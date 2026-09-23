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Мышь беспроводная Logitech M705 черная (910-001964) купить с доставкой в Москве
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Мышь беспроводная Logitech M705 черная (910-001964)

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Мышь беспроводная Logitech M705 черная (910-001964) - фото 1
Мышь беспроводная Logitech M705 черная (910-001964) - фото 2
Мышь беспроводная Logitech M705 черная (910-001964) - фото 3
Мышь беспроводная Logitech M705 черная (910-001964) - фото 4
Мышь беспроводная Logitech M705 черная (910-001964) - фото 5
Мышь беспроводная Logitech M705 черная (910-001964) - фото 6
Мышь беспроводная Logitech M705 черная (910-001964) - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мышь
Назначение
для ПК
Цвет
черный
Тип сенсора
лазерный
Разрешение оптического сенсора, dpi
1000
Общее количество кнопок
7
Интерфейс подключения
радиоканал
  • Мышь беспроводная Logitech M705 черная (910-001964) - фото 1
  • Мышь беспроводная Logitech M705 черная (910-001964) - фото 2
  • Мышь беспроводная Logitech M705 черная (910-001964) - фото 3
  • Мышь беспроводная Logitech M705 черная (910-001964) - фото 4
  • Мышь беспроводная Logitech M705 черная (910-001964) - фото 5
  • Мышь беспроводная Logitech M705 черная (910-001964) - фото 6
  • Мышь беспроводная Logitech M705 черная (910-001964) - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 520 руб. 
Начислим 41 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 640500
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Мышь беспроводная Logitech M705 черная (910-001964)
2 520 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
LOGITECH
Тип товара
Мышь
Назначение
для ПК
Цвет
черный
Хват
для правой руки
Тип сенсора
лазерный
Разрешение оптического сенсора, dpi
1000
Общее количество кнопок
7
Интерфейс подключения
радиоканал
Радиус действия беспроводной связи, м
10 м
Источник питания мыши
2xAA
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
20х12х8
Вес, г.
170

Описание товара Мышь беспроводная Logitech M705 черная (910-001964)

Мышь Logitech – это высококачественное устройство, сочетающее в себе продуманный дизайн и отличную функциональность. Эта модель выполнена в черном цвете и обладает эргономичной формой, обеспечивающей комфортное использование на протяжении длительного времени. Мышь оборудована лазерным сенсором с разрешением 1000 dpi, что гарантирует точное и плавное управление курсором на любом типе поверхности. Беспроводное подключение по радиоканалу обеспечивает надежную связь с приемником на расстоянии до 10 метров, позволяя работать без ограничений в движениях. Кроме того, удобное питание от двух батареек типа AA обеспечивает длительное время работы, снижая необходимость в частой замене элементов питания. Вес устройства составляет всего 135 грамм, что делает его легким и удобным для переноски. Эта мышь идеально подходит для ПК, предлагая удобство в использовании и высокую производительность. Logitech – это выбор тех, кто ценит качество и надежность.

Отзывы о товаре Мышь беспроводная Logitech M705 черная (910-001964)




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Характеристики
Бренд
LOGITECH
Тип товара
Мышь
Назначение
для ПК
Цвет
черный
Хват
для правой руки
Тип сенсора
лазерный
Разрешение оптического сенсора, dpi
1000
Общее количество кнопок
7
Интерфейс подключения
радиоканал
Радиус действия беспроводной связи, м
10 м
Источник питания мыши
2xAA
Страна производитель
Китай
Описание
Мышь Logitech – это высококачественное устройство, сочетающее в себе продуманный дизайн и отличную функциональность. Эта модель выполнена в черном цвете и обладает эргономичной формой, обеспечивающей комфортное использование на протяжении длительного времени. Мышь оборудована лазерным сенсором с разрешением 1000 dpi, что гарантирует точное и плавное управление курсором на любом типе поверхности. Беспроводное подключение по радиоканалу обеспечивает надежную связь с приемником на расстоянии до 10 метров, позволяя работать без ограничений в движениях. Кроме того, удобное питание от двух батареек типа AA обеспечивает длительное время работы, снижая необходимость в частой замене элементов питания. Вес устройства составляет всего 135 грамм, что делает его легким и удобным для переноски. Эта мышь идеально подходит для ПК, предлагая удобство в использовании и высокую производительность. Logitech – это выбор тех, кто ценит качество и надежность.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Мышь беспроводная Logitech M705 черная (910-001964) - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 2520 руб., позвонив по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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