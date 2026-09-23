Мышь беспроводная Logitech M650 Signature Graphite (910-006390)
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Характеристики
Описание товара Мышь беспроводная Logitech M650 Signature Graphite (910-006390)
Мышь Logitech — это высококачественное устройство, идеально подходящее для использования с персональными компьютерами. Эта мышь выполнена в стильном сочетании серого и черного цветов, что делает её изящным и современным аксессуаром к вашему рабочему месту. Оптический сенсор с разрешением 4000 dpi обеспечивает точное и плавное перемещение курсора, что особенно актуально для задач, требующих аккуратности и скорости. Мышь поддерживает беспроводное подключение, предоставляя вам свободу движения без надоедливых кабелей. Радиус действия беспроводной связи составляет впечатляющие 10 метров, что позволяет комфортно работать на расстоянии. Для подключения используется радиоканал либо Bluetooth, что обеспечивает универсальность в подключении и возможность быстрого сопряжения с вашими устройствами. Источником питания служит одна батарейка типа АА, что обеспечивает продолжительное время работы устройства. Вес всего 101 грамм делает мышь легкой и удобной для использования как в офисе, так и дома. Выбирая мышь Logitech, вы получаете надежное устройство, сочетающее в себе передовые технологии и эргономичный дизайн.
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Теги товара: С bluetooth
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Теги товара: С bluetooth
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