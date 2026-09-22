Мышь A4Tech Bloody ES8 белый (ES8 PANDA WHITE)
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Характеристики
Описание товара Мышь A4Tech Bloody ES8 белый (ES8 PANDA WHITE)
Мышь A4TECH представляет собой универсальное решение для пользователей, ценящих производительность и комфорт. Эта стильная мышь выполнена в строгих бело-черных тонах и предназначена для использования преимущественно правой рукой. Она идеально подойдет как для геймеров, так и для обычных пользователей, нуждающихся в надежном и точном инструменте. Оснащенная оптическим сенсором с разрешением 6000 dpi, мышь обеспечивает высокую точность и быстрое реагирование, что особенно важно для геймеров. Проводное подключение через интерфейс USB Type-C гарантирует стабильную связь без задержек, а длина кабеля 1.8 метра обеспечивает свободу действий при работе за компьютером. Несмотря на свой функционал, устройство весит всего 77 грамм, что делает его легким и удобным для продолжительного использования. Мышь не оснащена бесшумными кнопками, что позволяет чувствовать каждый клик, добавляя ощущения уверенности в использовании. Бренд A4Tech гарантирует высокое качество и надежность каждой детали, обеспечивая пользователям долгий срок службы устройства. Этот продукт отлично подойдет для тех, кто ищет оптимальное соотношение цены и качества в периферийных устройствах.
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Теги товара: Игровые, Бесшумные игровые мыши, Белые, для дизайнеров, игровые Logitech
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