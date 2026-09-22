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Мышь Acer Nitro OMR400 черный (ZL.MCECC.05B) купить с доставкой в Москве
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Мышь Acer Nitro OMR400 черный (ZL.MCECC.05B)

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Мышь Acer Nitro OMR400 черный (ZL.MCECC.05B) - фото 1
Мышь Acer Nitro OMR400 черный (ZL.MCECC.05B) - фото 2
Мышь Acer Nitro OMR400 черный (ZL.MCECC.05B) - фото 3
Мышь Acer Nitro OMR400 черный (ZL.MCECC.05B) - фото 4
Мышь Acer Nitro OMR400 черный (ZL.MCECC.05B) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мышь
Для геймеров
да
Назначение
универсальная
Цвет
черный
Бесшумные кнопки
да
Тип сенсора
оптический
Разрешение оптического сенсора, dpi
3200
Общее количество кнопок
6
Интерфейс подключения
Радиоканал, Bluetooth, USB Type-C
  • Мышь Acer Nitro OMR400 черный (ZL.MCECC.05B) - фото 1
  • Мышь Acer Nitro OMR400 черный (ZL.MCECC.05B) - фото 2
  • Мышь Acer Nitro OMR400 черный (ZL.MCECC.05B) - фото 3
  • Мышь Acer Nitro OMR400 черный (ZL.MCECC.05B) - фото 4
  • Мышь Acer Nitro OMR400 черный (ZL.MCECC.05B) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 360 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 727585
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Характеристики

Бренд
Acer
Тип товара
Мышь
Для геймеров
да
Назначение
универсальная
Цвет
черный
Бесшумные кнопки
да
Хват
для правой и левой руки
Тип сенсора
оптический
Разрешение оптического сенсора, dpi
3200
Общее количество кнопок
6
Интерфейс подключения
Радиоканал, Bluetooth, USB Type-C
Радиус действия беспроводной связи, м
10 м
Источник питания мыши
встроенный аккумулятор
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
17х15х3
Вес, г.
156

Описание товара Мышь Acer Nitro OMR400 черный (ZL.MCECC.05B)

Представляем вашему вниманию универсальную геймерскую мышь от бренда Acer, идеально подходящую для поклонников качественных игр и повседневной работы. Эта эргономичная мышь в стильном черном корпусе обеспечивает удобный хват как для правой, так и для левой руки, что делает её универсальным решением для всех пользователей. Одним из ключевых преимуществ модели является возможность подключения несколькими способами: через радиоканал, Bluetooth или USB Type-C, что обеспечивает максимальную гибкость и удобство в использовании. С радиусом действия беспроводной связи до 10 метров вы сможете комфортно управлять устройствами на большом расстоянии, не сковывая своих движений. Игроманам особенно понравится высокая точность оптического сенсора с разрешением 3200 dpi, что гарантирует быстрые и плавные движения курсора. Бесшумные кнопки позволят вам сосредоточиться на игре или работе, не отвлекаясь на посторонние звуки. Эта модель оборудована встроенным аккумулятором, что избавит вас от необходимости часто менять батарейки, и весит всего 110 г, что позволяет не ощущать дополнительной нагрузки даже при длительном использовании. Acer Mouse — это идеальное сочетание передовых технологий, эргономичного дизайна и высокой функциональности, удовлетворяющее потребности как геймеров, так и обычных пользователей.

Отзывы о товаре Мышь Acer Nitro OMR400 черный (ZL.MCECC.05B)




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Характеристики
Бренд
Acer
Тип товара
Мышь
Для геймеров
да
Назначение
универсальная
Цвет
черный
Бесшумные кнопки
да
Хват
для правой и левой руки
Тип сенсора
оптический
Разрешение оптического сенсора, dpi
3200
Общее количество кнопок
6
Интерфейс подключения
Радиоканал, Bluetooth, USB Type-C
Радиус действия беспроводной связи, м
10 м
Развернуть
Источник питания мыши
встроенный аккумулятор
Страна производитель
Китай
Описание
Представляем вашему вниманию универсальную геймерскую мышь от бренда Acer, идеально подходящую для поклонников качественных игр и повседневной работы. Эта эргономичная мышь в стильном черном корпусе обеспечивает удобный хват как для правой, так и для левой руки, что делает её универсальным решением для всех пользователей. Одним из ключевых преимуществ модели является возможность подключения несколькими способами: через радиоканал, Bluetooth или USB Type-C, что обеспечивает максимальную гибкость и удобство в использовании. С радиусом действия беспроводной связи до 10 метров вы сможете комфортно управлять устройствами на большом расстоянии, не сковывая своих движений. Игроманам особенно понравится высокая точность оптического сенсора с разрешением 3200 dpi, что гарантирует быстрые и плавные движения курсора. Бесшумные кнопки позволят вам сосредоточиться на игре или работе, не отвлекаясь на посторонние звуки. Эта модель оборудована встроенным аккумулятором, что избавит вас от необходимости часто менять батарейки, и весит всего 110 г, что позволяет не ощущать дополнительной нагрузки даже при длительном использовании. Acer Mouse — это идеальное сочетание передовых технологий, эргономичного дизайна и высокой функциональности, удовлетворяющее потребности как геймеров, так и обычных пользователей.
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Отзывы


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