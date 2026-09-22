Мышь Jlab JBuds Ergonomic (IEUMJBERGORBLK82)
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Мышь Jlab JBuds Ergonomic (IEUMJBERGORBLK82)
Мышь JLab — идеальное устройство для геймеров и любителей комфортной работы за ПК. Эта беспроводная мышь обладает радиусом действия до 10 метров, что обеспечивает свободу передвижения и удобство даже на большом расстоянии от компьютера. Стильный черный цвет придаёт устройству элегантный вид, а эргономичный дизайн, созданный специально для правой руки, делает использование мыши комфортным даже в течение долгих игровых сессий. Мышь JLab оснащена оптическим сенсором с разрешением 2400 dpi, который обеспечивает высокую точность и отзывчивость при любых манипуляциях. Бесшумные кнопки делают устройство идеальным выбором для тех, кто ценит тишину и спокойствие во время работы или игры. Для подключения мыши к устройству предусмотрены два интерфейса: радиоканал и Bluetooth, что позволяет выбрать наиболее удобный способ подключения в зависимости от вашей ситуации. Встроенный аккумулятор обеспечивает длительное время работы без необходимости частой замены батареек. С весом всего 109 грамм, мышь JLab балансирует между лёгкостью и стабильностью, обеспечивая быстрое и точное перемещение. Эта универсальная и надёжная мышь станет отличным дополнением к вашему компьютерному оборудованию, удовлетворяя как потребности геймеров, так и офисных пользователей.
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Теги товара: Игровые, С bluetooth, Вертикальные, Бесшумные игровые мыши, игровые Logitech
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Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, A4Tech, Asus, Acer, Logitech, Для ноутбука, Для левшей, Белые, Розовые, для дизайнеров, Asus rog, A4Tech Bloody
Теги товара: Игровые, С bluetooth, Вертикальные, Бесшумные игровые мыши, игровые Logitech
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