Мышь игровая Logitech G403 Hero (910-005636)
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Характеристики
Описание товара Мышь игровая Logitech G403 Hero (910-005636)
**Мышь игровая Logitech G403 Hero (910-005636)** Игровая мышь Logitech G403 Hero — это надёжное и удобное устройство, созданное специально для требовательных геймеров. Она обеспечивает высокую точность и скорость реакции, что позволяет достичь лучших результатов в играх. **Основные характеристики:** * **Технология Hero.** Оснащена передовым оптическим сенсором, который обеспечивает точное отслеживание движений и высокую производительность на различных поверхностях. * **Эргономичный дизайн.** Мышь имеет удобную форму, которая подходит для правшей и обеспечивает комфорт во время длительных игровых сессий. * **Лёгкий вес.** Благодаря лёгкому корпусу мышь легко маневрировать, что особенно важно в динамичных играх. * **Прочные материалы.** Изготовлена из качественных материалов, которые обеспечивают долговечность и надёжность устройства. * **Программируемые кнопки.** Можно настроить кнопки мыши под свои потребности, чтобы упростить доступ к часто используемым функциям. Эта мышь станет отличным выбором для тех, кто ищет надёжное и эффективное устройство для игр.
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