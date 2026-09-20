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Мышь LOGITECH M221 синяя (910-006111) купить с доставкой в Москве
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Мышь LOGITECH M221 синяя (910-006111)

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Мышь LOGITECH M221 синяя (910-006111) - фото 1
Мышь LOGITECH M221 синяя (910-006111) - фото 2
Мышь LOGITECH M221 синяя (910-006111) - фото 3
Мышь LOGITECH M221 синяя (910-006111) - фото 4
Мышь LOGITECH M221 синяя (910-006111) - фото 5
Мышь LOGITECH M221 синяя (910-006111) - фото 6
Мышь LOGITECH M221 синяя (910-006111) - фото 7
Мышь LOGITECH M221 синяя (910-006111) - фото 8
Мышь LOGITECH M221 синяя (910-006111) - фото 9
Мышь LOGITECH M221 синяя (910-006111) - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Компьютерные мыши
  • Мышь LOGITECH M221 синяя (910-006111) - фото 1
  • Мышь LOGITECH M221 синяя (910-006111) - фото 2
  • Мышь LOGITECH M221 синяя (910-006111) - фото 3
  • Мышь LOGITECH M221 синяя (910-006111) - фото 4
  • Мышь LOGITECH M221 синяя (910-006111) - фото 5
  • Мышь LOGITECH M221 синяя (910-006111) - фото 6
  • Мышь LOGITECH M221 синяя (910-006111) - фото 7
  • Мышь LOGITECH M221 синяя (910-006111) - фото 8
  • Мышь LOGITECH M221 синяя (910-006111) - фото 9
  • Мышь LOGITECH M221 синяя (910-006111) - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-45%
1 080 руб.  1 970 руб. 
Начислим 18 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 652674
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Мышь LOGITECH M221 синяя (910-006111)
1 080 руб. -45%
1 970 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
LOGITECH
Тип товара
Компьютерные мыши
Размеры в упаковке, см
17х15х3
Вес, г.
370

Описание товара Мышь LOGITECH M221 синяя (910-006111)

Мышь беспроводная Logitech M221 представлена в сером корпусе симметричной формы, что делает ее удобной для работы любой рукой. Устройство не создает шума благодаря использованию резиновых переключателей. Они уменьшают вибрацию и делают звук щелчка неслышимым. Шумоподавление до 90% позволяет мыши обеспечить комфортный рабочий процесс, не мешать окружающим интенсивными манипуляциями мышью. Прорезиненное колесико позволяет бесшумно осуществлять прокрутку при сохранении привычного ощущения. Всего устройство использует 3 кнопки. В основе Logitech M221 лежит светодиодный датчик с разрешением 1000 dpi, что делает мышь быстрой. На основании корпуса предусмотрены ножки из пластика PL, что позволяет устройству лучше скользить и быть более устойчивым. Для подключения модель использует ресивер с интерфейсом USB Type-A. Работает мышь от батарейки АА.

Отзывы о товаре Мышь LOGITECH M221 синяя (910-006111)




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Характеристики
Бренд
LOGITECH
Тип товара
Компьютерные мыши
Описание
Мышь беспроводная Logitech M221 представлена в сером корпусе симметричной формы, что делает ее удобной для работы любой рукой. Устройство не создает шума благодаря использованию резиновых переключателей. Они уменьшают вибрацию и делают звук щелчка неслышимым. Шумоподавление до 90% позволяет мыши обеспечить комфортный рабочий процесс, не мешать окружающим интенсивными манипуляциями мышью. Прорезиненное колесико позволяет бесшумно осуществлять прокрутку при сохранении привычного ощущения. Всего устройство использует 3 кнопки. В основе Logitech M221 лежит светодиодный датчик с разрешением 1000 dpi, что делает мышь быстрой. На основании корпуса предусмотрены ножки из пластика PL, что позволяет устройству лучше скользить и быть более устойчивым. Для подключения модель использует ресивер с интерфейсом USB Type-A. Работает мышь от батарейки АА.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Мышь LOGITECH M221 синяя (910-006111) - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 1080 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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