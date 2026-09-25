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Мышь игровая Logitech G403 Hero (910-005636) купить с доставкой в Москве
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Мышь игровая Logitech G403 Hero (910-005636)

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Мышь игровая Logitech G403 Hero (910-005636) - фото 1
Мышь игровая Logitech G403 Hero (910-005636) - фото 2
Мышь игровая Logitech G403 Hero (910-005636) - фото 3
Мышь игровая Logitech G403 Hero (910-005636) - фото 4
Мышь игровая Logitech G403 Hero (910-005636) - фото 5
Мышь игровая Logitech G403 Hero (910-005636) - фото 6
Мышь игровая Logitech G403 Hero (910-005636) - фото 7
Мышь игровая Logitech G403 Hero (910-005636) - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мышь
Назначение
для ПК
Цвет
черный
Бесшумные кнопки
нет
Тип сенсора
оптический
Разрешение оптического сенсора, dpi
16000
Общее количество кнопок
6
Интерфейс подключения
USB Type-A
  • Мышь игровая Logitech G403 Hero (910-005636) - фото 1
  • Мышь игровая Logitech G403 Hero (910-005636) - фото 2
  • Мышь игровая Logitech G403 Hero (910-005636) - фото 3
  • Мышь игровая Logitech G403 Hero (910-005636) - фото 4
  • Мышь игровая Logitech G403 Hero (910-005636) - фото 5
  • Мышь игровая Logitech G403 Hero (910-005636) - фото 6
  • Мышь игровая Logitech G403 Hero (910-005636) - фото 7
  • Мышь игровая Logitech G403 Hero (910-005636) - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 500 руб. 
Начислим 56 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 729425
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Мышь игровая Logitech G403 Hero (910-005636)
3 500 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
LOGITECH
Тип товара
Мышь
Назначение
для ПК
Цвет
черный
Бесшумные кнопки
нет
Хват
для правой руки
Тип сенсора
оптический
Разрешение оптического сенсора, dpi
16000
Общее количество кнопок
6
Интерфейс подключения
USB Type-A
Длина провода, м
2.1
Источник питания мыши
по проводу
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
20х18х12
Вес, г.
90

Описание товара Мышь игровая Logitech G403 Hero (910-005636)

**Мышь игровая Logitech G403 Hero (910-005636)** Игровая мышь Logitech G403 Hero — это надёжное и удобное устройство, созданное специально для требовательных геймеров. Она обеспечивает высокую точность и скорость реакции, что позволяет достичь лучших результатов в играх. **Основные характеристики:** * **Технология Hero.** Оснащена передовым оптическим сенсором, который обеспечивает точное отслеживание движений и высокую производительность на различных поверхностях. * **Эргономичный дизайн.** Мышь имеет удобную форму, которая подходит для правшей и обеспечивает комфорт во время длительных игровых сессий. * **Лёгкий вес.** Благодаря лёгкому корпусу мышь легко маневрировать, что особенно важно в динамичных играх. * **Прочные материалы.** Изготовлена из качественных материалов, которые обеспечивают долговечность и надёжность устройства. * **Программируемые кнопки.** Можно настроить кнопки мыши под свои потребности, чтобы упростить доступ к часто используемым функциям. Эта мышь станет отличным выбором для тех, кто ищет надёжное и эффективное устройство для игр.

Отзывы о товаре Мышь игровая Logitech G403 Hero (910-005636)




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Характеристики
Бренд
LOGITECH
Тип товара
Мышь
Назначение
для ПК
Цвет
черный
Бесшумные кнопки
нет
Хват
для правой руки
Тип сенсора
оптический
Разрешение оптического сенсора, dpi
16000
Общее количество кнопок
6
Интерфейс подключения
USB Type-A
Длина провода, м
2.1
Источник питания мыши
по проводу
Развернуть
Страна производитель
Китай
Описание
**Мышь игровая Logitech G403 Hero (910-005636)** Игровая мышь Logitech G403 Hero — это надёжное и удобное устройство, созданное специально для требовательных геймеров. Она обеспечивает высокую точность и скорость реакции, что позволяет достичь лучших результатов в играх. **Основные характеристики:** * **Технология Hero.** Оснащена передовым оптическим сенсором, который обеспечивает точное отслеживание движений и высокую производительность на различных поверхностях. * **Эргономичный дизайн.** Мышь имеет удобную форму, которая подходит для правшей и обеспечивает комфорт во время длительных игровых сессий. * **Лёгкий вес.** Благодаря лёгкому корпусу мышь легко маневрировать, что особенно важно в динамичных играх. * **Прочные материалы.** Изготовлена из качественных материалов, которые обеспечивают долговечность и надёжность устройства. * **Программируемые кнопки.** Можно настроить кнопки мыши под свои потребности, чтобы упростить доступ к часто используемым функциям. Эта мышь станет отличным выбором для тех, кто ищет надёжное и эффективное устройство для игр.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Купить Мышь игровая Logitech G403 Hero (910-005636) - по цене 3500 руб. в Москве с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(495)137-52-98. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Москве или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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