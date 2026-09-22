Мышь A4Tech Bloody R72 Ultra желтый
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Характеристики
Описание товара Мышь A4Tech Bloody R72 Ultra желтый
Мышь A4Tech – это высококлассное устройство, идеально подходящее для геймеров и требовательных пользователей ПК. Эта модель отличается стильным жёлтым цветом и эргономичным дизайном, предназначенным для правой руки, обеспечивая комфорт даже во время длительных игровых сессий. Мышь предлагает два типа подключения: проводное и беспроводное, что делает её универсальным решением для самых разных сценариев использования. Провод длиной 1.8 метра обеспечивает надежное соединение через USB Type-C, тогда как беспроводной радиоканал с радиусом действия до 10 метров позволяет наслаждаться свободой движения без потери качества соединения. Сердцем этой мыши является высокоточный оптический сенсор с разрешением до 20000 dpi, что гарантирует мгновенный отклик и превосходную точность как в играх, так и при выполнении повседневных задач. Питание устройства осуществляется от встроенного аккумулятора, что исключает необходимость частой замены батареек и делает использование мыши более экономичным и экологически дружественным. С весом всего 70 грамм, эта мышь легка и манёвренна, что ещё больше способствует повышению эффективности в играх и работе. Несмотря на отсутствие бесшумных кнопок, A4Tech обеспечивает чёткую и тактильно приятную обратную связь при нажатии каждой кнопки. Мышь A4Tech – надёжный выбор для геймеров и тех, кто ценит качество и функциональность в одном удобном устройстве.
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Теги товара: Игровые, Бесшумные игровые мыши, игровые Logitech
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Теги товара: Игровые, Бесшумные игровые мыши, игровые Logitech
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