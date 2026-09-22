Мышь Оклик 991MW серый (1885263)
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Мышь Оклик 991MW серый (1885263)
Мышь Oklick — это современное беспроводное устройство, идеально подходящее для универсального использования. Благодаря радиус действия беспроводной связи в 10 метров, вы сможете удобно работать без лишних проводов и ограничений. Элегантный серый цвет корпуса придаёт мыши стильный и сдержанный вид, а эргономичный дизайн, адаптированный для правой руки, обеспечивает комфорт даже при длительном использовании. Одной из ключевых особенностей этой модели являются бесшумные кнопки, которые позволяют работать в тишине, не отвлекая ни себя, ни окружающих. Высокоточный оптический сенсор с разрешением 2400 dpi обеспечивает плавное и точное движение курсора, что делает мышь отличным выбором как для работы, так и для развлечений. Возможность подключения через радиоканал или Bluetooth предоставляет гибкость использования с различными устройствами, а питание от одной батарейки типа АА обеспечивает долгую автономность и лёгкость замены при необходимости. С весом всего 121 грамм, мышь Oklick остаётся достаточно лёгкой для переноски и использования в любых условиях.
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Теги товара: С bluetooth, Бесшумные игровые мыши, для дизайнеров
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Теги товара: С bluetooth, Бесшумные игровые мыши, для дизайнеров
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