Мышь Acer OMR401 черный (ZL.MCECC.05C)
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Мышь
Для геймеров
да
Назначение
универсальная
Цвет
черный
Бесшумные кнопки
да
Тип сенсора
оптический
Разрешение оптического сенсора, dpi
12000
Общее количество кнопок
5
Интерфейс подключения
Радиоканал, Bluetooth
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 410 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 727595
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Мышь
Для геймеров
да
Назначение
универсальная
Цвет
черный
Бесшумные кнопки
да
Хват
для правой и левой руки
Тип сенсора
оптический
Разрешение оптического сенсора, dpi
12000
Общее количество кнопок
5
Интерфейс подключения
Радиоканал, Bluetooth
Длина провода, м
1.5
Радиус действия беспроводной связи, м
10 м
Источник питания мыши
встроенный аккумулятор
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
16х12х4
Вес, г.
160
Описание товара Мышь Acer OMR401 черный (ZL.MCECC.05C)
Мышь Acer представляет собой стильное и функциональное устройство, идеально подходящее для ежедневного использования как дома, так и в офисе. Ее дизайн продуман до мелочей, чтобы обеспечить максимальный комфорт и удобство в работе.
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, A4Tech, Asus, Acer, Logitech, Для ноутбука, Вертикальные, Белые, Розовые, Asus rog, A4Tech Bloody, A4Tech x7
Теги товара: Игровые, С bluetooth, Бесшумные игровые мыши, Для левшей, для дизайнеров, игровые Logitech
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Бренд
Тип товара
Мышь
Для геймеров
да
Назначение
универсальная
Цвет
черный
Бесшумные кнопки
да
Хват
для правой и левой руки
Тип сенсора
оптический
Разрешение оптического сенсора, dpi
12000
Общее количество кнопок
5
Интерфейс подключения
Радиоканал, Bluetooth
Длина провода, м
1.5
Развернуть
Радиус действия беспроводной связи, м
10 м
Источник питания мыши
встроенный аккумулятор
Страна производитель
Китай
Мышь Acer представляет собой стильное и функциональное устройство, идеально подходящее для ежедневного использования как дома, так и в офисе. Ее дизайн продуман до мелочей, чтобы обеспечить максимальный комфорт и удобство в работе.
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, A4Tech, Asus, Acer, Logitech, Для ноутбука, Вертикальные, Белые, Розовые, Asus rog, A4Tech Bloody, A4Tech x7
Теги товара: Игровые, С bluetooth, Бесшумные игровые мыши, Для левшей, для дизайнеров, игровые Logitech
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, A4Tech, Asus, Acer, Logitech, Для ноутбука, Вертикальные, Белые, Розовые, Asus rog, A4Tech Bloody, A4Tech x7
Теги товара: Игровые, С bluetooth, Бесшумные игровые мыши, Для левшей, для дизайнеров, игровые Logitech
Мышь Acer OMR401 черный (ZL.MCECC.05C) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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