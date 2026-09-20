Мышь LOGITECH M221 синяя (910-006111)
|
Доставка в Москве
Загружаем...
|
Самовывоз в Москве
Загружаем...
- Гарантия производителя
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Мышь LOGITECH M221 синяя (910-006111)
Мышь беспроводная Logitech M221 представлена в сером корпусе симметричной формы, что делает ее удобной для работы любой рукой. Устройство не создает шума благодаря использованию резиновых переключателей. Они уменьшают вибрацию и делают звук щелчка неслышимым. Шумоподавление до 90% позволяет мыши обеспечить комфортный рабочий процесс, не мешать окружающим интенсивными манипуляциями мышью. Прорезиненное колесико позволяет бесшумно осуществлять прокрутку при сохранении привычного ощущения. Всего устройство использует 3 кнопки. В основе Logitech M221 лежит светодиодный датчик с разрешением 1000 dpi, что делает мышь быстрой. На основании корпуса предусмотрены ножки из пластика PL, что позволяет устройству лучше скользить и быть более устойчивым. Для подключения модель использует ресивер с интерфейсом USB Type-A. Работает мышь от батарейки АА.
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, A4Tech, Asus, Acer, Logitech, Игровые, С bluetooth, Для ноутбука, Вертикальные, Бесшумные игровые мыши, Для левшей, Белые
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 1 030 руб.258 руб. в СплитМышь Logitech M220 SILENT Dark-Grey USB
-
В наличииЦена 1 030 руб.258 руб. в СплитМышь Logitech M280 RED (910-004308)
-
В наличииЦена 1 050 руб. 1 590 руб.263 руб. в СплитМышь Defender STORM BASIC REDRAGON (71122)
-
В наличииЦена 1 070 руб.268 руб. в СплитМышь беспроводная Logitech M280 Black (910-004306)
-
В наличииЦена 1 110 руб.278 руб. в СплитМышь Logitech G102 LIGHTSYNC White белая (910-005809)
-
В наличииЦена 1 130 руб.283 руб. в СплитМышь A4Tech Fstyler FB10C черный/синий
-
В наличииЦена 1 130 руб.283 руб. в СплитМышь LOGITECH M235 серая (910-002692)
-
В наличииЦена 1 170 руб.293 руб. в СплитМышь Defender Delata GM-082 черный (52082)
-
В наличииЦена 1 200 руб.300 руб. в СплитМышь A4Tech Fstyler FG30S серый silent беспроводная USB (6but)
-
В наличииЦена 1 200 руб.300 руб. в СплитМышка компьютерная беспроводная UGREEN MU101 (90395) Black
-
В наличииЦена 1 220 руб.305 руб. в СплитМышь проводная Logitech G102 LightSync Lilac (910-005857)
-
В наличииЦена 1 230 руб.308 руб. в СплитМышь A4Tech X-710BK Black USB
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, A4Tech, Asus, Acer, Logitech, Игровые, С bluetooth, Для ноутбука, Вертикальные, Бесшумные игровые мыши, Для левшей, Белые
Отзывы о товаре Мышь LOGITECH M221 синяя (910-006111)