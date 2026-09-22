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Мышь Оклик 501MW черный (1877553) купить с доставкой в Москве
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Мышь Оклик 501MW черный (1877553)

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Мышь Оклик 501MW черный (1877553) - фото 1
Мышь Оклик 501MW черный (1877553) - фото 2
Мышь Оклик 501MW черный (1877553) - фото 3
Мышь Оклик 501MW черный (1877553) - фото 4
Мышь Оклик 501MW черный (1877553) - фото 5
Мышь Оклик 501MW черный (1877553) - фото 6
Мышь Оклик 501MW черный (1877553) - фото 7
Мышь Оклик 501MW черный (1877553) - фото 8
Мышь Оклик 501MW черный (1877553) - фото 9
Мышь Оклик 501MW черный (1877553) - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мышь
Назначение
универсальная
Цвет
черный
Бесшумные кнопки
нет
Тип сенсора
оптический
Разрешение оптического сенсора, dpi
2400
Интерфейс подключения
радиоканал
  • Мышь Оклик 501MW черный (1877553) - фото 1
  • Мышь Оклик 501MW черный (1877553) - фото 2
  • Мышь Оклик 501MW черный (1877553) - фото 3
  • Мышь Оклик 501MW черный (1877553) - фото 4
  • Мышь Оклик 501MW черный (1877553) - фото 5
  • Мышь Оклик 501MW черный (1877553) - фото 6
  • Мышь Оклик 501MW черный (1877553) - фото 7
  • Мышь Оклик 501MW черный (1877553) - фото 8
  • Мышь Оклик 501MW черный (1877553) - фото 9
  • Мышь Оклик 501MW черный (1877553) - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 290 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 727640
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Характеристики

Бренд
ОКЛИК
Тип товара
Мышь
Назначение
универсальная
Цвет
черный
Бесшумные кнопки
нет
Хват
для правой руки
Тип сенсора
оптический
Разрешение оптического сенсора, dpi
2400
Интерфейс подключения
радиоканал
Радиус действия беспроводной связи, м
10 м
Источник питания мыши
1xАА
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
17х12х7
Вес, г.
217

Описание товара Мышь Оклик 501MW черный (1877553)

Мышь Oklick — это универсальное устройство, которое сочетает в себе стильный дизайн и отличные технические характеристики. С радиусом действия беспроводной связи до 10 метров эта мышь обеспечивает свободу перемещения и удобство использования. Ее элегантный черный цвет придаст вашей рабочей зоне дополнительную изысканность. Спроектированная специально для правой руки, мышь Oklick обеспечивает комфортный и естественный хват. Несмотря на отсутствие бесшумных кнопок, работа с устройством будет максимально приятной и продуктивной. Основой этой мыши является оптический сенсор с разрешением 2400 dpi, что гарантирует точное и быстрое отслеживание движений на самых разных поверхностях. Тип подключения осуществляется через радиоканал, обеспечивая стабильное и надежное соединение. Для питания мыши требуется всего одна батарейка типа AA, а вес устройства составляет всего 65 граммов, что делает ее легкой и портативной. Этот идеальный помощник для повседневной работы и развлечений отвечает всем требованиям современных пользователей, предлагая качество и надежность от бренда Oklick.



Теги товара: для дизайнеров

Отзывы о товаре Мышь Оклик 501MW черный (1877553)




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Характеристики
Бренд
ОКЛИК
Тип товара
Мышь
Назначение
универсальная
Цвет
черный
Бесшумные кнопки
нет
Хват
для правой руки
Тип сенсора
оптический
Разрешение оптического сенсора, dpi
2400
Интерфейс подключения
радиоканал
Радиус действия беспроводной связи, м
10 м
Источник питания мыши
1xАА
Страна производитель
Китай
Описание
Мышь Oklick — это универсальное устройство, которое сочетает в себе стильный дизайн и отличные технические характеристики. С радиусом действия беспроводной связи до 10 метров эта мышь обеспечивает свободу перемещения и удобство использования. Ее элегантный черный цвет придаст вашей рабочей зоне дополнительную изысканность. Спроектированная специально для правой руки, мышь Oklick обеспечивает комфортный и естественный хват. Несмотря на отсутствие бесшумных кнопок, работа с устройством будет максимально приятной и продуктивной. Основой этой мыши является оптический сенсор с разрешением 2400 dpi, что гарантирует точное и быстрое отслеживание движений на самых разных поверхностях. Тип подключения осуществляется через радиоканал, обеспечивая стабильное и надежное соединение. Для питания мыши требуется всего одна батарейка типа AA, а вес устройства составляет всего 65 граммов, что делает ее легкой и портативной. Этот идеальный помощник для повседневной работы и развлечений отвечает всем требованиям современных пользователей, предлагая качество и надежность от бренда Oklick.


Теги товара: для дизайнеров
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Отзывы


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