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Мышь LOGITECH M220 Silent тёмно-серая (910-004895) купить с доставкой в Москве
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Мышь LOGITECH M220 Silent тёмно-серая (910-004895)

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Мышь LOGITECH M220 Silent тёмно-серая (910-004895) - фото 1
Мышь LOGITECH M220 Silent тёмно-серая (910-004895) - фото 2
Мышь LOGITECH M220 Silent тёмно-серая (910-004895) - фото 3
Мышь LOGITECH M220 Silent тёмно-серая (910-004895) - фото 4
Мышь LOGITECH M220 Silent тёмно-серая (910-004895) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мышь
Назначение
для ПК
Цвет
черный
Тип сенсора
оптический
Разрешение оптического сенсора, dpi
1000
Общее количество кнопок
3
Интерфейс подключения
радиоканал
  • Мышь LOGITECH M220 Silent тёмно-серая (910-004895) - фото 1
  • Мышь LOGITECH M220 Silent тёмно-серая (910-004895) - фото 2
  • Мышь LOGITECH M220 Silent тёмно-серая (910-004895) - фото 3
  • Мышь LOGITECH M220 Silent тёмно-серая (910-004895) - фото 4
  • Мышь LOGITECH M220 Silent тёмно-серая (910-004895) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 210 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 652673
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Характеристики

Бренд
LOGITECH
Тип товара
Мышь
Назначение
для ПК
Цвет
черный
Тип сенсора
оптический
Разрешение оптического сенсора, dpi
1000
Общее количество кнопок
3
Интерфейс подключения
радиоканал
Радиус действия беспроводной связи, м
10 м
Источник питания мыши
1xАА
Габариты (ШxВxД), мм
60x39x99
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
17х15х3
Вес, г.
100

Описание товара Мышь LOGITECH M220 Silent тёмно-серая (910-004895)

Мышь Logitech — это идеальное сочетание элегантности, функциональности и надежности. Изготовленная в классическом черном цвете, она станет стильным дополнением любого рабочего места. С весом всего в 75 г, мышь отличается легкостью и удобством использования даже в течение длительных сессий работы или игр. Работает от одной батарейки типа АА, обеспечивая длительное время работы без частой замены источника питания. Основное назначение этой мыши — для использования с ПК, что делает её универсальным решением для офиса или домашнего использования. Тип сенсора — оптический, с разрешением 1000 dpi, что обеспечивает точное и плавное перемещение курсора по экрану. Беспроводное подключение по радиоканалу с радиусом действия до 10 метров позволяет забыть о путанице проводов, предоставляя свободу движений и комфорт во время работы. С этой мышью от Logitech вы получите надежное устройство, которое сочетает в себе передовые технологии и стильный дизайн, обеспечивая высокую производительность и комфорт.

Отзывы о товаре Мышь LOGITECH M220 Silent тёмно-серая (910-004895)




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Характеристики
Бренд
LOGITECH
Тип товара
Мышь
Назначение
для ПК
Цвет
черный
Тип сенсора
оптический
Разрешение оптического сенсора, dpi
1000
Общее количество кнопок
3
Интерфейс подключения
радиоканал
Радиус действия беспроводной связи, м
10 м
Источник питания мыши
1xАА
Габариты (ШxВxД), мм
60x39x99
Страна производитель
Китай
Описание
Мышь Logitech — это идеальное сочетание элегантности, функциональности и надежности. Изготовленная в классическом черном цвете, она станет стильным дополнением любого рабочего места. С весом всего в 75 г, мышь отличается легкостью и удобством использования даже в течение длительных сессий работы или игр. Работает от одной батарейки типа АА, обеспечивая длительное время работы без частой замены источника питания. Основное назначение этой мыши — для использования с ПК, что делает её универсальным решением для офиса или домашнего использования. Тип сенсора — оптический, с разрешением 1000 dpi, что обеспечивает точное и плавное перемещение курсора по экрану. Беспроводное подключение по радиоканалу с радиусом действия до 10 метров позволяет забыть о путанице проводов, предоставляя свободу движений и комфорт во время работы. С этой мышью от Logitech вы получите надежное устройство, которое сочетает в себе передовые технологии и стильный дизайн, обеспечивая высокую производительность и комфорт.
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Отзывы


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