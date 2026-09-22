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Мышь Logitech G304 LIGHTSPEED black (910-005286) купить с доставкой в Москве
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Мышь Logitech G304 LIGHTSPEED black (910-005286)

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Мышь Logitech G304 LIGHTSPEED black (910-005286) - фото 1
Мышь Logitech G304 LIGHTSPEED black (910-005286) - фото 2
Мышь Logitech G304 LIGHTSPEED black (910-005286) - фото 3
Мышь Logitech G304 LIGHTSPEED black (910-005286) - фото 4
Мышь Logitech G304 LIGHTSPEED black (910-005286) - фото 5
Мышь Logitech G304 LIGHTSPEED black (910-005286) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мышь
Назначение
универсальная
Цвет
черный
Тип сенсора
оптический
Разрешение оптического сенсора, dpi
12000
Общее количество кнопок
6
Интерфейс подключения
радиоканал
  • Мышь Logitech G304 LIGHTSPEED black (910-005286) - фото 1
  • Мышь Logitech G304 LIGHTSPEED black (910-005286) - фото 2
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  • Мышь Logitech G304 LIGHTSPEED black (910-005286) - фото 4
  • Мышь Logitech G304 LIGHTSPEED black (910-005286) - фото 5
  • Мышь Logitech G304 LIGHTSPEED black (910-005286) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 220 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 727514
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Характеристики

Бренд
LOGITECH
Тип товара
Мышь
Назначение
универсальная
Цвет
черный
Хват
для правой руки
Тип сенсора
оптический
Разрешение оптического сенсора, dpi
12000
Общее количество кнопок
6
Интерфейс подключения
радиоканал
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
18х9х8
Вес, г.
170

Описание товара Мышь Logitech G304 LIGHTSPEED black (910-005286)

Беспроводная игровая мышь Logitech G304 обладает рядом преимуществ, которые делают её привлекательным выбором для геймеров. Беспроводная игровая мышь Logitech G304 создана как надежное и высокопроизводительное устройство, которое подойдет как для профессиональных геймеров, так и для любителей. Сенсорный датчик HERO Она оснащена новым оптическим сенсором HERO sensor, который обеспечивает высокую производительность и энергоэффективность. Этот датчик обеспечивает точность и стабильность работы в диапазоне от 200 до 12 000 точек на дюйм, что позволяет использовать мышь в различных игровых сценариях. Встроенная память до пяти функций Модель G304 может сохранять в встроенной памяти до 5 профилей с разрешением до 5 точек на дюйм каждый. Это позволяет настроить мышь под различные игровые стили и предпочтения пользователя. Автономная работа до 250 часов Одним из ключевых преимуществ этой мыши является впечатляющее время автономной работы - до 250 часов. Это означает, что вам не придется часто менять батарейки, что делает использование мыши более удобным и практичным.



Теги товара: для дизайнеров

Отзывы о товаре Мышь Logitech G304 LIGHTSPEED black (910-005286)




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Характеристики
Бренд
LOGITECH
Тип товара
Мышь
Назначение
универсальная
Цвет
черный
Хват
для правой руки
Тип сенсора
оптический
Разрешение оптического сенсора, dpi
12000
Общее количество кнопок
6
Интерфейс подключения
радиоканал
Страна производитель
Китай
Описание
Беспроводная игровая мышь Logitech G304 обладает рядом преимуществ, которые делают её привлекательным выбором для геймеров. Беспроводная игровая мышь Logitech G304 создана как надежное и высокопроизводительное устройство, которое подойдет как для профессиональных геймеров, так и для любителей. Сенсорный датчик HERO Она оснащена новым оптическим сенсором HERO sensor, который обеспечивает высокую производительность и энергоэффективность. Этот датчик обеспечивает точность и стабильность работы в диапазоне от 200 до 12 000 точек на дюйм, что позволяет использовать мышь в различных игровых сценариях. Встроенная память до пяти функций Модель G304 может сохранять в встроенной памяти до 5 профилей с разрешением до 5 точек на дюйм каждый. Это позволяет настроить мышь под различные игровые стили и предпочтения пользователя. Автономная работа до 250 часов Одним из ключевых преимуществ этой мыши является впечатляющее время автономной работы - до 250 часов. Это означает, что вам не придется часто менять батарейки, что делает использование мыши более удобным и практичным.


Теги товара: для дизайнеров
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Отзывы


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