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Мышь Logitech M650 WHITE (910-006392) купить с доставкой в Москве
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Мышь Logitech M650 WHITE (910-006392)

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Мышь Logitech M650 WHITE (910-006392) - фото 1
Мышь Logitech M650 WHITE (910-006392) - фото 2
Мышь Logitech M650 WHITE (910-006392) - фото 3
Мышь Logitech M650 WHITE (910-006392) - фото 4
Мышь Logitech M650 WHITE (910-006392) - фото 5
Мышь Logitech M650 WHITE (910-006392) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мышь
Назначение
для ПК
Цвет
белый
Тип сенсора
оптический
Разрешение оптического сенсора, dpi
4000
Общее количество кнопок
5
Интерфейс подключения
Радиоканал, Bluetooth
  • Мышь Logitech M650 WHITE (910-006392) - фото 1
  • Мышь Logitech M650 WHITE (910-006392) - фото 2
  • Мышь Logitech M650 WHITE (910-006392) - фото 3
  • Мышь Logitech M650 WHITE (910-006392) - фото 4
  • Мышь Logitech M650 WHITE (910-006392) - фото 5
  • Мышь Logitech M650 WHITE (910-006392) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 520 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 650662
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Характеристики

Бренд
LOGITECH
Тип товара
Мышь
Назначение
для ПК
Цвет
белый
Хват
для правой руки
Тип сенсора
оптический
Разрешение оптического сенсора, dpi
4000
Общее количество кнопок
5
Интерфейс подключения
Радиоканал, Bluetooth
Радиус действия беспроводной связи, м
10 м
Источник питания мыши
1xАА
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
19х13х8
Вес, г.
150

Описание товара Мышь Logitech M650 WHITE (910-006392)

Мышь Logitech — это высококачественное устройство для эффективной работы на ПК. Выполненная в элегантном белом цвете, она станет стильным дополнением к любому рабочему пространству. Мышь оснащена оптическим сенсором с разрешением 4000 dpi, что обеспечивает невероятную точность и плавность курсора на экране. Благодаря двум вариантам подключения — через радиоканал и Bluetooth — пользователи могут выбрать наиболее удобный для себя способ связи. Радиус действия беспроводной связи составляет 10 метров, что дает свободу перемещения и возможность комфортной работы на расстоянии от компьютера. Мышь питается от одной батареи типа АА, что делает её использование простым и удобным, не требующим частой замены источника питания. С весом всего 101 грамм, она является легкой и эргономичной, обеспечивая комфорт даже при длительном использовании. Эта мышь идеально подходит для повседневных задач на компьютере, сочетая в себе функциональность и стильный дизайн. Бренд Logitech гарантирует надежность и качество своего продукта, делая его отличным выбором как для работы, так и для развлечений.



Теги товара: С bluetooth, Белые

Отзывы о товаре Мышь Logitech M650 WHITE (910-006392)




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Характеристики
Бренд
LOGITECH
Тип товара
Мышь
Назначение
для ПК
Цвет
белый
Хват
для правой руки
Тип сенсора
оптический
Разрешение оптического сенсора, dpi
4000
Общее количество кнопок
5
Интерфейс подключения
Радиоканал, Bluetooth
Радиус действия беспроводной связи, м
10 м
Источник питания мыши
1xАА
Страна производитель
Китай
Описание
Мышь Logitech — это высококачественное устройство для эффективной работы на ПК. Выполненная в элегантном белом цвете, она станет стильным дополнением к любому рабочему пространству. Мышь оснащена оптическим сенсором с разрешением 4000 dpi, что обеспечивает невероятную точность и плавность курсора на экране. Благодаря двум вариантам подключения — через радиоканал и Bluetooth — пользователи могут выбрать наиболее удобный для себя способ связи. Радиус действия беспроводной связи составляет 10 метров, что дает свободу перемещения и возможность комфортной работы на расстоянии от компьютера. Мышь питается от одной батареи типа АА, что делает её использование простым и удобным, не требующим частой замены источника питания. С весом всего 101 грамм, она является легкой и эргономичной, обеспечивая комфорт даже при длительном использовании. Эта мышь идеально подходит для повседневных задач на компьютере, сочетая в себе функциональность и стильный дизайн. Бренд Logitech гарантирует надежность и качество своего продукта, делая его отличным выбором как для работы, так и для развлечений.


Теги товара: С bluetooth, Белые
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Отзывы


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