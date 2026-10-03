Мышь Logitech M650 WHITE (910-006392)
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Мышь Logitech M650 WHITE (910-006392)
Мышь Logitech — это высококачественное устройство для эффективной работы на ПК. Выполненная в элегантном белом цвете, она станет стильным дополнением к любому рабочему пространству. Мышь оснащена оптическим сенсором с разрешением 4000 dpi, что обеспечивает невероятную точность и плавность курсора на экране. Благодаря двум вариантам подключения — через радиоканал и Bluetooth — пользователи могут выбрать наиболее удобный для себя способ связи. Радиус действия беспроводной связи составляет 10 метров, что дает свободу перемещения и возможность комфортной работы на расстоянии от компьютера. Мышь питается от одной батареи типа АА, что делает её использование простым и удобным, не требующим частой замены источника питания. С весом всего 101 грамм, она является легкой и эргономичной, обеспечивая комфорт даже при длительном использовании. Эта мышь идеально подходит для повседневных задач на компьютере, сочетая в себе функциональность и стильный дизайн. Бренд Logitech гарантирует надежность и качество своего продукта, делая его отличным выбором как для работы, так и для развлечений.
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, A4Tech, Asus, Acer, Logitech, Игровые, Для ноутбука, Вертикальные, Бесшумные игровые мыши, Для левшей, Розовые, для дизайнеров
Теги товара: С bluetooth, Белые
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 2 400 руб.600 руб. в СплитМышь Acer OMR401 черный (ZL.MCECC.05C)
-
В наличииЦена 2 420 руб.605 руб. в СплитМышь A4Tech Bloody W90 Pro черный
-
В наличииЦена 2 440 руб.610 руб. в СплитМышь A4Tech Bloody ES9 Pro черный
-
В наличииЦена 2 450 руб.613 руб. в СплитМышь Logitech Pebble 2 M350S Wireless Graphite (910-007015)
-
В наличииЦена 2 450 руб.613 руб. в СплитМышь A4Tech Bloody R90 Plus Naraka белый/рисунок
-
В наличииЦена 2 470 руб.618 руб. в СплитМышь Acer Nitro OMR404 черный (ZL.MCEEE.02T)
-
В наличииЦена 2 470 руб.618 руб. в СплитМышь Lenovo WL310 черный (GY51Q65621)
-
В наличииЦена 2 520 руб.630 руб. в СплитМышь беспроводная Logitech M705 черная (910-001964)
-
В наличииЦена 2 520 руб.630 руб. в СплитМышь беспроводная Logitech M720 Triathlon черная (910-004794)
-
В наличииЦена 2 610 руб.653 руб. в СплитМышь Logitech G304 Lightspeed синий (910-006018)
-
В наличииЦена 2 630 руб.658 руб. в СплитМышь A4Tech Bloody R36 Ultra белый/черный/красный (R36 ULTRA NAR...
-
В наличииЦена 2 650 руб.663 руб. в СплитМышь беспроводная Logitech M650 Signature Graphite (910-006390)
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, A4Tech, Asus, Acer, Logitech, Игровые, Для ноутбука, Вертикальные, Бесшумные игровые мыши, Для левшей, Розовые, для дизайнеров
Теги товара: С bluetooth, Белые
Отзывы о товаре Мышь Logitech M650 WHITE (910-006392)