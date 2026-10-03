Мышь беспроводная Logitech M330 Silent Plus Black (910-004924)
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Мышь беспроводная Logitech M330 Silent Plus Black (910-004924)
Наслаждайтесь свободой и комфортом работы с беспроводной мышью Logitech. Эта элегантная черная мышь идеально подходит для вашего ПК и предлагает легкость использования благодаря современному оптическому сенсору с разрешением 1000 dpi, обеспечивая плавное и точное управление курсором. Logitech заботится о вашем удобстве, предлагая беспроводное подключение через радиоканал, что позволяет свободно использовать мышь на расстоянии до 10 метров от вашего устройства. Это делает ее отличным выбором как для работы, так и для домашнего использования. Питаемая всего одной батарейкой типа АА, мышь экономично расходует энергию, предоставляя длительное время работы без необходимости частой замены источника питания. Эргономичный дизайн в сочетании с надежными характеристиками делают мышь Logitech отличным выбором для повседневного использования.
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Теги товара: Бесшумные игровые мыши
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Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, A4Tech, Asus, Acer, Logitech, Игровые, С bluetooth, Для ноутбука, Вертикальные, Для левшей, Белые, Розовые
Теги товара: Бесшумные игровые мыши
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