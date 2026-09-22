Мышь Acer Nitro OMR404 черный (ZL.MCEEE.02T)
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Мышь Acer Nitro OMR404 черный (ZL.MCEEE.02T)
Мышь беспроводная Acer Nitro OMR404 [ZL.MCEEE.02T] поддерживает функцию одновременной работы с 2 устройствами. Синхронизация модели с ПК, ноутбуком, телевизором осуществляется через Bluetooth-интерфейс. Черный пластиковый корпус имеет матовое покрытие, на поверхности которого не остаются следы от пальцев. Форма мыши Acer Nitro OMR404 [ZL.MCEEE.02T] удобна для захвата правой ладонью. Главным звеном модели является оптический светодиодный сенсор для плавного скольжения и точного наведения курсора. Разрешение датчика можно регулировать путем нажатия на отдельную кнопку. Интегрированная RGB-подсветка делает манипулятор заметнее при слабом внешнем освещении. Питание аксессуара осуществляется от встроенного аккумулятора.
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Теги товара: Игровые, С bluetooth, Бесшумные игровые мыши, игровые Logitech
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Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, A4Tech, Asus, Acer, Logitech, Для ноутбука, Вертикальные, Для левшей, Белые, Розовые, для дизайнеров, Asus rog
Теги товара: Игровые, С bluetooth, Бесшумные игровые мыши, игровые Logitech
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