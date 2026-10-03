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Мышь A4Tech Fstyler FG30 серый купить с доставкой в Москве
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Мышь A4Tech Fstyler FG30 серый

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Мышь A4Tech Fstyler FG30 серый - фото 6
Мышь A4Tech Fstyler FG30 серый - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мышь
Назначение
для ПК
Цвет
серый
Бесшумные кнопки
нет
Тип сенсора
оптический
Разрешение оптического сенсора, dpi
2000
Общее количество кнопок
6
Интерфейс подключения
радиоканал
  • Мышь A4Tech Fstyler FG30 серый - фото 1
  • Мышь A4Tech Fstyler FG30 серый - фото 2
  • Мышь A4Tech Fstyler FG30 серый - фото 3
  • Мышь A4Tech Fstyler FG30 серый - фото 4
  • Мышь A4Tech Fstyler FG30 серый - фото 5
  • Мышь A4Tech Fstyler FG30 серый - фото 6
  • Мышь A4Tech Fstyler FG30 серый - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
910 руб. 
Начислим 19 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 256005
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Мышь A4Tech Fstyler FG30 серый
910 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
A4TECH
Тип товара
Мышь
Назначение
для ПК
Цвет
серый
Бесшумные кнопки
нет
Хват
для правой руки
Тип сенсора
оптический
Разрешение оптического сенсора, dpi
2000
Общее количество кнопок
6
Интерфейс подключения
радиоканал
Радиус действия беспроводной связи, м
10 м
Источник питания мыши
1xАА
Габариты (ШxВxД), мм
42х70х105
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
18х12х8
Вес, г.
179

Описание товара Мышь A4Tech Fstyler FG30 серый

Представляем вашему вниманию беспроводную мышь A4TECH, которая сочетает в себе современный дизайн, продуманный функционал и высокую точность работы. Эта мышь весом всего 76 грамм идеально подходит для пользователей, предпочитающих правосторонний хват. Благодаря радиус действия беспроводной связи до 10 метров, устройство обеспечивает свободу перемещения и комфортное использование на рабочем месте или дома. Мышь выполнена в элегантном сером цвете, который отлично дополнит любой стиль рабочего пространства. Оптический сенсор с разрешением 2000 dpi обеспечивает высокую чувствительность и точность, что делает ее эффективным инструментом для повседневных задач на ПК. Хотя данная модель не оснащена бесшумными кнопками, она остается надежным выбором для тех, кто ищет баланс между функциональностью и простотой. Она подключается через радиоканал и питание осуществляется от батареек, что дополнительно улучшает ее мобильность и удобство использования. Бренд A4Tech известен своим качеством и надежностью, и эта мышь не является исключением. Она станет отличным выбором для тех, кто ценит комфорт и надежность в работе.

Отзывы о товаре Мышь A4Tech Fstyler FG30 серый




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Курьерская доставка в Москве

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Характеристики
Бренд
A4TECH
Тип товара
Мышь
Назначение
для ПК
Цвет
серый
Бесшумные кнопки
нет
Хват
для правой руки
Тип сенсора
оптический
Разрешение оптического сенсора, dpi
2000
Общее количество кнопок
6
Интерфейс подключения
радиоканал
Радиус действия беспроводной связи, м
10 м
Источник питания мыши
1xАА
Развернуть
Габариты (ШxВxД), мм
42х70х105
Страна производитель
Китай
Описание
Представляем вашему вниманию беспроводную мышь A4TECH, которая сочетает в себе современный дизайн, продуманный функционал и высокую точность работы. Эта мышь весом всего 76 грамм идеально подходит для пользователей, предпочитающих правосторонний хват. Благодаря радиус действия беспроводной связи до 10 метров, устройство обеспечивает свободу перемещения и комфортное использование на рабочем месте или дома. Мышь выполнена в элегантном сером цвете, который отлично дополнит любой стиль рабочего пространства. Оптический сенсор с разрешением 2000 dpi обеспечивает высокую чувствительность и точность, что делает ее эффективным инструментом для повседневных задач на ПК. Хотя данная модель не оснащена бесшумными кнопками, она остается надежным выбором для тех, кто ищет баланс между функциональностью и простотой. Она подключается через радиоканал и питание осуществляется от батареек, что дополнительно улучшает ее мобильность и удобство использования. Бренд A4Tech известен своим качеством и надежностью, и эта мышь не является исключением. Она станет отличным выбором для тех, кто ценит комфорт и надежность в работе.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Мышь A4Tech Fstyler FG30 серый - стоимость товара 910 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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