Мышь беспроводная Logitech M705 черная (910-001964)
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Характеристики
Описание товара Мышь беспроводная Logitech M705 черная (910-001964)
Мышь Logitech – это высококачественное устройство, сочетающее в себе продуманный дизайн и отличную функциональность. Эта модель выполнена в черном цвете и обладает эргономичной формой, обеспечивающей комфортное использование на протяжении длительного времени. Мышь оборудована лазерным сенсором с разрешением 1000 dpi, что гарантирует точное и плавное управление курсором на любом типе поверхности. Беспроводное подключение по радиоканалу обеспечивает надежную связь с приемником на расстоянии до 10 метров, позволяя работать без ограничений в движениях. Кроме того, удобное питание от двух батареек типа AA обеспечивает длительное время работы, снижая необходимость в частой замене элементов питания. Вес устройства составляет всего 135 грамм, что делает его легким и удобным для переноски. Эта мышь идеально подходит для ПК, предлагая удобство в использовании и высокую производительность. Logitech – это выбор тех, кто ценит качество и надежность.
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