Мышь RDW Computers RDW02-M черный (MC01T3L1S2)
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Мышь RDW Computers RDW02-M черный (MC01T3L1S2)
Мышь RDW Computers – это универсальное устройство, идеально подходящее как для работы, так и для развлечений. Обладая стильным черным дизайном, она станет отличным дополнением к вашему компьютерному столу. Благодаря двойному типу подключения, проводному и беспроводному (через Bluetooth), мышь обеспечивает максимальную гибкость и свободу движений. Длина провода составляет 1.8 метра, что обеспечивает комфортное использование даже на больших столах. Эта мышь подходит для использования как правой, так и левой рукой, что делает ее универсальным инструментом для любого пользователя. Оснащенная оптическим сенсором с разрешением 1000 dpi, она обеспечивает точное и быстрое реагирование на все ваши движения. При весе всего 73 грамма мышь легко скользит по любой поверхности, позволяя работать долгое время без усталости. RDW Computers – это надежный выбор для тех, кто ценит качество и функциональность в каждом аспекте своей работы или игр.
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Теги товара: С bluetooth, Для левшей, для дизайнеров
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Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, A4Tech, Asus, Acer, Logitech, Игровые, Для ноутбука, Вертикальные, Бесшумные игровые мыши, Белые, Розовые, игровые Logitech
Теги товара: С bluetooth, Для левшей, для дизайнеров
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