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Мышь A4Tech Fstyler FB35C серый/черный купить с доставкой в Москве
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Мышь A4Tech Fstyler FB35C серый/черный

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Мышь A4Tech Fstyler FB35C серый/черный - фото 1
Мышь A4Tech Fstyler FB35C серый/черный - фото 2
Мышь A4Tech Fstyler FB35C серый/черный - фото 3
Мышь A4Tech Fstyler FB35C серый/черный - фото 4
Мышь A4Tech Fstyler FB35C серый/черный - фото 5
Мышь A4Tech Fstyler FB35C серый/черный - фото 6
Мышь A4Tech Fstyler FB35C серый/черный - фото 7
Мышь A4Tech Fstyler FB35C серый/черный - фото 8
Мышь A4Tech Fstyler FB35C серый/черный - фото 9
Мышь A4Tech Fstyler FB35C серый/черный - фото 10
Мышь A4Tech Fstyler FB35C серый/черный - фото 11
Мышь A4Tech Fstyler FB35C серый/черный - фото 12
Мышь A4Tech Fstyler FB35C серый/черный - фото 13
Мышь A4Tech Fstyler FB35C серый/черный - фото 14
Мышь A4Tech Fstyler FB35C серый/черный - фото 15
Мышь A4Tech Fstyler FB35C серый/черный - фото 16
Мышь A4Tech Fstyler FB35C серый/черный - фото 17
Мышь A4Tech Fstyler FB35C серый/черный - фото 18
Мышь A4Tech Fstyler FB35C серый/черный - фото 19
Мышь A4Tech Fstyler FB35C серый/черный - фото 20
Мышь A4Tech Fstyler FB35C серый/черный - фото 21
Мышь A4Tech Fstyler FB35C серый/черный - фото 22
Мышь A4Tech Fstyler FB35C серый/черный - фото 23
Мышь A4Tech Fstyler FB35C серый/черный - фото 24
Мышь A4Tech Fstyler FB35C серый/черный - фото 25
Мышь A4Tech Fstyler FB35C серый/черный - фото 26
Мышь A4Tech Fstyler FB35C серый/черный - фото 27
Мышь A4Tech Fstyler FB35C серый/черный - фото 28
Мышь A4Tech Fstyler FB35C серый/черный - фото 29
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Мышь A4Tech Fstyler FB35C серый/черный - фото 31
Мышь A4Tech Fstyler FB35C серый/черный - фото 32
Мышь A4Tech Fstyler FB35C серый/черный - фото 33
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мышь
Назначение
для ПК
Цвет
серый, черный
Тип сенсора
оптический
Разрешение оптического сенсора, dpi
2000
Общее количество кнопок
6
Интерфейс подключения
Bluetooth
  • Мышь A4Tech Fstyler FB35C серый/черный - фото 1
  • Мышь A4Tech Fstyler FB35C серый/черный - фото 2
  • Мышь A4Tech Fstyler FB35C серый/черный - фото 3
  • Мышь A4Tech Fstyler FB35C серый/черный - фото 4
  • Мышь A4Tech Fstyler FB35C серый/черный - фото 5
  • Мышь A4Tech Fstyler FB35C серый/черный - фото 6
  • Мышь A4Tech Fstyler FB35C серый/черный - фото 7
  • Мышь A4Tech Fstyler FB35C серый/черный - фото 8
  • Мышь A4Tech Fstyler FB35C серый/черный - фото 9
  • Мышь A4Tech Fstyler FB35C серый/черный - фото 10
  • Мышь A4Tech Fstyler FB35C серый/черный - фото 11
  • Мышь A4Tech Fstyler FB35C серый/черный - фото 12
  • Мышь A4Tech Fstyler FB35C серый/черный - фото 13
  • Мышь A4Tech Fstyler FB35C серый/черный - фото 14
  • Мышь A4Tech Fstyler FB35C серый/черный - фото 15
  • Мышь A4Tech Fstyler FB35C серый/черный - фото 16
  • Мышь A4Tech Fstyler FB35C серый/черный - фото 17
  • Мышь A4Tech Fstyler FB35C серый/черный - фото 18
  • Мышь A4Tech Fstyler FB35C серый/черный - фото 19
  • Мышь A4Tech Fstyler FB35C серый/черный - фото 20
  • Мышь A4Tech Fstyler FB35C серый/черный - фото 21
  • Мышь A4Tech Fstyler FB35C серый/черный - фото 22
  • Мышь A4Tech Fstyler FB35C серый/черный - фото 23
  • Мышь A4Tech Fstyler FB35C серый/черный - фото 24
  • Мышь A4Tech Fstyler FB35C серый/черный - фото 25
  • Мышь A4Tech Fstyler FB35C серый/черный - фото 26
  • Мышь A4Tech Fstyler FB35C серый/черный - фото 27
  • Мышь A4Tech Fstyler FB35C серый/черный - фото 28
  • Мышь A4Tech Fstyler FB35C серый/черный - фото 29
  • Мышь A4Tech Fstyler FB35C серый/черный - фото 30
  • Мышь A4Tech Fstyler FB35C серый/черный - фото 31
  • Мышь A4Tech Fstyler FB35C серый/черный - фото 32
  • Мышь A4Tech Fstyler FB35C серый/черный - фото 33
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-25%
1 380 руб.  1 840 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 544649
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Характеристики

Бренд
A4TECH
Тип товара
Мышь
Назначение
для ПК
Цвет
серый, черный
Хват
для правой руки
Тип сенсора
оптический
Разрешение оптического сенсора, dpi
2000
Общее количество кнопок
6
Интерфейс подключения
Bluetooth
Радиус действия беспроводной связи, м
10 м
Источник питания мыши
встроенный аккумулятор
Габариты (ШxВxД), мм
70х42х105 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
15х12х4
Вес, г.
250

Описание товара Мышь A4Tech Fstyler FB35C серый/черный

Мышь A4Tech — это стильное и функциональное устройство, идеально подходящее для работы с персональными компьютерами. Элегантное сочетание черного и серого делает эту мышь эстетически привлекательной и подходящей для любого рабочего пространства. Основные характеристики устройства подчеркивают его практичность и удобство в использовании. С весом всего 91 г, эта беспроводная мышь легкая и переносная, что делает ее идеальной для использования как в офисе, так и в дороге. Благодаря встроенному аккумулятору вам не придется заботиться о постоянной замене батареек, а радиус действия беспроводной связи до 10 метров обеспечивает свободу перемещений, не привязывая вас к столу. Тип сенсора у этой модели — оптический, что гарантирует точное и быстрое реагирование на движения. Разрешение оптического сенсора в 2000 dpi обеспечивает плавное и точное управление курсором, что особенно важно для профессиональной работы и развлечений. Беспроводное подключение через интерфейс Bluetooth позволяет быстро и просто подсоединить мышь к вашему ПК без лишних проводов. Мышь A4Tech — это идеальное сочетание производительности, функциональности и стиля, созданное для комфортного и эффективного использования.



Теги товара: С bluetooth

Отзывы о товаре Мышь A4Tech Fstyler FB35C серый/черный




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Характеристики
Бренд
A4TECH
Тип товара
Мышь
Назначение
для ПК
Цвет
серый, черный
Хват
для правой руки
Тип сенсора
оптический
Разрешение оптического сенсора, dpi
2000
Общее количество кнопок
6
Интерфейс подключения
Bluetooth
Радиус действия беспроводной связи, м
10 м
Источник питания мыши
встроенный аккумулятор
Габариты (ШxВxД), мм
70х42х105 мм
Развернуть
Страна производитель
Китай
Описание
Мышь A4Tech — это стильное и функциональное устройство, идеально подходящее для работы с персональными компьютерами. Элегантное сочетание черного и серого делает эту мышь эстетически привлекательной и подходящей для любого рабочего пространства. Основные характеристики устройства подчеркивают его практичность и удобство в использовании. С весом всего 91 г, эта беспроводная мышь легкая и переносная, что делает ее идеальной для использования как в офисе, так и в дороге. Благодаря встроенному аккумулятору вам не придется заботиться о постоянной замене батареек, а радиус действия беспроводной связи до 10 метров обеспечивает свободу перемещений, не привязывая вас к столу. Тип сенсора у этой модели — оптический, что гарантирует точное и быстрое реагирование на движения. Разрешение оптического сенсора в 2000 dpi обеспечивает плавное и точное управление курсором, что особенно важно для профессиональной работы и развлечений. Беспроводное подключение через интерфейс Bluetooth позволяет быстро и просто подсоединить мышь к вашему ПК без лишних проводов. Мышь A4Tech — это идеальное сочетание производительности, функциональности и стиля, созданное для комфортного и эффективного использования.


Теги товара: С bluetooth
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Отзывы


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