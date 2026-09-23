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Мышь беспроводная Logitech M280 Black (910-004306) купить с доставкой в Москве
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Мышь беспроводная Logitech M280 Black (910-004306)

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Мышь беспроводная Logitech M280 Black (910-004306) - фото 1
Мышь беспроводная Logitech M280 Black (910-004306) - фото 2
Мышь беспроводная Logitech M280 Black (910-004306) - фото 3
Мышь беспроводная Logitech M280 Black (910-004306) - фото 4
Мышь беспроводная Logitech M280 Black (910-004306) - фото 5
Мышь беспроводная Logitech M280 Black (910-004306) - фото 6
Мышь беспроводная Logitech M280 Black (910-004306) - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мышь
Цвет
черный
Тип сенсора
оптический
Разрешение оптического сенсора, dpi
1000
Общее количество кнопок
3
Интерфейс подключения
радиоканал
  • Мышь беспроводная Logitech M280 Black (910-004306) - фото 1
  • Мышь беспроводная Logitech M280 Black (910-004306) - фото 2
  • Мышь беспроводная Logitech M280 Black (910-004306) - фото 3
  • Мышь беспроводная Logitech M280 Black (910-004306) - фото 4
  • Мышь беспроводная Logitech M280 Black (910-004306) - фото 5
  • Мышь беспроводная Logitech M280 Black (910-004306) - фото 6
  • Мышь беспроводная Logitech M280 Black (910-004306) - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 030 руб. 
Начислим 17 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 640472
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Мышь беспроводная Logitech M280 Black (910-004306)
1 030 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
LOGITECH
Тип товара
Мышь
Цвет
черный
Тип сенсора
оптический
Разрешение оптического сенсора, dpi
1000
Общее количество кнопок
3
Интерфейс подключения
радиоканал
Радиус действия беспроводной связи, м
10 м
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
20х12х8
Вес, г.
190

Описание товара Мышь беспроводная Logitech M280 Black (910-004306)

Мышь Logitech — это надежное и стильное устройство, идеально подходящее для ежедневного использования и работы. С весом в 91 г она обеспечивает комфортное управление и не вызывает усталости даже при длительной работе. Особенностью данной модели является использование оптического сенсора с разрешением 1000 dpi, что гарантирует точность и плавность движений. Беспроводная связь через радиоканал позволяет работать на расстоянии до 10 метров от компьютера, предоставляя свободу в расположении рабочего места. Мышь выполнена в элегантном черном цвете, который гармонично вписывается в любой интерьер. Этот аксессуар от известного бренда Logitech станет отличным помощником в повседневных задачах, сочетая в себе функциональность, удобство и стильный дизайн.

Отзывы о товаре Мышь беспроводная Logitech M280 Black (910-004306)




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Курьерская доставка в Москве

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Характеристики
Бренд
LOGITECH
Тип товара
Мышь
Цвет
черный
Тип сенсора
оптический
Разрешение оптического сенсора, dpi
1000
Общее количество кнопок
3
Интерфейс подключения
радиоканал
Радиус действия беспроводной связи, м
10 м
Страна производитель
Китай
Описание
Мышь Logitech — это надежное и стильное устройство, идеально подходящее для ежедневного использования и работы. С весом в 91 г она обеспечивает комфортное управление и не вызывает усталости даже при длительной работе. Особенностью данной модели является использование оптического сенсора с разрешением 1000 dpi, что гарантирует точность и плавность движений. Беспроводная связь через радиоканал позволяет работать на расстоянии до 10 метров от компьютера, предоставляя свободу в расположении рабочего места. Мышь выполнена в элегантном черном цвете, который гармонично вписывается в любой интерьер. Этот аксессуар от известного бренда Logitech станет отличным помощником в повседневных задачах, сочетая в себе функциональность, удобство и стильный дизайн.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Мышь беспроводная Logitech M280 Black (910-004306) - стоимость товара 1030 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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