство для работы за компьютером. Эта модель оснащена проводом длиной 1.8 метра, что обеспечивает свободу движения без путаницы в проводах. Проводное подключение гарантирует стабильное соединение без задержек, а интерфейс USB Type-A делает мышь совместимой с большинством современных компьютеров и ноутбуков. Мышь оснащена высокоэффективным оптическим сенсором с разрешением 2000 dpi, что обеспечивает точное и плавное отслеживание движений. Благодаря симметричному дизайну, устройство подходит как для правой, так и для левой руки, обеспечивая комфортное использование для всех пользователей. Ее стильный черный цвет добавляет устройству элегантности и делает его идеальным дополнением к любому рабочему пространству. Вес мыши составляет 130 г, что создает оптимальный баланс между стабильностью и легкостью перемещения. Это устройство бренда A4Tech - отличный выбор для тех, кто ищет качественную и функциональную мышь для ПК.


Теги товара: Для левшей, A4Tech x7
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
07.03.2025
Степченков Владимир

Достоинства:


Комментарий:
Много лет пользуюсь этими мышами, рука у меня меньше стандартной, поэтому очень удобно. Служит долго, так что я всем доволен.


Мышь A4Tech X-710MK Black USB - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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