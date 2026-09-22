Мышь Rapoo VT200 черный (19846)
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Мышь Rapoo VT200 черный (19846)
Мышь Rapoo сочетает в себе стильный дизайн и высокую функциональность, что делает ее идеальной для использования как дома, так и на работе. С весом в 140 грамм, эта мышь отличается оптимальным балансом и стабильностью в работе. Подходит для использования с персональными компьютерами, она оснащена высокоточным оптическим сенсором с разрешением 6200 dpi, что обеспечивает быстрое и точное перемещение курсора на экране. Универсальный черный цвет придает устройству элегантный и современный вид, который отлично впишется в любой интерьер. Мышь подходит для управления как правой, так и левой рукой, благодаря чему ее удобно использовать любому пользователю. Проводное подключение по интерфейсу USB Type-A обеспечивает стабильное соединение и высокую скорость передачи данных, что особенно важно для геймеров и профессионалов, требующих точности и надежности. Rapoo — это сочетание удобства, функциональности и качества, предлагаемые по доступной цене.
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Теги товара: Для левшей
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Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, A4Tech, Asus, Acer, Logitech, Игровые, С bluetooth, Для ноутбука, Вертикальные, Бесшумные игровые мыши, Белые, Розовые
Теги товара: Для левшей
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