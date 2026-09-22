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Мышь Jlab JBuds Ergonomic (IEUMJBERGORBLK82) купить с доставкой в Москве
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Мышь Jlab JBuds Ergonomic (IEUMJBERGORBLK82)

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Мышь Jlab JBuds Ergonomic (IEUMJBERGORBLK82) - фото 1
Мышь Jlab JBuds Ergonomic (IEUMJBERGORBLK82) - фото 2
Мышь Jlab JBuds Ergonomic (IEUMJBERGORBLK82) - фото 3
Мышь Jlab JBuds Ergonomic (IEUMJBERGORBLK82) - фото 4
Мышь Jlab JBuds Ergonomic (IEUMJBERGORBLK82) - фото 5
Мышь Jlab JBuds Ergonomic (IEUMJBERGORBLK82) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мышь
Для геймеров
да
Назначение
для ПК
Цвет
черный
Бесшумные кнопки
да
Тип сенсора
оптический
Разрешение оптического сенсора, dpi
2400
Общее количество кнопок
6
Интерфейс подключения
Радиоканал, Bluetooth
  • Мышь Jlab JBuds Ergonomic (IEUMJBERGORBLK82) - фото 1
  • Мышь Jlab JBuds Ergonomic (IEUMJBERGORBLK82) - фото 2
  • Мышь Jlab JBuds Ergonomic (IEUMJBERGORBLK82) - фото 3
  • Мышь Jlab JBuds Ergonomic (IEUMJBERGORBLK82) - фото 4
  • Мышь Jlab JBuds Ergonomic (IEUMJBERGORBLK82) - фото 5
  • Мышь Jlab JBuds Ergonomic (IEUMJBERGORBLK82) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 950 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 729441
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Характеристики

Бренд
JLAB
Тип товара
Мышь
Для геймеров
да
Назначение
для ПК
Цвет
черный
Бесшумные кнопки
да
Хват
для правой руки
Тип сенсора
оптический
Разрешение оптического сенсора, dpi
2400
Общее количество кнопок
6
Интерфейс подключения
Радиоканал, Bluetooth
Радиус действия беспроводной связи, м
10 м
Источник питания мыши
встроенный аккумулятор
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
15х9х8
Вес, г.
243

Описание товара Мышь Jlab JBuds Ergonomic (IEUMJBERGORBLK82)

Мышь JLab — идеальное устройство для геймеров и любителей комфортной работы за ПК. Эта беспроводная мышь обладает радиусом действия до 10 метров, что обеспечивает свободу передвижения и удобство даже на большом расстоянии от компьютера. Стильный черный цвет придаёт устройству элегантный вид, а эргономичный дизайн, созданный специально для правой руки, делает использование мыши комфортным даже в течение долгих игровых сессий. Мышь JLab оснащена оптическим сенсором с разрешением 2400 dpi, который обеспечивает высокую точность и отзывчивость при любых манипуляциях. Бесшумные кнопки делают устройство идеальным выбором для тех, кто ценит тишину и спокойствие во время работы или игры. Для подключения мыши к устройству предусмотрены два интерфейса: радиоканал и Bluetooth, что позволяет выбрать наиболее удобный способ подключения в зависимости от вашей ситуации. Встроенный аккумулятор обеспечивает длительное время работы без необходимости частой замены батареек. С весом всего 109 грамм, мышь JLab балансирует между лёгкостью и стабильностью, обеспечивая быстрое и точное перемещение. Эта универсальная и надёжная мышь станет отличным дополнением к вашему компьютерному оборудованию, удовлетворяя как потребности геймеров, так и офисных пользователей.

Отзывы о товаре Мышь Jlab JBuds Ergonomic (IEUMJBERGORBLK82)




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Характеристики
Бренд
JLAB
Тип товара
Мышь
Для геймеров
да
Назначение
для ПК
Цвет
черный
Бесшумные кнопки
да
Хват
для правой руки
Тип сенсора
оптический
Разрешение оптического сенсора, dpi
2400
Общее количество кнопок
6
Интерфейс подключения
Радиоканал, Bluetooth
Радиус действия беспроводной связи, м
10 м
Развернуть
Источник питания мыши
встроенный аккумулятор
Страна производитель
Китай
Описание
Мышь JLab — идеальное устройство для геймеров и любителей комфортной работы за ПК. Эта беспроводная мышь обладает радиусом действия до 10 метров, что обеспечивает свободу передвижения и удобство даже на большом расстоянии от компьютера. Стильный черный цвет придаёт устройству элегантный вид, а эргономичный дизайн, созданный специально для правой руки, делает использование мыши комфортным даже в течение долгих игровых сессий. Мышь JLab оснащена оптическим сенсором с разрешением 2400 dpi, который обеспечивает высокую точность и отзывчивость при любых манипуляциях. Бесшумные кнопки делают устройство идеальным выбором для тех, кто ценит тишину и спокойствие во время работы или игры. Для подключения мыши к устройству предусмотрены два интерфейса: радиоканал и Bluetooth, что позволяет выбрать наиболее удобный способ подключения в зависимости от вашей ситуации. Встроенный аккумулятор обеспечивает длительное время работы без необходимости частой замены батареек. С весом всего 109 грамм, мышь JLab балансирует между лёгкостью и стабильностью, обеспечивая быстрое и точное перемещение. Эта универсальная и надёжная мышь станет отличным дополнением к вашему компьютерному оборудованию, удовлетворяя как потребности геймеров, так и офисных пользователей.
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Отзывы


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