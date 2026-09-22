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Мышь Оклик 900GMW черный (1796786) купить с доставкой в Москве
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Мышь Оклик 900GMW черный (1796786)

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Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мышь
Для геймеров
да
Назначение
для ПК
Цвет
черный
Бесшумные кнопки
нет
Тип сенсора
оптический
Разрешение оптического сенсора, dpi
26000
Общее количество кнопок
6
Интерфейс подключения
Радиоканал, Bluetooth
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  • Мышь Оклик 900GMW черный (1796786) - фото 3
  • Мышь Оклик 900GMW черный (1796786) - фото 4
  • Мышь Оклик 900GMW черный (1796786) - фото 5
  • Мышь Оклик 900GMW черный (1796786) - фото 6
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  • Мышь Оклик 900GMW черный (1796786) - фото 10
  • Мышь Оклик 900GMW черный (1796786) - фото 11
  • Мышь Оклик 900GMW черный (1796786) - фото 12
  • Мышь Оклик 900GMW черный (1796786) - фото 13
  • Мышь Оклик 900GMW черный (1796786) - фото 14
  • Мышь Оклик 900GMW черный (1796786) - фото 15
  • Мышь Оклик 900GMW черный (1796786) - фото 16
  • Мышь Оклик 900GMW черный (1796786) - фото 17
  • Мышь Оклик 900GMW черный (1796786) - фото 18
  • Мышь Оклик 900GMW черный (1796786) - фото 19
  • Мышь Оклик 900GMW черный (1796786) - фото 20
  • Мышь Оклик 900GMW черный (1796786) - фото 21
  • Мышь Оклик 900GMW черный (1796786) - фото 22
  • Мышь Оклик 900GMW черный (1796786) - фото 23
  • Мышь Оклик 900GMW черный (1796786) - фото 24
  • Мышь Оклик 900GMW черный (1796786) - фото 25
  • Мышь Оклик 900GMW черный (1796786) - фото 26
  • Мышь Оклик 900GMW черный (1796786) - фото 27
  • Мышь Оклик 900GMW черный (1796786) - фото 28
  • Мышь Оклик 900GMW черный (1796786) - фото 29
  • Мышь Оклик 900GMW черный (1796786) - фото 30
  • Мышь Оклик 900GMW черный (1796786) - фото 31
  • Мышь Оклик 900GMW черный (1796786) - фото 32
  • Мышь Оклик 900GMW черный (1796786) - фото 33
  • Мышь Оклик 900GMW черный (1796786) - фото 34
  • Мышь Оклик 900GMW черный (1796786) - фото 35
  • Мышь Оклик 900GMW черный (1796786) - фото 36
  • Мышь Оклик 900GMW черный (1796786) - фото 37
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 500 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 727713
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Характеристики

Бренд
ОКЛИК
Тип товара
Мышь
Для геймеров
да
Назначение
для ПК
Цвет
черный
Бесшумные кнопки
нет
Хват
для правой руки
Тип сенсора
оптический
Разрешение оптического сенсора, dpi
26000
Общее количество кнопок
6
Интерфейс подключения
Радиоканал, Bluetooth
Длина провода, м
1.8
Радиус действия беспроводной связи, м
10 м
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
17х14х3
Вес, г.
353

Описание товара Мышь Оклик 900GMW черный (1796786)

Мышь Oklick — это стильное и функциональное устройство, созданное специально для геймеров, ценящих точность и надежность. Черный цвет корпуса придает мыши строгий и современный вид, который отлично впишется в любой игровой сетап. С весом всего 90 г, мышь Oklick обеспечивает легкое и комфортное использование, что особенно важно во время интенсивных игровых сессий. Ее эргономичный дизайн поддерживает хват для правой руки, что гарантирует удобство и контроль. Для подключения к ПК мышь Oklick использует современный оптический сенсор с впечатляющим разрешением в 26000 dpi, что обеспечивает высочайшую точность и скорость реакции в любой ситуации. А благодаря радиоканальному и Bluetooth интерфейсам, вы сможете наслаждаться беспроводной свободой действий на расстоянии до 10 метров от устройства. Провод длиной 1.8 метра позволяет также использовать мышь в проводном режиме, если это необходимо. Хотя устройства оснащены обычными кнопками, их высокая отзывчивость делает Oklick идеальным выбором для геймеров, стремящихся к новым победам. Выбирая мышь Oklick, вы получаете надежный игровой инструмент, который не подведет в самый ответственный момент.

Отзывы о товаре Мышь Оклик 900GMW черный (1796786)




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Характеристики
Бренд
ОКЛИК
Тип товара
Мышь
Для геймеров
да
Назначение
для ПК
Цвет
черный
Бесшумные кнопки
нет
Хват
для правой руки
Тип сенсора
оптический
Разрешение оптического сенсора, dpi
26000
Общее количество кнопок
6
Интерфейс подключения
Радиоканал, Bluetooth
Длина провода, м
1.8
Развернуть
Радиус действия беспроводной связи, м
10 м
Страна производитель
Китай
Описание
Мышь Oklick — это стильное и функциональное устройство, созданное специально для геймеров, ценящих точность и надежность. Черный цвет корпуса придает мыши строгий и современный вид, который отлично впишется в любой игровой сетап. С весом всего 90 г, мышь Oklick обеспечивает легкое и комфортное использование, что особенно важно во время интенсивных игровых сессий. Ее эргономичный дизайн поддерживает хват для правой руки, что гарантирует удобство и контроль. Для подключения к ПК мышь Oklick использует современный оптический сенсор с впечатляющим разрешением в 26000 dpi, что обеспечивает высочайшую точность и скорость реакции в любой ситуации. А благодаря радиоканальному и Bluetooth интерфейсам, вы сможете наслаждаться беспроводной свободой действий на расстоянии до 10 метров от устройства. Провод длиной 1.8 метра позволяет также использовать мышь в проводном режиме, если это необходимо. Хотя устройства оснащены обычными кнопками, их высокая отзывчивость делает Oklick идеальным выбором для геймеров, стремящихся к новым победам. Выбирая мышь Oklick, вы получаете надежный игровой инструмент, который не подведет в самый ответственный момент.
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Отзывы


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