Мышь A4Tech Bloody P91 Pro черный (16000dpi) USB2.0 (8but)
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Мышь A4Tech Bloody P91 Pro черный (16000dpi) USB2.0 (8but)
Мышь A4TECH — это высококлассное устройство, идеально подходящее для геймеров, требующих точности и комфорта в каждой детали. С весом 141 грамм и эргономичным дизайном, эта мышь обеспечивает удобство в использовании даже в длительных игровых сессиях. Оборудована оптическим сенсором с разрешением 16000 dpi, она гарантирует отличную реакцию и сверхточное отслеживание движений, что особенно важно для гейминга. Мышь подключается к ПК через интерфейс USB Type-A, характеризуясь стабильным и надёжным проводным соединением. Длина провода составляет 1.8 метра, предоставляя пользователю достаточную свободу движения. Благодаря своему универсальному черному цвету она гармонично впишется в любой интерьер и сетап. Бренд A4Tech славится качественными и долговечными решениями, и эта модель не исключение, сочетая в себе все необходимые характеристики, чтобы удовлетворить запросы даже самых требовательных пользователей.
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Теги товара: Игровые, Бесшумные игровые мыши, игровые Logitech, A4Tech Bloody
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Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, A4Tech, Asus, Acer, Logitech, С bluetooth, Для ноутбука, Вертикальные, Для левшей, Белые, Розовые, для дизайнеров
Теги товара: Игровые, Бесшумные игровые мыши, игровые Logitech, A4Tech Bloody
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