Мышь Jlab JBuds (IEUMJBMOUSERBLK124)
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Мышь Jlab JBuds (IEUMJBMOUSERBLK124)
Мышь JLab – это стильное и функциональное устройство, идеально подходящее для владельцев ноутбуков, предпочитающих комфорт и надежность. Благодаря радиоканалу и технологии Bluetooth, мышь обеспечивает стабильное беспроводное подключение, позволяя легко взаимодействовать с вашим устройством на расстоянии. Оборудованная оптическим сенсором с разрешением 2400 dpi, она гарантирует высокую точность и плавность движений, что особенно важно для выполнения различных задач, от работы с текстами до простых графических операций. Эргономичный дизайн мыши разработан специально для правой руки, обеспечивая комфорт даже при длительном использовании. Черный цвет корпуса придает устройству строгость и универсальность, гармонично вписываясь в любое рабочее пространство. Беспроводное подключение избавляет от необходимости в лишних кабелях, что делает использование мыши еще более удобным и мобильным. Питание от встроенного аккумулятора не только снижает потребность в частой замене батарей, но и обеспечивает длительное время работы на одном заряде. Мышь JLab – это надежное и современное решение для тех, кто ценит комфорт и эффективность в каждом движении.
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Теги товара: С bluetooth, Для ноутбука
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Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, A4Tech, Asus, Acer, Logitech, Игровые, Вертикальные, Бесшумные игровые мыши, Для левшей, Белые, Розовые, для дизайнеров
Теги товара: С bluetooth, Для ноутбука
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