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Мышь A4Tech XL-747H черный/коричневый купить с доставкой в Москве
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Мышь A4Tech XL-747H черный/коричневый

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Мышь A4Tech XL-747H черный/коричневый - фото 1
Мышь A4Tech XL-747H черный/коричневый - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Компьютерная мышь
  • Мышь A4Tech XL-747H черный/коричневый - фото 1
  • Мышь A4Tech XL-747H черный/коричневый - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 020 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 499032
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Характеристики

Бренд
A4TECH
Тип товара
Компьютерная мышь
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
25х20х5
Вес, г.
160

Описание товара Мышь A4Tech XL-747H черный/коричневый

Форма корпуса A4 Tech XL-747H заточена под правую руку. На лицевой поверхности размещен эффектный рисунок. Пользователю доступно 6 кнопок и колесико скролинга. Отдельного слова заслуживает кнопка тройного клика, которая расположена между правой и левой клавишами — она позволяет делать сразу 3 выстрела одним нажатием.



Теги товара: A4Tech x7, A4Tech xl

Отзывы о товаре Мышь A4Tech XL-747H черный/коричневый




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Характеристики
Бренд
A4TECH
Тип товара
Компьютерная мышь
Страна производитель
Китай
Описание
Форма корпуса A4 Tech XL-747H заточена под правую руку. На лицевой поверхности размещен эффектный рисунок. Пользователю доступно 6 кнопок и колесико скролинга. Отдельного слова заслуживает кнопка тройного клика, которая расположена между правой и левой клавишами — она позволяет делать сразу 3 выстрела одним нажатием.


Теги товара: A4Tech x7, A4Tech xl
Самовывоз
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Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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