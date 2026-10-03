Top.Mail.Ru
Мышь беспроводная Logitech M330 Silent Plus Black (910-004924) купить с доставкой в Москве
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Мышь беспроводная Logitech M330 Silent Plus Black (910-004924)

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Мышь беспроводная Logitech M330 Silent Plus Black (910-004924) - фото 1
Мышь беспроводная Logitech M330 Silent Plus Black (910-004924) - фото 2
Мышь беспроводная Logitech M330 Silent Plus Black (910-004924) - фото 3
Мышь беспроводная Logitech M330 Silent Plus Black (910-004924) - фото 4
Мышь беспроводная Logitech M330 Silent Plus Black (910-004924) - фото 5
Мышь беспроводная Logitech M330 Silent Plus Black (910-004924) - фото 6
Мышь беспроводная Logitech M330 Silent Plus Black (910-004924) - фото 7
Мышь беспроводная Logitech M330 Silent Plus Black (910-004924) - фото 8
Мышь беспроводная Logitech M330 Silent Plus Black (910-004924) - фото 9
Мышь беспроводная Logitech M330 Silent Plus Black (910-004924) - фото 10
Мышь беспроводная Logitech M330 Silent Plus Black (910-004924) - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мышь
Назначение
для ПК
Цвет
черный
Бесшумные кнопки
да
Тип сенсора
оптический
Разрешение оптического сенсора, dpi
1000
Общее количество кнопок
3
Интерфейс подключения
радиоканал
  • Мышь беспроводная Logitech M330 Silent Plus Black (910-004924) - фото 1
  • Мышь беспроводная Logitech M330 Silent Plus Black (910-004924) - фото 2
  • Мышь беспроводная Logitech M330 Silent Plus Black (910-004924) - фото 3
  • Мышь беспроводная Logitech M330 Silent Plus Black (910-004924) - фото 4
  • Мышь беспроводная Logitech M330 Silent Plus Black (910-004924) - фото 5
  • Мышь беспроводная Logitech M330 Silent Plus Black (910-004924) - фото 6
  • Мышь беспроводная Logitech M330 Silent Plus Black (910-004924) - фото 7
  • Мышь беспроводная Logitech M330 Silent Plus Black (910-004924) - фото 8
  • Мышь беспроводная Logitech M330 Silent Plus Black (910-004924) - фото 9
  • Мышь беспроводная Logitech M330 Silent Plus Black (910-004924) - фото 10
  • Мышь беспроводная Logitech M330 Silent Plus Black (910-004924) - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 670 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 640477
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
LOGITECH
Тип товара
Мышь
Назначение
для ПК
Цвет
черный
Бесшумные кнопки
да
Хват
для правой руки
Тип сенсора
оптический
Разрешение оптического сенсора, dpi
1000
Общее количество кнопок
3
Интерфейс подключения
радиоканал
Радиус действия беспроводной связи, м
10 м
Источник питания мыши
1xАА
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
20х12х8
Вес, г.
168

Описание товара Мышь беспроводная Logitech M330 Silent Plus Black (910-004924)

Наслаждайтесь свободой и комфортом работы с беспроводной мышью Logitech. Эта элегантная черная мышь идеально подходит для вашего ПК и предлагает легкость использования благодаря современному оптическому сенсору с разрешением 1000 dpi, обеспечивая плавное и точное управление курсором. Logitech заботится о вашем удобстве, предлагая беспроводное подключение через радиоканал, что позволяет свободно использовать мышь на расстоянии до 10 метров от вашего устройства. Это делает ее отличным выбором как для работы, так и для домашнего использования. Питаемая всего одной батарейкой типа АА, мышь экономично расходует энергию, предоставляя длительное время работы без необходимости частой замены источника питания. Эргономичный дизайн в сочетании с надежными характеристиками делают мышь Logitech отличным выбором для повседневного использования.

Отзывы о товаре Мышь беспроводная Logitech M330 Silent Plus Black (910-004924)




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
LOGITECH
Тип товара
Мышь
Назначение
для ПК
Цвет
черный
Бесшумные кнопки
да
Хват
для правой руки
Тип сенсора
оптический
Разрешение оптического сенсора, dpi
1000
Общее количество кнопок
3
Интерфейс подключения
радиоканал
Радиус действия беспроводной связи, м
10 м
Источник питания мыши
1xАА
Развернуть
Страна производитель
Китай
Описание
Наслаждайтесь свободой и комфортом работы с беспроводной мышью Logitech. Эта элегантная черная мышь идеально подходит для вашего ПК и предлагает легкость использования благодаря современному оптическому сенсору с разрешением 1000 dpi, обеспечивая плавное и точное управление курсором. Logitech заботится о вашем удобстве, предлагая беспроводное подключение через радиоканал, что позволяет свободно использовать мышь на расстоянии до 10 метров от вашего устройства. Это делает ее отличным выбором как для работы, так и для домашнего использования. Питаемая всего одной батарейкой типа АА, мышь экономично расходует энергию, предоставляя длительное время работы без необходимости частой замены источника питания. Эргономичный дизайн в сочетании с надежными характеристиками делают мышь Logitech отличным выбором для повседневного использования.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Мышь беспроводная Logitech M330 Silent Plus Black (910-004924) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...