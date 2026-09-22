Мышь JLAB Go Charge (IEUMGOCHRGMSRBLK124)
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Характеристики
Тип товара
Мышь
Назначение
для ноутбука
Цвет
черный
Бесшумные кнопки
нет
Тип сенсора
оптический
Разрешение оптического сенсора, dpi
1600
Общее количество кнопок
5
Интерфейс подключения
Bluetooth
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 490 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 729439
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Мышь
Назначение
для ноутбука
Цвет
черный
Бесшумные кнопки
нет
Хват
для правой руки
Тип сенсора
оптический
Разрешение оптического сенсора, dpi
1600
Общее количество кнопок
5
Интерфейс подключения
Bluetooth
Радиус действия беспроводной связи, м
10 м
Источник питания мыши
встроенный аккумулятор
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
13х7х4
Вес, г.
131
Описание товара Мышь JLAB Go Charge (IEUMGOCHRGMSRBLK124)
**Беспроводная мышь Jlab Go Charge Mouse** — это удобство и свобода движений для работы и игр. Мышь оснащена функцией подзарядки, что позволяет всегда быть на связи и не беспокоиться о разрядке устройства. Благодаря оптическому сенсору мышь обеспечивает точное и плавное управление курсором на любой поверхности. **Основные характеристики:** * Тип подключения: беспроводной. * Цвет: чёрный. * Хват: подходит для правшей и левшей. Мышь Jlab Go Charge Mouse — это стильный и функциональный аксессуар, который станет незаменимым помощником в работе и отдыхе.
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, A4Tech, Asus, Acer, Logitech, Игровые, Вертикальные, Бесшумные игровые мыши, Для левшей, Белые, Розовые, для дизайнеров
Теги товара: С bluetooth, Для ноутбука
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Бренд
Тип товара
Мышь
Назначение
для ноутбука
Цвет
черный
Бесшумные кнопки
нет
Хват
для правой руки
Тип сенсора
оптический
Разрешение оптического сенсора, dpi
1600
Общее количество кнопок
5
Интерфейс подключения
Bluetooth
Радиус действия беспроводной связи, м
10 м
Источник питания мыши
встроенный аккумулятор
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Страна производитель
Китай
**Беспроводная мышь Jlab Go Charge Mouse** — это удобство и свобода движений для работы и игр. Мышь оснащена функцией подзарядки, что позволяет всегда быть на связи и не беспокоиться о разрядке устройства. Благодаря оптическому сенсору мышь обеспечивает точное и плавное управление курсором на любой поверхности. **Основные характеристики:** * Тип подключения: беспроводной. * Цвет: чёрный. * Хват: подходит для правшей и левшей. Мышь Jlab Go Charge Mouse — это стильный и функциональный аксессуар, который станет незаменимым помощником в работе и отдыхе.
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, A4Tech, Asus, Acer, Logitech, Игровые, Вертикальные, Бесшумные игровые мыши, Для левшей, Белые, Розовые, для дизайнеров
Теги товара: С bluetooth, Для ноутбука
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, A4Tech, Asus, Acer, Logitech, Игровые, Вертикальные, Бесшумные игровые мыши, Для левшей, Белые, Розовые, для дизайнеров
Теги товара: С bluetooth, Для ноутбука
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