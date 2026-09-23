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Мышь беспроводная Logitech M650 Signature Graphite (910-006390) купить с доставкой в Москве
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Мышь беспроводная Logitech M650 Signature Graphite (910-006390)

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Мышь беспроводная Logitech M650 Signature Graphite (910-006390) - фото 1
Мышь беспроводная Logitech M650 Signature Graphite (910-006390) - фото 2
Мышь беспроводная Logitech M650 Signature Graphite (910-006390) - фото 3
Мышь беспроводная Logitech M650 Signature Graphite (910-006390) - фото 4
Мышь беспроводная Logitech M650 Signature Graphite (910-006390) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мышь
Назначение
для ПК
Цвет
серый, черный
Тип сенсора
оптический
Разрешение оптического сенсора, dpi
4000
Общее количество кнопок
5
Интерфейс подключения
Радиоканал, Bluetooth
  • Мышь беспроводная Logitech M650 Signature Graphite (910-006390) - фото 1
  • Мышь беспроводная Logitech M650 Signature Graphite (910-006390) - фото 2
  • Мышь беспроводная Logitech M650 Signature Graphite (910-006390) - фото 3
  • Мышь беспроводная Logitech M650 Signature Graphite (910-006390) - фото 4
  • Мышь беспроводная Logitech M650 Signature Graphite (910-006390) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 650 руб. 
Начислим 43 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 640504
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Мышь беспроводная Logitech M650 Signature Graphite (910-006390)
2 650 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
LOGITECH
Тип товара
Мышь
Назначение
для ПК
Цвет
серый, черный
Тип сенсора
оптический
Разрешение оптического сенсора, dpi
4000
Общее количество кнопок
5
Интерфейс подключения
Радиоканал, Bluetooth
Радиус действия беспроводной связи, м
10 м
Источник питания мыши
1xАА
Габариты (ШxВxД), мм
38.8x108.2x61
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
20х13х9
Вес, г.
200

Описание товара Мышь беспроводная Logitech M650 Signature Graphite (910-006390)

Мышь Logitech — это высококачественное устройство, идеально подходящее для использования с персональными компьютерами. Эта мышь выполнена в стильном сочетании серого и черного цветов, что делает её изящным и современным аксессуаром к вашему рабочему месту. Оптический сенсор с разрешением 4000 dpi обеспечивает точное и плавное перемещение курсора, что особенно актуально для задач, требующих аккуратности и скорости. Мышь поддерживает беспроводное подключение, предоставляя вам свободу движения без надоедливых кабелей. Радиус действия беспроводной связи составляет впечатляющие 10 метров, что позволяет комфортно работать на расстоянии. Для подключения используется радиоканал либо Bluetooth, что обеспечивает универсальность в подключении и возможность быстрого сопряжения с вашими устройствами. Источником питания служит одна батарейка типа АА, что обеспечивает продолжительное время работы устройства. Вес всего 101 грамм делает мышь легкой и удобной для использования как в офисе, так и дома. Выбирая мышь Logitech, вы получаете надежное устройство, сочетающее в себе передовые технологии и эргономичный дизайн.



Теги товара: С bluetooth

Отзывы о товаре Мышь беспроводная Logitech M650 Signature Graphite (910-006390)




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Характеристики
Бренд
LOGITECH
Тип товара
Мышь
Назначение
для ПК
Цвет
серый, черный
Тип сенсора
оптический
Разрешение оптического сенсора, dpi
4000
Общее количество кнопок
5
Интерфейс подключения
Радиоканал, Bluetooth
Радиус действия беспроводной связи, м
10 м
Источник питания мыши
1xАА
Габариты (ШxВxД), мм
38.8x108.2x61
Страна производитель
Китай
Описание
Мышь Logitech — это высококачественное устройство, идеально подходящее для использования с персональными компьютерами. Эта мышь выполнена в стильном сочетании серого и черного цветов, что делает её изящным и современным аксессуаром к вашему рабочему месту. Оптический сенсор с разрешением 4000 dpi обеспечивает точное и плавное перемещение курсора, что особенно актуально для задач, требующих аккуратности и скорости. Мышь поддерживает беспроводное подключение, предоставляя вам свободу движения без надоедливых кабелей. Радиус действия беспроводной связи составляет впечатляющие 10 метров, что позволяет комфортно работать на расстоянии. Для подключения используется радиоканал либо Bluetooth, что обеспечивает универсальность в подключении и возможность быстрого сопряжения с вашими устройствами. Источником питания служит одна батарейка типа АА, что обеспечивает продолжительное время работы устройства. Вес всего 101 грамм делает мышь легкой и удобной для использования как в офисе, так и дома. Выбирая мышь Logitech, вы получаете надежное устройство, сочетающее в себе передовые технологии и эргономичный дизайн.


Теги товара: С bluetooth
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Мышь беспроводная Logitech M650 Signature Graphite (910-006390) - стоимость товара 2650 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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