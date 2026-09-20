Мышь LOGITECH M220 Silent тёмно-серая (910-004895)
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Мышь LOGITECH M220 Silent тёмно-серая (910-004895)
Мышь Logitech — это идеальное сочетание элегантности, функциональности и надежности. Изготовленная в классическом черном цвете, она станет стильным дополнением любого рабочего места. С весом всего в 75 г, мышь отличается легкостью и удобством использования даже в течение длительных сессий работы или игр. Работает от одной батарейки типа АА, обеспечивая длительное время работы без частой замены источника питания. Основное назначение этой мыши — для использования с ПК, что делает её универсальным решением для офиса или домашнего использования. Тип сенсора — оптический, с разрешением 1000 dpi, что обеспечивает точное и плавное перемещение курсора по экрану. Беспроводное подключение по радиоканалу с радиусом действия до 10 метров позволяет забыть о путанице проводов, предоставляя свободу движений и комфорт во время работы. С этой мышью от Logitech вы получите надежное устройство, которое сочетает в себе передовые технологии и стильный дизайн, обеспечивая высокую производительность и комфорт.
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