Мышь Оклик 900GMW черный (1796786)
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Мышь Оклик 900GMW черный (1796786)
Мышь Oklick — это стильное и функциональное устройство, созданное специально для геймеров, ценящих точность и надежность. Черный цвет корпуса придает мыши строгий и современный вид, который отлично впишется в любой игровой сетап. С весом всего 90 г, мышь Oklick обеспечивает легкое и комфортное использование, что особенно важно во время интенсивных игровых сессий. Ее эргономичный дизайн поддерживает хват для правой руки, что гарантирует удобство и контроль. Для подключения к ПК мышь Oklick использует современный оптический сенсор с впечатляющим разрешением в 26000 dpi, что обеспечивает высочайшую точность и скорость реакции в любой ситуации. А благодаря радиоканальному и Bluetooth интерфейсам, вы сможете наслаждаться беспроводной свободой действий на расстоянии до 10 метров от устройства. Провод длиной 1.8 метра позволяет также использовать мышь в проводном режиме, если это необходимо. Хотя устройства оснащены обычными кнопками, их высокая отзывчивость делает Oklick идеальным выбором для геймеров, стремящихся к новым победам. Выбирая мышь Oklick, вы получаете надежный игровой инструмент, который не подведет в самый ответственный момент.
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, A4Tech, Asus, Acer, Logitech, Для ноутбука, Вертикальные, Для левшей, Белые, Розовые, для дизайнеров, Asus rog
Теги товара: Игровые, С bluetooth, Бесшумные игровые мыши, игровые Logitech
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 2 520 руб.630 руб. в СплитМышь беспроводная Logitech M705 черная (910-001964)
-
В наличииЦена 2 520 руб.630 руб. в СплитМышь беспроводная Logitech M720 Triathlon черная (910-004794)
-
В наличииЦена 2 650 руб.663 руб. в СплитМышь беспроводная Logitech M650 Signature Graphite (910-006390)
-
В наличииЦена 2 700 руб.675 руб. в СплитМышь Logitech Signature M650 L графит (910-006236)
-
В наличииЦена 2 710 руб.678 руб. в СплитМышь Logitech G502 HERO Corded Gaming Mouse USB Black 910-005471
-
В наличииЦена 2 790 руб. 4 210 руб.698 руб. в СплитМышь Logitech Signature M650 L White (910-006238)
-
В наличииЦена 2 830 руб.708 руб. в СплитМышь беспроводная Logitech Signature M650 L (910-006388) Graphit...
-
В наличииЦена 2 850 руб.713 руб. в СплитМышь Logitech Signature M650 L, белый [910-006389)
-
В наличииЦена 3 070 руб.768 руб. в СплитМышь A4Tech Bloody R36 Ultra black
-
В наличииЦена 3 120 руб.780 руб. в СплитТрекбол беспроводной Logitech M575 ERGO Graphite (910-007035)
-
В наличииЦена 3 490 руб.873 руб. в СплитМышь игровая Logitech G403 Hero (910-005636)
-
В наличииЦена 4 330 руб.1083 руб. в СплитМышь Logitech G703 Lightspeed черная (910-005644)
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, A4Tech, Asus, Acer, Logitech, Для ноутбука, Вертикальные, Для левшей, Белые, Розовые, для дизайнеров, Asus rog
Теги товара: Игровые, С bluetooth, Бесшумные игровые мыши, игровые Logitech
Отзывы о товаре Мышь Оклик 900GMW черный (1796786)