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Мышь A4Tech Bloody P91 Pro черный (16000dpi) USB2.0 (8but) купить с доставкой в Москве
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Мышь A4Tech Bloody P91 Pro черный (16000dpi) USB2.0 (8but)

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Мышь A4Tech Bloody P91 Pro черный (16000dpi) USB2.0 (8but) - фото 1
Мышь A4Tech Bloody P91 Pro черный (16000dpi) USB2.0 (8but) - фото 2
Мышь A4Tech Bloody P91 Pro черный (16000dpi) USB2.0 (8but) - фото 3
Мышь A4Tech Bloody P91 Pro черный (16000dpi) USB2.0 (8but) - фото 4
Мышь A4Tech Bloody P91 Pro черный (16000dpi) USB2.0 (8but) - фото 5
Мышь A4Tech Bloody P91 Pro черный (16000dpi) USB2.0 (8but) - фото 6
Мышь A4Tech Bloody P91 Pro черный (16000dpi) USB2.0 (8but) - фото 7
Мышь A4Tech Bloody P91 Pro черный (16000dpi) USB2.0 (8but) - фото 8
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Мышь A4Tech Bloody P91 Pro черный (16000dpi) USB2.0 (8but) - фото 10
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Мышь A4Tech Bloody P91 Pro черный (16000dpi) USB2.0 (8but) - фото 12
Мышь A4Tech Bloody P91 Pro черный (16000dpi) USB2.0 (8but) - фото 13
Мышь A4Tech Bloody P91 Pro черный (16000dpi) USB2.0 (8but) - фото 14
Мышь A4Tech Bloody P91 Pro черный (16000dpi) USB2.0 (8but) - фото 15
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мышь
Для геймеров
да
Назначение
для ПК
Цвет
черный
Бесшумные кнопки
нет
Тип сенсора
оптический
Разрешение оптического сенсора, dpi
16000
Общее количество кнопок
8
Интерфейс подключения
USB Type-A
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  • Мышь A4Tech Bloody P91 Pro черный (16000dpi) USB2.0 (8but) - фото 8
  • Мышь A4Tech Bloody P91 Pro черный (16000dpi) USB2.0 (8but) - фото 9
  • Мышь A4Tech Bloody P91 Pro черный (16000dpi) USB2.0 (8but) - фото 10
  • Мышь A4Tech Bloody P91 Pro черный (16000dpi) USB2.0 (8but) - фото 11
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  • Мышь A4Tech Bloody P91 Pro черный (16000dpi) USB2.0 (8but) - фото 15
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 440 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 324660
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Характеристики

Бренд
A4TECH
Тип товара
Мышь
Для геймеров
да
Назначение
для ПК
Цвет
черный
Бесшумные кнопки
нет
Хват
для правой руки
Тип сенсора
оптический
Разрешение оптического сенсора, dpi
16000
Общее количество кнопок
8
Интерфейс подключения
USB Type-A
Длина провода, м
1.8
Габариты (ШxВxД), мм
39x126x65
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
12х8х4
Вес, г.
400

Описание товара Мышь A4Tech Bloody P91 Pro черный (16000dpi) USB2.0 (8but)

Мышь A4TECH — это высококлассное устройство, идеально подходящее для геймеров, требующих точности и комфорта в каждой детали. С весом 141 грамм и эргономичным дизайном, эта мышь обеспечивает удобство в использовании даже в длительных игровых сессиях. Оборудована оптическим сенсором с разрешением 16000 dpi, она гарантирует отличную реакцию и сверхточное отслеживание движений, что особенно важно для гейминга. Мышь подключается к ПК через интерфейс USB Type-A, характеризуясь стабильным и надёжным проводным соединением. Длина провода составляет 1.8 метра, предоставляя пользователю достаточную свободу движения. Благодаря своему универсальному черному цвету она гармонично впишется в любой интерьер и сетап. Бренд A4Tech славится качественными и долговечными решениями, и эта модель не исключение, сочетая в себе все необходимые характеристики, чтобы удовлетворить запросы даже самых требовательных пользователей.

Отзывы о товаре Мышь A4Tech Bloody P91 Pro черный (16000dpi) USB2.0 (8but)




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Характеристики
Бренд
A4TECH
Тип товара
Мышь
Для геймеров
да
Назначение
для ПК
Цвет
черный
Бесшумные кнопки
нет
Хват
для правой руки
Тип сенсора
оптический
Разрешение оптического сенсора, dpi
16000
Общее количество кнопок
8
Интерфейс подключения
USB Type-A
Длина провода, м
1.8
Развернуть
Габариты (ШxВxД), мм
39x126x65
Страна производитель
Китай
Описание
Мышь A4TECH — это высококлассное устройство, идеально подходящее для геймеров, требующих точности и комфорта в каждой детали. С весом 141 грамм и эргономичным дизайном, эта мышь обеспечивает удобство в использовании даже в длительных игровых сессиях. Оборудована оптическим сенсором с разрешением 16000 dpi, она гарантирует отличную реакцию и сверхточное отслеживание движений, что особенно важно для гейминга. Мышь подключается к ПК через интерфейс USB Type-A, характеризуясь стабильным и надёжным проводным соединением. Длина провода составляет 1.8 метра, предоставляя пользователю достаточную свободу движения. Благодаря своему универсальному черному цвету она гармонично впишется в любой интерьер и сетап. Бренд A4Tech славится качественными и долговечными решениями, и эта модель не исключение, сочетая в себе все необходимые характеристики, чтобы удовлетворить запросы даже самых требовательных пользователей.
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Отзывы


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